Voici l'astuce pour cacher vos achats de Noël sur Amazon (et ne pas gâcher la surprise !)

Vous avez passé commande sur Amazon pour vos cadeaux de Noël ? Alors pensez à masquer vos achats à vos proches pour éviter de gâcher le plaisir de la surprise avec cette astuce très simple.

À l'approche des fêtes des fin d'année, nul doute que les serveurs du géant du commerce en ligne Amazon vont chauffer. Pratique pour les achats de dernière minute mais aussi pour tous les produits que l'on ne trouve pas dans les échoppes de son quartier, la boutique du géant américain permet d'effectuer des achats à toute heure du jour et de la nuit. Amazon conserve aussi scrupuleusement tout l'historique des commandes que vous avez passées. Utile par exemple pour vérifier qu'une transaction s'est bien déroulée, retrouver la trace d'un achat ou encore commander à nouveau un produit déjà acheté il y a plusieurs mois.

Pratique mais pour la confidentialité, on repassera ! Si votre compte Amazon est en accès libre sur votre ordinateur, smartphone ou tablette afin de permettre aux membres du foyer d'effectuer eux-mêmes leurs achats, ils peuvent également consulter librement tout l'historique des commandes passées depuis l'ouverture du compte. De la même façon, si vous avez donné vos identifiants Amazon à un proche afin qu'il profite lui aussi des avantages Prime (pour la livraison ou le streaming avec Prime Video), il a accès à l'intégralité de votre compte : achats effectués, dates, adresses de livraison, moyen de paiement utilisé. Or, parmi toutes vos commandes, il y en a peut-être que vous souhaiteriez garder confidentielles. Et en ces périodes de fêtes, si vous comptez sur Amazon pour faire vos achats de Noël, il vaut peut-être mieux les cacher pour préserver l'effet de surprise.

Heureusement, Amazon dispose d'une fonction pour masquer vos achats. Ils ne seront plus visibles dans la liste de l'historique mais vous pourrez tout de même les consulter. Accédez à la boutique et connectez-vous avec votre compte Amazon. Cliquez, en haut à droite, sur Retours et commandes. Votre historique d'achats s'affiche. Faites défiler la liste jusqu'au produit que vous souhaitez masquer. Cliquez alors sur le lien Archiver la commande placé sous la photo du produit. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, confirmez votre choix.

Le produit que vous avez commandé disparaît alors de votre historique d'achat. Mais il n'est pas perdu pour autant. Pour l'afficher à nouveau, revenez à la page d'accueil de la boutique. Cliquez sur Compte et listes puis Vos commandes. Dans la page qui s'affiche, activez le menu déroulant Les 3 derniers mois. Au bas de la liste choisissez Commandes archivées.

Archiver vos commandes reste une bonne astuce pour les masquer à la vue du premier venu. Mais notez que les utilisateurs un peu curieux et familiers de la boutique Amazon peuvent facilement les retrouver. Pour conserver vos achats à l'abri des regards, vous pouvez partager les avantages de la livraison Prime avec un unique autre utilisateur. Il devra disposer lui-même d'un compte Amazon. Depuis les paramètres de votre compte, cliquez sur Votre compte Amazon Prime. Au bas de la page qui s'affiche, choisissez Partager votre avantage de livraison Amazon Prime. Indiquez l'adresse mail de l'heureux bénéficiaire. Il recevra une invitation à utiliser votre compte Prime (mais sans Prime Video). Chacun pourra alors faire ses achats dans son coin sans les dévoiler à l'autre.