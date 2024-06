Choisissez bien la couleur du maillot de bain de votre enfant : elle peut lui sauver la vie

Pur limiter les risques de noyade et maximiser les chances d'intervenir en cas de danger, les spécialistes recommandent de bannir certaines couleurs pour les maillots de bain des enfants.

Avec le retour de l'été, une question vient nous tarauder l'esprit : quel maillot de bain porter ? Une décision complexe, avec de nombreux critères à prendre en compte. Car le choix d'un maillot de bain n'est pas qu'une question de style ou de confort, mais aussi de sécurité. En France, les noyades accidentelles sont responsables d'environ 1 000 décès chaque année, selon les chiffres du ministère de la Santé, et un quart d'entre eux concernent les enfants de moins de six ans. En cause : une surveillance insuffisante.

Pour éviter les drames, plusieurs solutions sont possibles, comme installer des barrières autour des piscines domestiques, ou respecter les horaires et les zones de baignade surveillée. Mais l'une d'elles est souvent oubliée : choisir un maillot de bain de la bonne couleur.

Car nous n'y pensons pas forcément, mais ce paramètre peut avoir un impact significatif sur la visibilité de l'enfant depuis le bord de la plage ou de la piscine, y compris lorsqu'il se trouve dans l'eau. Une couleur appropriée peut permettre de gagner de précieuses secondes pour intervenir en cas de noyade !

Bernard Fisher, de l'American Lifeguard Association, explique auprès de CNN qu'il vaut mieux éviter les tons bleus, gris et verts, qui se fondent dans l'eau d'une piscine à partir de 50 cm de profondeur. Les couleurs sombres comme le noir et le violet, ainsi que le blanc sont également à éviter, car les ondulations de l'eau provoquent des déformations lorsque l'on regarde depuis la surface. Par conséquent, les premières se confondent avec des ombres dans une piscine blanche, et les couleurs plus claires ressemblent aux reflets d'un nuage lorsque l'eau est d'un brun trouble.

Aussi, mieux vaut privilégier pour les enfants des maillots de bain aux couleurs vives et contrastées, qui se détachent plus clairement sur l'eau. Le rose fluo, le orange fluo, le vert fluo, le rouge vif et le jaune fluo sont des couleurs les plus visibles sous l'eau et en surface, que ce soit dans une piscine, en mer ou en eau douce. En plus, cela permet de repérer ses rejetons en un coup d’œil s'ils s'égarent sur une plage ou dans une piscine bondée. Ce n'est que du bénéfice !