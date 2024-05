Ce sont les villes de France où il y a le plus de radars - ne vous faites pas avoir !

Comme beaucoup de conducteurs, vous redoutez sans doute les radars routiers. Alors, pour ne pas vous faire surprendre, examinez la liste des villes de France où il y en a le plus. Et, surprise, Paris n'est pas en tête !

Les radars automatiques sont la hantise de bons nombres de conducteurs en France. Et pour cause : ces appareils sont capables de détecter des excès de vitesse et de prendre des clichés des véhicules en infraction de jour comme de nuit, ce qui permet de dresser et d'envoyer des PV à leurs conducteurs sans intervention humaine. Difficile de leur échapper !

D'autant plus que de nouveaux types de radars sont petit à petit déployés. Par exemple, depuis janvier 2024, des radars thermiques équipent certaines voies afin de déterminer si les automobilistes respectent les règles de circulation dans les voies de covoiturage. Et des radars dopés à l'IA ne devraient pas tarder à arriver...

Reste que certains conducteurs sont plus traqués que d'autres. En effet, comme le nombre de radars évolue d'une ville à une autre, le célèbre magazine Auto Plus a publié dans son n° 1862 un classement des villes françaises comportant le plus de radars par habitant. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas des villes comme Paris ou Marseille qui se situent en haut de la liste !

© sdecoret-123RF

Le magazine a divisé son palmarès en trois catégories : le nombre de radars par habitant dans les villes de plus de 100 000 habitants, dans les villes de 20 000 à 100 000 habitants, et dans celles de 5 000 à 20 000 habitants. Dans la première catégorie, c'est Perpignan (66) qui rafle la mise, avec 13 radars, ce qui fait un radar pour 9 204 habitants, suivi de Nancy (54) avec un total de 10 radars, soit un radar pour 10 426 habitants, et enfin de Mulhouse (68) avec 9 radars, soit un radar pour 11 816 habitants. Paris n'est que 25e, avec 33 radars pour 2,13 millions d'habitants. Quant à Toulouse, elle est la ville avec le plus de radars, qui sont au nombre de 37. Ça a intérêt de filer droit !

Pour les villes de la deuxième catégorie, nous avons en première place Villeneuve-sur-Lot (47) et ses 5 radars, soit un pour 4 326 habitants, suivis de Montigny-lès-Cormeilles (95) et de Grande-Synthe (59). Enfin, pour la troisième catégorie, nous avons Gond-Pontouvre (16) avec quatre radars, soit un radar pour 1 488 habitants, Lantons (33) et Saint-Nicolas-de-Port (54). Ceux qui traversent ces communes ont intérêt à lever le pied !