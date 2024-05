Ces nouveaux équipements de sécurité seront obligatoires pour les voitures dans quelques semaines

Dès juillet 2024, les voitures neuves devront être équipés en standard de huit nouveaux dispositifs de sécurité. Une obligation imposée par l'Union européenne qui vise à réduire le nombre de morts sur les routes.

À partir de juillet 2024, un tournant majeur sera franchi en matière de sécurité routière en Europe. En effet, l'Union européenne va imposer aux constructeurs automobiles l'intégration de huit systèmes de sécurité de pointe dans tous les véhicules neufs mis sur le marché. Si ces équipements devaient déjà être présents dans les véhicules nouvellement homologués depuis juillet 2022, ils devront désormais être présents en série dans l'intégralité des voitures neuves. Cette mesure ambitieuse s'inscrit dans la stratégie "Vision Zéro", qui vise à atteindre l'objectif de zéro mort sur les routes d'ici à 2050.

L'aide au freinage d'urgence est l'un des dispositifs les plus importants. Ce système peut détecter un danger et freiner automatiquement pour éviter une collision ou réduire l'impact. Par exemple, si un piéton traverse soudainement la rue, votre voiture réagira plus vite que vous ne pourriez le faire. Un système de détection d'obstacle en marche arrière est également obligatoire. Lors de vos manœuvres pour sortir d'un stationnement, ce dispositif peut détecter un piéton ou un objet derrière vous et vous avertir, voire freiner automatiquement. Cela permet de protéger les piétons, surtout les enfants, qui peuvent être difficilement visibles.

L'avertisseur de fatigue et d'inattention est un autre équipement essentiel. Ce système analyse votre comportement au volant et vous alerte si vous montrez des signes de fatigue ou de distraction, vous incitant ainsi à faire une pause. Cela réduit les risques d'accidents liés à la somnolence ou à l'inattention. L'alerte du franchissement de ligne aide à prévenir les accidents causés par des déviations involontaires. Si vous quittez votre voie sans activer votre clignotant, ce système vous alertera, vous aidant à rester concentré sur la route.

Le régulateur de vitesse intelligent est une avancée notable. Il ajuste automatiquement la vitesse de votre véhicule pour maintenir une distance de sécurité avec les véhicules devant vous. Cela réduit le stress du conducteur et le risque de collisions arrière. Comme els avions, les nouvelles voitures devront aussi être équipées d'une "boîte noire", qui enregistre les données de conduite, comme la vitesse et les actions du conducteur, avant un accident. Ces informations peuvent être cruciales pour comprendre les causes d'un accident et améliorer la sécurité routière.

Autre dispositif important, le pré-équipement pour un éthylotest anti-démarrage, un système empêchant le véhicule de démarrer si le conducteur a consommé de l'alcool au-delà de la limite autorisée. Enfin, un système de lecture des panneaux de signalisation sera intégré pour informer le conducteur des limitations de vitesse et autres indications importantes. Ainsi, même si vous manquez un panneau, votre voiture vous tiendra informé, réduisant le risque d'infractions et d'accidents.

En 2026, deux autres équipements deviendront obligatoires sur toutes les voitures neuves : le détecteur d'usagers vulnérables, qui repère les cyclistes ou piétons autour de la voiture et peut freiner automatiquement en cas de danger ; et la zone étendue de protection de piéton, qui vise à réduire les blessures en cas de collision avec un piéton ou un cycliste. L'intégration de ces nouveaux systèmes de sécurité représentera évidemment un surcoût pour les automobilistes. Mais cet investissement devrait être rapidement amorti par les économies réalisées sur les frais d'assurance et, surtout, par l'incalculable valeur des vies humaines sauvées.