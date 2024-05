Ces voitures ont des défauts dangereux - contactez vite le constructeur si vous avez un de ces modèles !

Des centaines de milliers de voitures font actuellement l'objet d'un rappel en atelier en France pour de graves problèmes de fiabilité et de sécurité. C'est peut-être le cas de la vôtre.

Aucune voiture n'est à l'abri d'une panne. Mais si certains dysfonctionnements proviennent de l'usure plus ou moins normale de pièces mécaniques, d'autres sont dus à des problèmes de conception ou de fabrication qui ne se révèlent parfois qu'au bout de plusieurs années, bien après la mise en circulation des véhicules. Et il arrive que ces défauts "cachés" concernent directement la sécurité, au point de mettre en danger le conducteur et les passagers, voire les piétons…

Voilà pourquoi les constructeurs automobiles, qui sont bien évidemment responsables de ces défauts invisibles, procèdent à des campagnes de rappel en atelier afin de corriger – gratuitement – ces problèmes qui pourraient atteindre à la vie des propriétaires des voitures concernées. Pour cela, ils envient généralement des courriers d'information en utilisant le nom et les coordonnées figurant sur les certificat d'immatriculation (la "carte grise") en utilisant les données enregistrées en préfecture. Lais certaines lettres n'arrivent pas toujours à leurs dentinaires, qui continuent alors de rouler dans une voiture potentiellement dangereuse.

Or les rappels de véhicules s'enchaînent ces derniers temps. Et aucune marque ne semble épargnée. Certaines campagnes ne concernent qu'un nombre relativement réduit de véhicules. C'est le cas, par exemple, de13 modèles de voitures BMW commercialisés entre 2022 et 2024, rappelés pour un défaut affectant le système de freinage risquant d'entraîner de sérieux accidents. Ou encore de Mercedes GLS et GLE qui risquent de voir une de leurs connexions électriques se détacher à tout moment, en entraînant un incendie.

Mais d'autres campagnes concernent des véhicules plus populaires, vendus à des centaines de milliers d'exemplaires ! Citroën et DS Automobiles viennent ainsi de lancer une campagne de rappel massif dans une vingtaine de pays pour des C3 et des DS3, produites entre 2009 et 2019, à cause d'airbags défectueux. Au total, 605 772 voitures vendues en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sont visées par cette procédure. En France, 246 883 voitures, soit 181 734 C3 et 65 149 DS3, sont concernées.

© Citroën

Et ce problème d'aibag est grave ! "Le propergol dans les coussins gonflables du conducteur et du passager peut se détériorer avec le temps. Dans le cas d'un accident dans lequel les airbags se déploient, ils pourraient se rompre avec trop de force", indique la note d'information officielle. En cas de choc, l'airbag peut alors projeter des particules ou de petites pièces susceptibles de "provoquer des blessures graves, voire mortelles", précise le courrier adressé début mai par DS Automobiles et Citroën aux clients concernés. Aussi, les constructeurs demandent aux propriétaires de ces modèles de "cesser de conduire immédiatement [leur] véhicule." On ne plaisante pas !

Pour savoir si votre véhicule est concerné, vérifiez sur les sites de Citroën ou de DS Automobiles en indiquant votre numéro VIN (Vehicule iIdentification Number) qui se trouve sur la carte grise. Si c'est le cas, enregistrez-vous en ligne, et le constructeur vous contactera pour planifier la réparation, qu'il prendra en charge, chez un concessionnaire.

Et d'autres campagnes sont en cours actuellement pour des problèmes similaires, notamment les Dacia Duster II, des voitures aussi très populaires. Aussi, pour être certain que votre voiture n'est pas concernée par un rappel, prenez l'habitude de consulter régulièrement le site gouvernemental Rappel Conso, qui signale tous les produits dangereux en circulation – et pas uniquement les voitures.