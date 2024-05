Les smartphones Android vont accueillir de nouvelles fonctions antivol

Les smartphones Android vont avoir le droit à de nouvelles mesures de protection et de prévention du vol. En s'appuyant sur l'IA, Android sera ainsi capable de détecter si votre téléphone a été volé et de le verrouiller automatiquement !

Comme tout le monde, vous n'êtes pas à l'abri de vous faire voler votre smartphone, que ce soit par un pickpocket dans les transports en commun bondés ou lors d'un vol à l'arraché au détour d'une rue. Et s'il est difficile de se prémunir contre ces tentatives de vol, les constructeurs s'efforcent de limiter les conséquences négatives sur les utilisateurs au maximum. Ainsi, si les chances de récupérer votre précieux mobile sont extrêmement minces, vous pouvez toutefois empêcher que le voleur ne fouille dans son contenu, qu'il mette la main sur des données sensibles (application bancaire, mots de passe, etc.), et même qu'il puisse utiliser l'appareil (voir notre article). Dans tous les cas, il faut agir immédiatement, sans perdre de temps ! Pour lutter davantage contre ce fléau, Google a annoncé dans un billet de blog qu'il allait déployer au cours de l'année 2024 de nouvelles fonctions antivol, sur les appareils tournant sous Android 10 et plus, ou exclusivement sur Android 15, afin de limiter la casse.

Antivol Android : verrouillage automatique du smartphone en cas de vol

La première nouvelle fonction se nomme Detection Lock et permet de verrouiller automatiquement le smartphone lorsqu'il se fait voler, afin que le malfaiteur ne puisse fouiller dedans. Pour cela, Google s'appuie sur les capteurs de mouvement, ainsi que sur l'intelligence artificielle afin de détecter les mouvements brusques et inattendus, généralement synonymes que quelqu'un tire votre main et s'enfuit à pied, à vélo ou en voiture. C'est bien simple, sans code de déverrouillage ni de moyen biométrique, le voleur ne peut pas accéder aux données. Vous, en revanche, n'avez qu'à simplement déverrouiller le smartphone, comme d'habitude.

Une deuxième option, Offline Device Lock, sera elle aussi disponible à partir d'Android 10. Si un voleur tente de déconnecter votre téléphone pendant des périodes prolongées, le verrouillage de l'appareil hors ligne verrouillera alors automatiquement votre écran pour protéger vos données, y compris lorsque votre appareil est hors réseau. Pratique ! Le système d'exploitation pourra également reconnaître d'autres signes indiquant que votre appareil est entre de mauvaises mains. Par exemple, il verrouilla l'écran de votre appareil lorsque le nombre de tentatives d'authentification échouées sera trop important.

© Google

Google va également mettre à jour sa protection contre la réinitialisation d'usine d'Android, qui permet au voleur de réinitialiser un appareil volé pour le revendre. Désormais, si un pickpocket décide de forcer la réinitialisation de l'appareil volé, il ne pourra pas le configurer à nouveau sans connaître les informations d'identification de l'appareil ou de votre compte Google. L'appareil volé deviendra ainsi invendable.

Antivol Android : des fonctions de sécurité exclusives à Android 15

D'autres fonctions sont en revanche exclusives à Android 15. L'entreprise introduit ainsi les "espaces privés", qui permettent de placer des applications (finance, santé...) et des informations sensibles dans une zone distincte et cachée de votre téléphone, qui peut être verrouillée à l'aide d'un code PIN unique. Une couche de protection supplémentaire pour éviter que le voleur siphonne les données et transfère des fonds depuis l'appareil dérobé. Un peu comme un coffre-fort !

© Google

Une nouvelle fonction, Authentification renforcée, pourra quant à elle vous protéger au cas où votre code PIN serait connu du voleur. Lorsqu'elle est activée, la nouvelle authentification renforcée requerra des données biométriques pour l'accès et la modification des paramètres essentiels de votre compte Google et de l'appareil, comme la modification du code PIN, la désactivation de la protection contre le vol ou l'accès aux passkeys. Vous voilà plus rassuré ?