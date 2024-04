33 700 : un moyen simple pour signaler les SMS et les appels indésirables

Le 33 700, la plateforme de lutte contre les appels et SMS indésirables, fait peau neuve avec des outils plus simples. Vous pouvez maintenant faire des signalements avec une capture d'écran de mobile ou un formulaire Web.

Épargne et crédits en ligne, fausse amende impayée, retraite, Netflix, carte vitale, impôts... Les escrocs se servent de tous les moyens et de toutes les raisons possibles lorsqu'il s'agit de vous soutirer votre argent ! Et pour ça, ils adorent envoyer des SMS ou des mails frauduleux à leurs potentielles victimes, dans lesquels ils les incitent à cliquer sur un lien ou à appeler un numéro surtaxé. Pour lutter contre toutes ces tentatives de fraude, il existe plusieurs moyens, comme la plateforme Signal Spam ou celle du Gouvernement Pharos. Autre solution, trop peu connue mais bien utile : le 33 700. Il s'agit d'un numéro développé par l'Association Française pour le Développement des Services et Usages Multimédias Multi-opérateurs (af2m) en 2008 pour permettre aux consommateurs de signaler les appels et SMS indésirables. Pour simplifier le processus de signalement et le rendre plus complet, l'association annonce le 25 avril plusieurs nouveautés.

33 700 : de nouvelles méthodes de signalement

Le principe du 33 700 est simple : lorsque vous recevez un spam ou un appel indésirable, vous le transférez à ce numéro sans aucun commentaire. Vous recevez alors un message vous invitant à compléter votre signalement, en renseignant le numéro de l'expéditeur, la date et l'heure de réception du SMS ou de l'appel. Notez que le numéro est complètement gratuit. Pour suivre "l'évolution des usages mobiles de la population", vous disposez désormais de deux nouveaux canaux : par capture d'écran et par formulaire Web (numéro de téléphone, nom ou numéro de l'expéditeur, contenu du message...), sur la plateforme www.33700.fr. D'ailleurs, le site en profite lui aussi pour faire peau neuve.

Les signalements effectués sont envoyés tous les jours aux opérateurs, qui, après avoir mené des analyses pour qualifier les fraudes, prennent des actions en conséquence. Ils peuvent notamment couper le numéro à l'origine de la tentative de fraude. Signaler les arnaques sur 33 700, c'est vous protéger vous, mais aussi les autres.

En 2023, le nombre de signalements aux 33 700 a explosé, passant de 2,2 millions en 2022 à 3,4 millions. Rien qu'en janvier 2024, l'af2m en a enregistré 291 000. "Tous les signalements ne correspondent pas à des fraudes (notifications de livraison, messages promotionnels, services clients) mais montrent une confusion des consommateurs entre messages légitimes et inquiétants", nuance cependant l'association.

Si jamais vous êtes la cible d'une escroquerie en ligne ou par SMS, transférez immédiatement le message au 33 700, mais aussi à Signal Spam et à Pharos. Vous pouvez également signaler ces messages frauduleux auprès du site internet-signalement.gouv.fr. Bloquez ensuite le numéro de l'expéditeur pour ne plus être importuné et supprimez le message en question. Si besoin, vous pouvez également consulter le site Internet www.cybermalveillance.gouv.fr, qui vous rappellera les principales mesures de prudence à adopter face aux SMS frauduleux.