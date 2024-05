Consultez ce site régulièrement pour éviter de vous empoisonner, de vous blesser ou pire encore

Régulièrement, des produits du commerce sont retirés de la vente car ils présentent un danger parfois mortel. Prenez donc l'habitude de consulter ce site trop peu connu pour éviter de les utiliser : il pourrait même vous sauver la vie un jour !

Malgré les réglementations et les contrôles mis en place, il arrive que des produits dangereux circulent au sein de la chaîne de distribution. Que ce soient des denrées alimentaires contenant une bactérie, des appareils électriques ayant un défaut de fabrication, des jouets aux composants toxiques, des solutions ne respectant pas les limites de dosage... Une erreur est vite arrivée ! Et lorsque les fabricants, les distributeurs ou les autorités s'aperçoivent du problème, il est parfois déjà trop tard, et les produits se trouvent déjà dans nos maisons, dans notre frigo, voire entre les mains de nos enfants. Et difficile alors de contacter tous les clients qui les ont achetés.

Aussi, le Gouvernement a mis en place en 2021 Rappel Conso, un site de signalement de produits présentant des risques ou des dysfonctionnements. Son champ d'action est très large, puisqu'il s'étend à l'ensemble des rappels de produits "grand public", alimentaires ou non, susceptibles d'être achetés par les consommateurs. Les rappels de médicaments et de dispositifs médicaux ne sont toutefois pas concernés, puisqu'ils sont publiés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Pour chaque rappel de produit, vous trouverez sur le site de nombreuses informations : la photo du produit, sa marque, son numéro de lot le cas échéant, le distributeur et la zone géographique concernés, la cause du rappel et les risques encourus, ainsi que la démarche à suivre si vous possédez chez vous le produit rappelé. Les informations disponibles sur le site sont par ailleurs ouvertes et mises à disposition en accès libre (open data). Les motifs de rappel sont plus ou moins graves, allant d'un problème d'étiquetage à la présence de bactéries ou de substances toxiques, en passant par la présence éventuelle de corps étrangers, des risques de blessures externes ou encore l'ingestion de petits éléments.

Par exemple, sont actuellement rappelés des chargeurs USB commercialisés par Ikea dans toute la France, qui présentent des "risques de brûlure et de choc électrique causés par l'usure du câble d'alimentation qui se produit lorsque ce dernier est enroulé autour du chargeur ou plié de manière répétée". Selon l'intensité des chocs électriques, la durée de l'exposition et la santé générale de la victime, ce petit objet peut être mortel. Le site a également lancé un rappel pour de nombreux lots de fromages (morbier, raclette, tomme, etc., sous différentes marques et présentations) fabriqués par Route des Terroirs et susceptibles d'être contaminés par la bactérie Escherichia coli shigatoxinogène.

Certains rappels sont relayés par les médias, mais ce n'est pas toujours le cas, étant donné qu'il y en a plusieurs par jour – et encore faut-il tomber sur l'article ou l'annonce ! Aussi, nous vous conseillons d'aller jeter régulièrement un coup d'œil sur le site, disponible sur https://rappel.conso.gouv.fr, afin de vous assurer de ne pas conserver chez vous des produits reconnus comme dangereux. Au cours des deux dernières années seulement, 8 000 produits ont été rappelés, notamment des produits alimentaires, mais aussi les vêtements, des produits d'hygiène, des appareils électriques, des bijoux… On n'est jamais trop prudent !