Voici comment surveiller ce que votre enfant fait sur Instagram, Messenger et Facebook

Afin de protéger au mieux vos enfants des dangers des réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Messenger disposent d'une fonction Supervision parentale, qui vous permet de surveiller leurs activités en ligne.

Face à l'attractivité des réseaux sociaux, vous pouvez très vite vous retrouver totalement dépassé vis-à-vis des pérégrinations numériques de vos enfants. Addiction, personnes mal intentionnées, contenu violent ou sexuel, cyberharcèlement... Autant de dangers qui guettent vos progénitures sur Internet et dont vous voudriez pouvoir les protéger. Car, qui sait ce qui se passe réellement derrière l'écran lumineux d'un smartphone ou d'un ordinateur ? Heureusement, il existe une fonction nommée Supervision parentale qui vous permet de surveiller les activités de votre cher chérubin sur Instagram, Facebook et Messenger, les trois services du groupe Meta. Elle propose une palette d'outils vous permettant notamment de gérer le temps passé sur les applications et de garder un œil sur ses interactions virtuelles.

Pour configurer la Supervision parentale sur Instagram, allez dans les paramètres de votre compte, puis appuyez sur Supervision parentale dans la fenêtre pop-up. Envoyez une invitation à votre enfant, qui doit alors l'accepter. Attention, un seul parent peut superviser le compte d'un mineur. Sur Facebook et Messenger, le principe est le même, mais la fonction est encore en cours de déploiement, il est donc possible qu'il vous faille attendre un peu avant de voir l'option apparaître.

La fonction Supervision parentale vous permet de suivre l'activité de vos adolescents sur Instagram et Messenger. Grâce à elle, vous pouvez voir le temps qu'ils passent sur les applications, les comptes qu'ils ont ajoutés – en contact sur la messagerie ou en compte suivi sur le réseau social de photographie –, qui peut visualiser leurs stories ou leur envoyer des messages (seulement leurs amis, les amis de leurs amis ou personne), comment ils ont réglé leurs paramètres de confidentialité (leur compte est-il bien privé ?), et s'ils signalent d'autres utilisateurs.

© Meta

Attention, vous ne pourrez pas lire le contenu des messages qu'ils envoient et reçoivent, seulement surveiller les points cités et recevoir des notifications en cas de changement de ces paramètres. Un excellent moyen de vous tenir informé et d'entamer la conversation si c'est nécessaire !

Sur Instagram, la Supervision parentale vous permet de voir combien d'amis en commun vos enfants ont avec les comptes qu'ils bloquent, tout en leur envoyant une notification afin qu'ils en discutent avec vous. Mais Meta a également mis en place d'autres outils pour protéger les plus jeunes. Ainsi, Instagram affiche des rappels de sécurité lorsque des adultes ayant montré des comportements potentiellement suspects contactent les adolescents par message, et les personnes ne suivant pas doivent d'abord envoyer une seule et unique invitation avant de pouvoir échanger avec eux. Des outils de gestion de temps sur Instagram et Facebook permettent également de faire apparaître des notifications lorsqu'ils dépassent 20 minutes par jour sur l'application, les invitant à faire une pause.