Votre PC peut être piraté si vous utilisez le Wi-Fi - mettez Windows à jour sans attendre !

Une faille de sécurité critique affecte toutes les versions de Windows. Elle permet à un pirate d'infecter et de contrôler votre PC à distance, en utilisant simplement le Wi-Fi et sans que vous vous en rendiez compte.

Un problème de sécurité particulièrement préoccupant affecte en ce moment les PC sous Windows, toutes versions confondues. Plus précisément, cette faille concerne les appareils dotés d'une carte ou d'un adaptateur Wi-Fi, soit l'intégralité des ordinateurs portables ou des mini-PC actuellement en circulation. Apparemment simple à exploiter, la brèche permettrait à un pirate d'injecter à distance des logiciels malveillants sur l'ordinateur de sa cible, sans même que celle-ci commette d'erreur ni s'en aperçoive.

Identifiée sous numéro CVE-2024-30078, la faille se situe au niveau du pilote Wi-Fi de Windows – le logiciel qui gère la communication le Wi-Fi dans le système d'exploitation. Selon le système d'évaluation standardisé des vulnérabilités CVSS, elle est notée 8,8 sur 10, soit un niveau de menace et de gravité très élevé. Et pour cause : elle est très simple à exploiter et peut fait des dégâts considérables sur l'ordinateur.

Comme le rapporte le magazine Forbes, cette brèche permet en effet à un attaquant d'envoyer directement des données sur un ordinateur situé à portée de signal radio. En d'autres termes, un pirate peut exécuter du code malveillant à distance, simplement en se trouvant à proximité de sa cible. Et pour ne rien arranger, la mise en œuvre de l'attaque ne nécessite même pas d'action de la part de la victime ; ainsi, même les utilisateurs les plus vigilants sont exposés.

Heureusement, d'après la note technique officielle sur la vulnérabilité CVE-2024-30078, il n'existe pas à ce jour de preuve que cette faille soit activement et massivement exploitée par des pirates. Surtout, Microsoft vient de combler cette faille critique dans le dernier ensemble de correctifs pour Windows diffusé depuis le 11 juin dernier – le fameux Patch Tuesday distribué chaque mois.

Pour en profiter, il suffit tout simplement de télécharger et d'installer la dernière mise à jour de Windows disponible pour votre PC via Windows Update, en allant dans les paramètres de Windows. Le numéro de la mise à jour dépend de la version de Windows installée sur votre ordinateur, mais peu importe : compte tenu de la gravité du problème et des dangers encours, il est vivement recommandé de mettre à jour Windows immédiatement, surtout si vous utilisez régulièrement votre PC dans des lieux publics, comme les bars, les gares ou les hôtels. N'attendez surtout pas, car les pirates vont exploiter très prochainement cette grave faille de sécurité !