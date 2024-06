Il fait plus de 800 000 morts par an : c'est l'animal le plus dangereux pour l'Homme, et de très loin

Contrairement aux croyances populaires, l'animal le plus dangereux pour l'Homme n'est ni le requin, ni le lion, ni le serpent, ni le scorpion, ni même l'araignée. Et le pire, c'est que vous le croiserez bientôt tous les jours…

Quand on pense aux animaux les plus dangereux pour l'homme, on imagine souvent des créatures imposantes et effrayantes comme les requins, les lions ou les éléphants. Pourtant, si leurs attaques sont bien mortelles, ils ne font que peu de victimes sur la planète. Ainsi, les requins, souvent redoutés à cause de leur représentation dans les films, ne tuent qu'environ dix personnes par an. Les lions et les éléphants, bien que plus dangereux que les requins, causent chacun une centaine de décès humains chaque année.

L'hippopotame, bien qu'il semble inoffensif, est responsable de 500 décès par an. Le crocodile, plus meurtrier, tue environ mille personnes dans le même temps. Plus étonnant, les chiens, souvent considérés comme les meilleurs amis de l'homme, causent environ 25 000 décès chaque année, principalement en transmettant la rage.

En fait, ce sont les animaux plus petits qui s'avèrent les plus dangereux pour l'homme. La mouche tsé-tsé, qui propage la maladie du sommeil, est responsable d'environ 10 000 décès par an. Les serpents, eux, sont à l'origine d'environ 50 000 décès humains par an, principalement à cause de morsures venimeuses. En revanche, malgré sa piqure tant redoutée, le scorpion ne tue qu'environ 3000 humains par an. Et les araignées, objets de nombreuses phobies, ne font qu'une dizaine de victimes chaque année dans le monde.

© kasynetsolena-123RF

En réalité, l'animal le plus meurtrier pour l'homme est bien plus petit et plus commun : il s'agit du moustique. Ce minuscule insecte cause chaque année plus de 800 000 décès humains, en transmettant des maladies graves. Il pique discrètement, sans distinction, n'importe où, n'importe quand, ce qui lui vaut la réputation d'assassins silencieux. Et s'il préfère les zones chaudes et tropicales, il est présent sur pratiquement tout la planète, notamment dans les zones humides où il se reproduit.

Le moustique n'a l'air de rien mais il est responsable de la propagation de certaines des maladies les plus dévastatrices de la planète comme le paludisme, la fièvre jaune ou la dengue. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le paludisme seul entraîne plus de 400 000 décès par an. Le moustique transmet également la dengue, une maladie dont les cas ont explosé au cours des dernières décennies et qui n'a pas de traitement spécifique. Et le moustique tigre, qui a envahi la France ces dernières années, est connu pour transmettre les terribles virus du chikungunya et du zika qui font des ravages.

Le moustique représente des dangers bien réels qui menacent des millions de vies. Face à ce petit tueur, la vigilance et la prévention restent nos meilleures armes tant que des solutions efficaces ne seront pas trouvées pour contrôler et éradiquer les maladies qu'il transmet. Alors, la prochaine fois que vous entendrez ce bourdonnement familier près de votre oreille, rappelez-vous que, contrairement à ce que prétend le dicton populaire, c'est bien souvent la petite bête qui mange la grosse…