Piratage Engie : les données personnelles des clients en danger ?

Méfiez-vous si vous avez souscrit chez Engie ! Un groupe de hackers de renom affirme avoir piraté le fournisseur d'énergie et s'être emparé d'une partie des données personnelles des clients. Reste à savoir s'ils disent vrai.

Le contexte actuel est particulièrement électrique pour les entreprises et les organismes français ! Alors que les Jeux olympiques approchent à grands pas, le pays fait face à une recrudescence de cyberattaques. Que ce soient les hôpitaux, les banques, les opérateurs ou les institutions publiques, absolument personne n'est épargné ! Cette fois, il semblerait que ce soit au tour d'Engie d'en faire les frais. Le groupe de cybercriminels Lapsus$ a revendiqué, le dimanche 5 mai 2024, le piratage du géant de l'énergie, en publiant dans la foulée un échantillon de données confidentielles de ce dernier, dont certaines appartiendraient à ses clients. La fuite concernerait notamment leurs noms, leurs adresses, leurs numéros de demande, les dates de rendez-vous, les marques et les modèles d'équipements utilisés. Alors, véritable piratage ou coup de bluff ?

Piratage Engie : coup de bluff ou fuite d'ampleur ?

Lapsus$ n'est pas un groupe de hackers inconnu, il a quelques piratages d'envergure à son actif. Il s'est notamment attaqué à Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia, Electronic Arts (EA) et Okta, une entreprise spécialisée dans la gestion d'identités et d'accès, mais aussi Rockstar Games et Uber. Souvenez-vous, en 2022, GTA VI, l'un des jeux les plus attendus, avait fait l'objet d'un piratage inédit, d'une ampleur colossale. Plus de 90 vidéos ont circulé sur Internet et les codes sources du jeu avaient été dérobés. Si le responsable, un adolescent de 18 ans appartenant au groupe, avait bien été arrêté, les opérations des cybercriminels ne s'étaient pas arrêtées pour autant.

Après, ce ne serait pas la première fois qu'Engie serait victime d'un piratage. Un de ses prestataires informatiques avait déjà été victime d'une cyberattaque en août 2023, et les données personnelles de plus de 130 000 clients avaient été dérobées (voir notre article). Si vous êtes client chez Engie, nous vous conseillons de rester vigilant et de bien surveiller l'activité de votre compte. Si les données personnelles ont bel et bien été dérobées, il se pourrait que vous soyez bientôt victime de campagnes de phishing sophistiquées. Attention aux mails et SMS que vous pourriez recevoir et provenant soi-disant d'Engie. Le fournisseur d'énergie n'est pas l'abri d'une usurpation d'identité !