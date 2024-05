Google enregistre discrètement votre voix sur votre smartphone - comment désactiver cette fonction

Google enregistre automatiquement votre voix lorsque vous utilisez ses services et ses applications. Mais il existe une option cachée dans les paramètres pour désactiver la fonction.

Vous le savez bien, Google est un véritable monstre en ce qui concerne la collecte des données personnelles de ses utilisateurs. Il enregistre toutes leurs activités sur le Web et dans ses applications, ainsi que les interactions verbales avec Search, Assistant et Maps, qu'il utilise "pour développer et améliorer ses technologies de reconnaissance audio". Le problème, c'est que l'entreprise réutilise toutes ces données en les croisant entre elles. Plus intrusif encore, si vous dites "OK Google" ou "Hey Google", votre smartphone va écouter la commande. Avant que vous disiez cette phrase de déclenchement, il écoute donc les mots-clés, même s'il n'enregistre pas tout ce que vous dites.

L'entreprise explique qu'elle enregistre votre activité vocale pour vous aider à obtenir de meilleurs résultats à travers ses produits, en apprenant le son d'une voix, comment vous prononcez les mots et les phrases, et en améliorant la reconnaissance vocale à travers les produits Google. Le souci, c'est que le modèle économique de Google, basé sur la publicité, suscite des soupçons sérieux sur l'utilisation des données à des fins d'analyse marketing et de ciblage commercial des individus. De plus, si des cybercriminels parviennent à accéder à votre compte ou à vos appareils connectés, ils pourraient écouter les enregistrements téléphoniques et voler des informations à partir des données stockées par Google.

Heureusement, il existe une option cachée au sein des paramètres de votre compte Google, que nous vous invitons à désactiver. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre compte, via "Gérer votre compte Google", et, dans la barre horizontale, sélectionnez "Données et confidentialité". Faites défiler vers le bas jusqu'à "Configuration de l'historique" et sélectionnez la section "Activité Web et App", où vous verrez qu'il y a une coche bleue. Cliquez dessus. Faites ensuite défiler l'écran vers le bas et vous devriez remarquer qu'une section "Activité vocale et audio" comporte une coche bleue. Décochez-la pour empêcher Google d'écouter.

Faire cela empêchera Google de stocker des enregistrements audio des fonctions vocales de ses services sur votre compte. "Lorsque ce paramètre d'activité vocale et audio est désactivé, les enregistrements des interactions vocales avec Google Search, Assistant et Maps ne sont pas sauvegardés dans votre compte Google sur les serveurs de Google, même si vous êtes connecté", indique l'entreprise de Mountain View. Nous vous conseillons de supprimer également les enregistrements antérieurs que Google a conservés.