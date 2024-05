Vous pouvez désormais partager vos mots de passe en famille avec Google

Vous pouvez maintenant partager vos identifiants et vos mots de passe de comptes avec vos proches grâce à une nouvelle fonction du gestionnaire de Google. Une option pratique pour les comptes utilisés à plusieurs.

Voilà un problème de réglé ! Si, pour éviter de voir ses comptes piratés, il est absolument nécessaire d'utiliser des mots de passe forts et uniques, cette mesure de sécurité reste toutefois quelque peu compliquée à respecter quand il faut mémoriser de multiples sésames… C'est là que les gestionnaires de mots de passe interviennent. Ces outils permettent en effet de conserver et de gérer de nombreux mots de passe de façon sécurisée, en verrouillant tout à l'aide d'un mot de passe unique, ce qui rend donc le tout plus facile à mémoriser. S'ils ne valent pas les applis dédiées, les gestionnaires de mots de passe intégrés dans les navigateurs Web ont au moins le mérite d'être utilisables rapidement et facilement. C'est le cas du gestionnaire de mots de passe de Google Chrome (Password Manager), qui les conserve avec le compte Google auquel ils sont associés, pour les saisir automatiquement dès qu'il faut se connecter à un compte particulier (messagerie, banque, administration, boutique en ligne, etc.).

Toutefois, il arrive que certains comptes soient partagés entre plusieurs utilisateurs. Il peut s'agir d'une famille se partageant un service de streaming, de proches ayant une messagerie électronique commune pour les affaires administratives, etc. Mais que faire lorsque l'on a un petit trou de mémoire ? Google vient à la rescousse de ses utilisateurs tête en l'air avec une nouvelle fonction permettant de partager, de manière sécurisée, un identifiant et un mot de passe de connexion avec un membre de sa famille. Plus besoin de copier-coller ces informations sensibles en clair dans un message ! Comme l'a repéré Android Authority, cette fonction est maintenant disponible, avec la mise à jour Google Play Services de mai 2024 (v24.20) – elle est bien arrivée sur smartphone, mais ce n'est pas sûr pour la version stable sur ordinateur.

Partage de mots de passe Chrome : une fonction pour les groupes familiaux

Les premiers tests pour intégrer cette fonction avaient débuté sur le navigateur en juin 2023. En novembre dernier, le partage de mot de passe avait finalement fait son apparition dans la build Canary – la version bêta – de Chrome. En février 2024, TheSpAndroid avait remarqué que la version 24.09.12 de Google Play Services comportait des flags indiquant la présence d'une fonction de partage de mots de passe, même si celle-ci n'était pas encore opérationnelle. C'est désormais chose faite.

© Android Authority

"Grâce à cette nouvelle fonction, vous pouvez désormais partager en toute sécurité vos mots de passe avec votre groupe familial dans Google Password Manager. Lorsque vous partagez un mot de passe, les membres de votre famille en recevront une copie dans leur gestionnaire de mots de passe Google, prête à être utilisée", explique le géant d'Internet. Notons qu'il n'autorise la fonction que pour des utilisateurs dont les comptes Google font partie d'un même groupe familial.

Pour rappel, la fonction groupe familial permet de créer un groupe dans lequel on peut ajouter les membres de sa famille proche possédant un compte Google. Cela permet de partager avec eux les bénéfices des produits et services auxquels on est abonné et que l'on utilise. Avec cette nouvelle fonction, il est désormais possible de partager ses mots de passe avec les membres de sa famille à partir de l'application de gestion des mots de passe de son appareil Android.

Un nouveau bouton "Partager" apparaît à côté de chaque compte enregistré, et l'on peut choisir le membre de la famille avec lequel on souhaite le partager. Le destinataire devient alors une infobulle sur son appareil lorsqu'il visite le site Web, lui indiquant qu'il a accès au mot de passe. Voilà qui devrait grandement simplifier les choses ! Reste à voir comment Google gère la chose, car le partage des mots de passe pourrait poser des problèmes de sécurité, en exposant les utilisateurs à des risques potentiels.

© TheSpAndroid

Pour pouvoir profiter de la fonction, il est nécessaire de créer un groupe familial avec tous ses membres depuis son compte Google. Pour cela, il faut se rendre dans les paramètres du Play Store, aller dans la section "Famille" puis cliquer du "Créer une bibliothèque Famille". Il ne reste alors plus qu'à s'inscrire, à configurer son moyen de paiement et à ajouter les comptes Google des membres de sa famille. Attention, le déploiement de la fonction est progressif, il est donc possible qu'il faille attendre quelques jours avant de pouvoir en profiter.