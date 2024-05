SMS de livreur : attention à cette nouvelle arnaque qui sévit en ce moment

Attention si vous avez reçu un SMS d'un livreur prétendant qu'un colis ne rentre pas dans votre boîte aux lettres ! Il s'agit d'une campagne de phishing destinée à vous arnaquer en récupérant vos données personnelles et bancaires.

Avec l'essor du commerce en ligne ces dernières années, les escroqueries à destination des clients ont tendance à se multiplier. Faux avis, contrefaçons, colis jamais livrés... Il faut redoubler de vigilance pour effectuer ses achats sur le Web ! Et même une fois que vous y êtes parvenus, le danger vous guette encore, avec des arnaques par SMS ! On connaît la fameuse arnaque Chronopost, qui invoque une erreur logistique pour vous soutirer vos données et de l'argent. Cette fois, de nombreuses personnes reçoivent un SMS envoyé par un prétendu livreur leur demandant de fournir un nouveau créneau de livraison, parce que leur mon soi-disant colis ne rentrait pas dans leur boîte aux lettres. Si le procédé n'est pas nouveau, il semble prendre de l'ampleur ces derniers jours dans l'Hexagone, comme le rapporte Le Parisien. Prudence donc !

Arnaque au livreur : un colis qui ne rentre pas dans la boîte aux lettres

Le SMS en question prend généralement la forme suivante : "Bonjour, c'est le livreur, votre colis ne rentrait pas dans la boite aux lettres. Veuillez choisir un nouveau créneau sur…", suivi d'une URL de type "infoconsignes.com" . Bien évidemment, il s'agit d'un lien frauduleux, qui vous redirige vers un faux site copiant celui de Mondial Relay, sur lequel vous êtes invités à entrer vos informations personnelles et à payer une petite somme pour programmer la nouvelle livraison. Ce type d'escroquerie est particulièrement efficace car il joue sur l'attente des destinataires de colis et l'inquiétude de ne pas pouvoir le récupérer. Bien entendu, le colis n'existe pas. Mais, sait-on jamais, vous attendez peut-être votre dernière commande Amazon et vous pouvez tomber dans le panneau !

Pour éviter de vous faire avoir, gardez en tête que les entreprises de livraison ne demandent jamais par SMS de payer pour pouvoir réceptionner un colis qui vous est destiné. De plus, Mondial Relay ne fait jamais de livraison à domicile. L'entreprise livre uniquement dans des points relais ou bien dans des casiers en libre-service. Quant à Chronopost, ses SMS sont envoyés uniquement sous le nom "Chronopost" et sans numéro associé.

En cas de doute, vous pouvez vous rendre directement sur le site de l'organisme de livraison, sans passer par le lien du SMS. Prenez votre temps et n'agissez pas dans l'urgence, c'est ce que recherchent les cybercriminels. Si jamais vous êtes la cible d'une escroquerie en ligne ou par SMS, transférez immédiatement le message à Signal Spam, Pharos, ou directement au 33 700, la plateforme spécialisée dans le signalement d'arnaques. Vous pouvez également signaler ces messages frauduleux auprès du site internet-signalement.gouv.fr. Bloquez ensuite le numéro de l'expéditeur pour ne plus être importuné et supprimez le message en question.