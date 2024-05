Méfiez-vous de cette super promotion SNCF - c'est une arnaque pour voler vos données

Attention aux promotions irrésistibles de la SNCF qui circulent actuellement ! L'offre est trop belle pour être vraie, il s'agit de campagnes de phishing visant à vous escroquer.

Avec la période estivale qui approche à grands pas – bien que la météo ne soit visiblement pas de cet avis –, vous êtes nombreux à chercher des bons plans pour voyager à moindre coût. Si le train est le moyen de transport à privilégier par rapport à l'environnement et à la crise écologique que nous traversons, ses prix sont malheureusement de plus en plus élevés – à tel point qu'il revient parfois moins cher de partir en avion, un comble ! Aussi, toute promotion a des airs de Saint Graal. La carte Avantage de la SNCF est particulièrement intéressante. Vendue à 49 euros, elle permet de profiter de réductions sur les billets de train et sur certains services à bord, tout en garantissant des prix plafonnés sur certaines destinations. Peut-être avez-vous reçu, au cours de ces dernières semaines, un mail ou SMS vous informant d'une promotion, avec laquelle la carte Avantage passe de 49 euros à seulement 2,45 euros. Une offre terriblement alléchante ! Alors, bon plan ou arnaque ?

Malheureusement, nous sommes navrés de briser vos espoirs, mais c'est trop beau pour être vrai. Il s'agit ni plus, ni moins qu'une énième arnaque visant à vous dérober vos données personnelles et bancaires. Même si le mail peut être crédible, plusieurs indices laissent généralement voir qu'il s'agit d'une escroquerie. La première chose à vérifier, c'est le mail utilisé pour vous envoyer cette fausse promotion. Notez bien : tous les mails associés à la carte Avantage, mais aussi aux billets de train, se terminent par @info.sncf.com. Si ce n'est pas le cas, c'est une arnaque. Vérifiez également la présence de fautes d'orthographe et l'URL du lien sur lequel on vous invite à cliquer. En cas de doute, le mieux est de vous rendre directement sur le site légitime pour vérifier si la promotion a bel et bien lieu – surtout que, lorsque c'est le cas, la SNCF le fait bien savoir.

Si vous prévoyez de réserver un train pour vos vacances d'été, vérifiez bien que chaque promotion est réellement mise en place par la SNCF, surtout si celles-ci vous demandent de fournir vos coordonnées bancaires. Et n'oubliez pas, si jamais vous êtes la cible d'une escroquerie en ligne ou par SMS, transférez immédiatement le message au 33 700, une plateforme spécialisée dans le signalement d'arnaques, à Signal Spam ou à Pharos. Vous pouvez également signaler ces messages frauduleux auprès du site internet-signalement.gouv.fr. Bloquez ensuite l'expéditeur pour ne plus être importuné.