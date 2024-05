Arnaque Amazon : attention à ce courrier qui propose de vous payer pour tester des produits

Des escrocs envoient des courriers avec l'en-tête d'Amazon, vous proposant d'être rémunéré pour tester des produits. Ne vous laissez pas avoir par l'appât du gain, il s'agit d'une arnaque visant à collecter vos données personnelles !

C'est bien connu, Amazon est un vrai nid à arnaques. Entre les faux avis – qui pullulent d'autant plus que les IA génératives comme ChatGPT permettent désormais d'écrire des commentaires frauduleux à la chaîne –, les contrefaçons, les faux guides de voyage ou encore les arnaques aux colis non réclamés, difficile de se frayer un chemin sûr sur la plateforme de e-commerce ! Et c'est sans compter sur les usurpations d'identité ! La dernière en date est un étrange courrier vous offrant l'opportunité de bénéficier d'un "article gratuit pour test" et de percevoir une "commission d'un certain montant" pouvant aller jusqu'à 40 €. Vous êtes invité à scanner un QR code puis à contacter Amazon par le biais d'une adresse mail tout aussi étrange : eu4@freegiftf.com. Bien évidemment, il s'agit d'une arnaque visant à vous dérober vos données personnelles.

Arnaque Amazon : ne scannez pas le QR code !

Si vous flashez le QR code, vous serez amené à renseigner de nombreuses informations, comme votre nom, votre prénom, vos adresses postales et électroniques, ou encore votre numéro de carte bancaire. La particularité de cette arnaque est qu'elle n'est pas envoyée dans un mail, ce qui ferait qu'elle aurait de grandes chances de terminer dans les spams, mais à l'ancienne, par voie postale. De ce fait, elle a plus de chances de tromper la victime car le courrier papier a un côté plus "sérieux" qui tend à nous faire baisser notre garde.

Interrogé par Franceinfo, l'adjudant-chef Nicolas Renaud, gendarme en Haute-Savoie, a reçu il y a peu une de ces lettres à son domicile d'Annecy. "Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est la qualité du support, de l'impression, le mot de clôture de la lettre : 'tous mes vœux', et puis, surtout une adresse mail qui ne correspondait pas du tout à Amazon", explique-t-il. Une fois collectées, vos données peuvent ensuite être revendues sur le Dark Web ou être utilisées pour monter des campagnes de phishing bien plus sophistiquées. Par exemple, les escrocs peuvent vous contacter quelques semaines plus tard en se faisant passer pour votre conseiller bancaire. "Les criminels disent avoir détecté des opérations atypiques sur le compte de leur victime, mentionnent les bons noms, prénoms et bonnes coordonnées bancaires pour ne pas alerter la victime", détaille Nicolas Renaud. Leurs modes opératoires sont de plus en plus sophistiqués. Si vous recevez un courrier de ce type, ne scannez surtout pas le QR code. Transférez l'escroquerie à Pharos ou signalez la auprès du site internet-signalement.gouv.fr. Et, d'une façon plus générale, méfiez-vous de ce genre de proposition trop belle pour être vraie : le Père Noël n'existe pas !