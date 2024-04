Cette liste officielle répertorie plus de 8 000 sites et mails dangereux - consultez-la pour ne pas vous faire arnaquer !

Restez vigilant face aux nombreuses tentatives d'arnaques et de phishing ! Au moindre doute, vérifiez si l'adresse mail de votre correspondant ou le site Web se trouvent parmi les 8 000 de cette liste.

Internet est devenu une vraie jungle, avec des flots continus d'arnaques et de tentatives de fraude en ligne, qui mettent en danger la sécurité et la confidentialité des internautes. Elles peuvent prendre de nombreuses formes : e-mails frauduleux imitant votre banque, SMS de votre opérateur téléphonique ou de l'administration, fausses pages de connexion… Tout est mis en œuvre pour vous tromper et vous piéger. Et les conséquence peuvent être dramatiques.

La menace se faisant croissante, les autorités ont mis en ligne une liste noire (non exhaustive) de 8 000 sites Web et adresses mails associés à des activités frauduleuses, issue de la collaboration entre la Banque de France, l'Autorité des marchés financiers (AMD) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Un moyen de fournir aux internautes un outil supplémentaire pour se protéger contre les arnaques en ligne. Aussi, si jamais vous avez le moindre doute, jetez-y un coup d’œil. Il suffit d'indiquer l'e-mail ou l'URL du site douteux dans le champ de saisie pour voir s'ils y figurent. Vous pouvez également chercher par dénomination, par catégorie et par date. Il est possible de télécharger cette liste noire sous forme de PDF pour une consultation hors ligne. Nous vous encourageons vraiment à la consulter dès que vous avez un doute et à éviter tout contact avec les sites et adresses e-mail répertoriés.

Mais il ne s'agit pas d'une solution miracle pour autant. De nouveaux sites frauduleux apparaissent chaque jour et les cybercriminels ont toujours une longueur d'avance sur les autorités. Ils peuvent avoir déjà mis en place des alias et des sites miroirs pour ne plus figurer dans cette liste. Aussi, mieux vaut rester vigilant et respecter quelques règles de base lorsque vous naviguez sur Internet :

Vérifiez l'authenticité des sites, pour savoir s'ils sont légitimes, en scrutant son URL – elle doit au minimum commencer par "https://" et être précédée d'un cadenas fermé – et en recherchant des avis d'utilisateurs.

Ne donnez jamais vos informations personnelles par e-mail, par SMS ou sur un site dont vous n'êtes pas sûr de l'origine. Globalement, évitez de cliquer sur des liens ou de télécharger des pièces jointes provenant d'e-mails non sollicités, surtout s'ils demandent des informations confidentielles.

Installez un antivirus et un anti-malware sur votre ordinateur, et vérifiez régulièrement qu'ils sont bien mis à jour.

Utilisez des mots de passe complexes et uniques pour chacun de vos comptes en ligne, qui seront stockés en local sur votre appareil ou par un gestionnaire de mots de passe. Comme ça, si un de vos identifiants fuite, tous vos autres comptes ne seront pas compromis.

Pour plus de conseils, rendez-vous sur Cybermalveillance.org, où vous retrouverez une multitude de ressources, allant de la vérification de l'authenticité d'un site Web à la sécurisation des comptes en ligne.