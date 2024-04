Ces accessoires à petit prix dissuadent les voleurs de cambrioler votre maison

Pas besoin d'investir des fortunes dans un système d'alarme avec un service de télésurveillance pour protéger votre logement en votre absence : quelques accessoires astucieux et pas chers suffisent à éloigner les cambrioleurs.

Quand on quitte son logement, pour aller travailler ou partir en vacances, on peut être pris d'une angoisse bien légitime : la peur d'être cambriolé. En effet, il suffit parfois de quelques minutes pour que des rodeurs s'introduisent dans un appartement ou une maison vide afin de dérober les objets de valeur qui s'y trouvent. À défaut d'une présence constante, la solution la plus sûre pour éviter ce genre de mésaventure consiste à installer un système d'alarme associé à une télésurveillance. Mais elle nécessite un investissement non négligeable (plusieurs centaines d'euros pour le matériel et l'installation puis quelques dizaines d'euros par mois pour l'abonnement au service).

Il existe pourtant des astuces beaucoup plus économiques qui, si elles n'empêchent pas les intrusions, suffisent généralement pour éloigner les cambrioleurs. Il suffit pour cela d'acheter quelques petits accessoires vendus à des prix dérisoires dans les magasins de bricolage, les grandes surfaces et les boutiques en ligne (Amazon, Cdiscount, AliExpress, etc.).

La première solution consiste à apposer de façon bien visible sur un mur ou sur la porte d'entrée un autocollant signalant que le logement est sous surveillance. On trouve ce genre de stickers pour une poignée d'euros (de 2 à 8 selon les modèles). Ils n'ont bien sûr qu'un rôle purement dissuasif dans la mesure où ils ne correspondent à aucun système d'alarme ou de télésurveillance, mais leur simple affichage peut suffire à éloigner les rodeurs qui, dans le doute, préféreront aller voir ailleurs.

Deuxième solution, installer une caméra de surveillance factice, toujours de façon bien visible. On trouve de très nombreux modèles à partir de 5 euros sur les boutiques en ligne, certains équipés de diode qui simulent une activité. Ils ne résistent pas à un examen attentif, mais peuvent faire illusion de loin, surtout associés à un autocollant.

Troisième accessoire pratique, et qui a d'autres usages : l'ampoule ou la prise connectée. Une fois reliée au réseau Wi-Fi de la maison, elle permet d'allumer une lumière à la demande, à distance, ou de façon automatique, en mode aléatoire ou selon une programmation horaire. Et le simple fait d'activer cet éclairage de manière intermittente suffit à simuler une présence dans le domicile. Et pas besoin de se ruiner pour s'en équiper : on en trouve à moins de 10 euros, notamment dans les magasins Action.

Enfin, rien ne vous empêche d'installer sur le mur extérieur d'une maison ou sur le balcon d'un immeuble un projecteur muni d'un détecteur de mouvement, capable de s'allumer dès qu'une personne pénètre dans son champ de surveillance. Il faut compter entre 10 et 20 euros (9 euros chez Lidl) pour un modèle à Led mini d'un capteur solaire et d'une batterie. Comme les autres solutions, ils n'offrent évidemment pas de protection active. Mais le simple fait qu'une lumière s'allume à son approche peut dissuader un cambrioleur d'aller plus, surtout s'il y a des voisins !