"Vous êtes la cible d'une attaque" - Votre smartphone est espionné si vous recevez cette alerte

Attention si vous voyez sur votre smartphone une notification vous informant que vous êtes visé par une attaque ! Il ne s'agit pas d'une arnaque, mais d'une alerte pour vous prévenir d'un danger bien réel.

Depuis le 10 avril, de nombreux utilisateurs de smartphone par le monde ont vu s'afficher sur leur écran un message d'alerte peu rassurant indiquant qu'ils étaient la cible d'une attaque ciblée. Si vous recevez ce message, ne le prenez surtout pas à la légère ! Il ne s'agit pas d'une tentative d'arnaque ou d'un spam mais d'une notification tout à fait sérieuse et légitime destinée à vous sensibiliser à un danger bien réel. Et elle ne provient pas de n'importe qui, mais d'un acteur majeur du monde numérique.

Apple vient en effet de lancer une procédure d'alerte pour certains utilisateurs d'iPhone répartis dans 92 pays, dont la France. Il s'agit ni plus ni moins que de les prévenir qu'ils pourraient être la cible d'une attaque par un "logiciel espion mercenaire ". En d'autres termes, leur iPhone peut être compromis afin de mettre la main sur les données liées à l'Apple ID. "Apple a détecté que vous êtes la cible d'une attaque par un logiciel espion mercenaire qui tente de compromettre à distance l'iPhone associé à votre identifiant Apple. Cette attaque vous cible probablement spécifiquement en raison de qui vous êtes ou de ce que vous faites " indique ainsi le message adressé par mail et par iMessage aux utilisateurs concernés.

Si vous recevez un tel message, Apple recommande de passer l'iPhone en mode Isolement. Les pièces jointes aux messages sont bloquées de même que les appels Face Time entrant pour les correspondant inconnus, la gestion des réseaux Wi-Fi se montre plus stricte, etc. Des mesures destinées à limiter les possibilités de révéler la localisation de l'utilisateur et les tentatives d'intrusion dans l'appareil. Apple recommande également vivement de faire examiner l'iPhone par un expert en sécurité.

Ces attaques ne visent pas la majorité des utilisateurs, bien au contraire. Elles ciblent souvent des journalistes, des militants, des hommes politiques ou des diplomates. Selon la firme à la pomme, "elles sont toujours associées à des acteurs étatiques, y compris à des entreprises privées développant des logiciels espions mercenaires pour le compte de ces acteurs, par exemple Pegasus de NSO Group".

Cette alerte n'est pas une première. Depuis 2021 Apple reconnaît avoir envoyé ce type de notifications plusieurs fois par an à certains de ses utilisateurs à travers 150 pays. La firme précise toutefois qu'elle "ne peut pas fournir d'informations sur ce qui déclenche les notifications de menace, car elles pourraient aider les personnes derrière ces logiciels espions mercenaires à adapter leur comportement pour éviter d'être détectés".