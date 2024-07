La règle des deux secondes : tout conducteur devrait la connaître… et la respecter !

Sur la route, il est indispensable de bien respecter les distances de sécurité pour éviter les accidents. Et pour cela, la règle des deux secondes s'avère aussi simple qu'efficace.

Sur les routes, il n'est pas rare de voir des véhicules trop proches les uns des autres. Une mauvaise habitude qui peut conduire à des accidents graves, avec des collisions par l'arrière dues à un manque de réactivité. Pour éviter ces situations dangereuses, il existe une règle simple mais efficace : la règle des deux secondes.

Quand vous êtes au volant, il est crucial de maintenir une distance suffisante entre votre voiture et celle qui vous précède. Cette distance, dite de sécurité, est essentielle pour avoir le temps de réagir si le véhicule devant vous freine brutalement, par exemple. En effet, il faut tenir compte de votre temps de réaction avant que votre cerveau détecte un changement. En moyenne, il est d'environ une seconde. Pendant ce temps, le véhicule continue d'avancer à la même vitesse avant que vous ne commenciez à freiner. Et il faut ajouter le temps du freinage.

Sur sur autoroute, il est assez facile de respecter la distance de sécurité en utilisant le marquage au sol comme repère. Maintenir un écart d'au moins deux lignes de la bande d'arrêt d'urgence équivaut à une distance d'environ 90 mètres, ce qui est suffisant pour rouler en sécurité à des vitesses élevées.

Car la distance de sécurité idéale dépend principalement de la vitesse à laquelle vous roulez. Et vous n'êtes pas toujours sur autoroute. Par exemple, à 60 km/h, vous devez laisser environ 36 mètres entre votre voiture et celle qui vous précède. À 100 km/h, cette distance passe à 60 mètres. Il existe une méthode de calcul qui permet de déterminer la distance de sécurité à respecter selon votre vitesse. Mais même en étant très bon en maths, il est peu probable que vous soyez assez rapide pour effectuer l'opération dans une situation d'urgence !

© xxlphoto-123RF

Heureusement, il existe une méthode plus simple et plus pratique, que tout le monde peut appliquer, sans aucun calcul : la règle des deux secondes. Inscrite clairement dans le Code de la route, cette règle permet de vérifier rapidement si vous respectez la distance de sécurité nécessaire. Voici comment elle fonctionne.

Repérez un point fixe sur le bord de la route (panneau de signalisation, poteau, arbre, maison, etc.). Lorsque la voiture devant vous passe ce point, commencez à compter lentement jusqu'à deux. Si vous atteignez le même point avant d'avoir compté deux secondes, vous êtes trop proche et devez augmenter la distance. Et pour compter , sachez qu'il faut une seconde pour dire le mot "crocodile". En disant mentalement "crocodile crocodile", vous aurez vos deux secondes !

Cette méthode est efficace et facile à appliquer dans toutes les conditions de conduite. Mais il faut l'adapter. aux conditions météo qui affectent également la distance de sécurité. Par temps de pluie, il est recommandé de réduire votre vitesse d'au moins 20 km/h pour compenser la diminution d'adhérence et l'allongement des distances de freinage. Par temps de brouillard ou sur une route verglacée, il est crucial d'augmenter encore cette distance pour éviter tout risque de collision, en passant à la règle des trois secondes (ou plus).

En respectant la règle des deux secondes, vous assurez non seulement votre sécurité mais aussi celle des autres usagers de la route. Cette règle est d'ailleurs une exigence du Code de la route. En gardant cette distance, vous avez plus de temps pour réagir à des situations imprévues, ce qui peut faire la différence entre un accident évité et une collision.