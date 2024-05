Cette société gagne tellement d'argent qu'elle va offrir cinq mois de salaire à tous ses employés

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette entreprise ne connaît pas la crise ! Pour récompenser ses employés de leurs efforts, elle a décidé de leur offrir l'équivalent de cinq mois de salaire. Un bien joli bonus !

L'inflation a durement touché les marchés économiques du monde, entraînant des "remaniements d'effectifs", des "restructurations d'équipes" et des "ajustements de stratégies" – comprendre des licenciements et des coupes budgétaires – dans les entreprises. Aucune, grande ou petite, n'est épargnée ! Enfin, aucune, à l'exception d'une compagnie aérienne, qui ne connaît visiblement pas la crise !

Après avoir connu une période de disette durant la pandémie, où le tourisme a été drastiquement interrompu, ce secteur est reparti sur les chapeaux de roues, au mépris de toutes les recommandations des écologistes et des appels à la sobriété. L'une de ces compagnies aériennes en particulier, Emirates Group Airlines, a eu une année particulièrement lucrative. D'après ses rapports, l'entreprise a enregistré une augmentation de 71 % de ses bénéfices annuels, qui s'élèvent donc à quelque 5 milliards de dollars.

Sur ce montant, 4,7 milliards d'euros proviennent de la seule division aérienne d'Emirates, soit une augmentation de 63 % par rapport à l'année précédente. Des bénéfices records – dans un secteur où l'avion devient un moyen de transport de plus en plus problématique dans un monde en proie à la crise écologique – a permis au président et directeur général de l'entreprise de faire acte de générosité et de partager une partie de ces bénéfices avec l'ensemble de son personnel.

© Emirates

Aussi, la compagnie a annoncé qu'elle versera à une partie de ses 112 406 employés, répartis dans 84 pays, une prime supplémentaire équivalente à cinq mois de salaire, soit vingt semaines. L'année dernière, 50 000 d'entre eux avaient eu le droit à un bonus similaire. Cette prime "est une reconnaissance du dévouement, du travail acharné et des sacrifices de nos employés, y compris des réductions de salaire pendant la pandémie". Un moyen généreux de les récompenser pour leurs "efforts héroïques en vue de réaliser nos ambitions collectives".

On s'en doute, ce cadeau a très bien été accueilli par les principaux intéressés. Même s'ils ont toutefois souligné que le bonus était moins important que celui de l'année précédente, qui correspondait à six mois de salaire !

Mais ce partage n'est pas sans arrière-pensée, car Emirates cherche à augmenter ses effectifs en recrutant des milliers de membres du personnel de cabine, de pilotes, d'ingénieurs, d'agents de service à la clientèle et d'informaticiens, afin de consolider davantage sa position et sa reprise économique, après une période à vide durant la pandémie. Gageons que ce genre d'atout salarial saura motiver les candidats !