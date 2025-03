Pixel 9a : le nouveau smartphone milieu de gamme de Google est là

Après des mois de rumeurs et de fuites, Google vient d'officialiser son nouveau smartphone d'entrée de gamme, le Pixel 9a. Un modèle séduisant sur le papier, qui semble bien armé pour affronter la concurrence en milieu de gamme.

Ce ne sera une surprise pour personne. Et pour cause : l'info suintait sur le Net depuis des mois, à grands renforts de rumeurs, de fuites et de prédictions, images à l'appui. Google a mis fin à ce fau suspense soigneusement entretenu par la presse spécialisée en présentant un nouveau smartphone, le Pixel 9a. Une sortie logique et attendue dans la mesure où, comme son ,nom l'indique, ce modèle vient simplement compléter la famille des Pixel 9 sortis il y a quelques mois (voir notre test), comme le constructeur l'avait fait des années précédentes avec les Pixel 7 et 8. Car c'est désormais la règle chez les fabricants de produits high tech : à chaque année sa collection de nouveaux modèles, et tant pis pour la surconsommation et les promesses environnementales.

Cedi dit, le nouveau venu ne manque pas d'atouts sur le papier pour séduire les fans de la série Pixel comme ceux qui auraient résisté à l'attrait de ses concurrents dans le milieu de gamme. S'inscrivant dans la lignée des Pixel 9 et 9 Pro, il annonce une belle combinaison de combine d'élégance et de puissance, tout en apportant plusieurs nouveautés significatives pour remplacer le Pixel 8a – qui restera d'ailleurs encore un vente un moment.

© Google

Google PIxel 9a Processeurs Tensor G4 + Titan M2 Écran Oled 6,3 pouces Actua Display, 2424 x 1080 pixels, format 20:9, 486 dpi; 60-120 Hz, HDR Audio Deux haut-parleurs (stéréo), pas de prise minijack Stockage 128 ou 256 Go Mémoire vive 8 Go Batterie 5100 mAH Recharge Charge rapide jusqu'à 23 W (chargeur non fourni), charge sans fil Qi Biométrie Lecteur d'empreintes sous l'écran Appareil photo Grand-angle : capteur 48 Mpx (1/2''); ouverture f/1,7 , stabilisateur optique et électronique, zoom 8x

Ultra grand-angle : capteur 13 Mpx (1/3,1''), ouverture f/2,2, champ de vision de 120°

Vidéo 4K à 60 im/s Caméra frontale Capteur de 13 Mpx, ouverture f/2;2, champ de vision de 96,1°

Vidéo 4K à 30 im/s Système Android 15 avec 7 années de mises à jour Connectivité 5G

Wi-Fi 6E

Bluetooth v5.3

NFC

Google Cast Étanchéité IP68 Dimensions 154,7 x 73,3 x 8,9 mm Poids 186 g

Google Pixel 9a : un design sobre et élégant

Le design du Pixel 9a reste fidèle aux lignes épurées et minimalistes de la série Pixel, mais avec des ajustements notables. Le bloc photo, autrefois proéminent sur les versions précédentes, est désormais aplati, donnant un ensemble plus sobre et moderne. Les bords légèrement plus larges autour de l'écran rappellent son positionnement milieu de gamme, mais l'absence de "menton" épais sur le bas de l'appareil assure un design uniforme et élégant.

Sous le capot, le Pixel 9a est équipé de la puce Google Tensor G4, la même que celle du Pixel 9, ce qui assure des performances solides, notamment pour les applications d'intelligence artificielle. Associée à 8 Go de RAM, cette puce garantit une fluidité dans les tâches quotidiennes, du multitâche à l'exécution des fonctionnalités IA avancées, telles que la gomme magique ou le panorama en vision de nuit. En termes de connectivité, il reste dans les standards actuels avec du Wi-Fi 6E (pas 7, hélas), du Bluetooth 5.3 et bien sûr la 5G.

L'écran Oled de 6,3 pouces du Pixel 9a revendique une haute luminosité, atteignant un pic impressionnant de 2700 nits, 35 % de plus que son prédécesseur, le Pixel 8a. Cette caractéristique devrait assurer une excellente lisibilité, même en plein soleil. Il a un taux de rafraîchissement variable, compris entre 60 et 120 Hz, promettant une bonne fluidité, bien que moins sophistiquée que celle des smartphones haut de gamme capables de descendre à 1 Hz pour économiser la batterie.

Google Pixel 9a : un module photo toujours soigné

Le volet photographique est l'un des points forts traditionnels des smartphones Pixel, et le 9a ne fait pas exception. Il est doté d'un capteur principal de 48 Mpx avec une ouverture f/1.7, accompagné d'un ultra grand-angle de 13 Mpx. Bien que la définition du capteur principal ait légèrement diminué par rapport au Pixel 9, Google compense avec des innovations logicielles comme la fameuse fonction "M'ajouter" qui permet au photographe de s'inclure dans les photos de groupe après coup.

Côté autonomie, Google déclare avoir a sensiblement amélioré la batterie, avec une capacité portée à 5100 mAh, contre 4492 mAh sur le Pixel 8a. Cette augmentation, couplée à une optimisation logicielle, promet jusqu'à 30 heures d'utilisation sur une seule charge, voire 100 heures en mode d'économie d'énergie. La recharge sans fil et la charge rapide à 23 W via USB-C sont également de la partie, bien qu'aucun chargeur ne soit inclus. Une promesse à prendre toutefois avec des pincettes car le Pixel 9a utilise la puce G4 qui n'est pas réputée par sa sobriété. Et les Pixel précédents pêchent notablement par leur faible autonomie, qui dépasse rarement la journée en utilisation normale. Seuls des tests en situation réelle diront si Google a bien réalisé les progrès annoncés.

En termes de durabilité, le Pixel 9a bénéficie de la certification IP68, garantissant une protection contre l'eau et la poussière. Surtout, Google s'engage à fournir sept ans de mises à jour logicielles et de sécurité, une promesse rare dans cette gamme de prix. Un excellent argument pour les utilisateurs à la recherche d'un smartphone fiable sur le long terme.

Décliné en quatre coloris (noir, blanc, rose et lavande), le Pixel 9a est proposé prix de départ de 549 euros pour la version 128 Go (sans possibilité d'extension par carte mémoire SD). La version 256 Go, dont le prix devrait avoisiner les 609 euros, sera annoncée prochainement. Il se place ainsi en concurrent direct du Samsung Galaxy A56, du Nothing Phone (3a) Pro et de l'iPhone 16e, bien plus cher toutefois. Il ne reste qu'à attendre des test pour savoir s'il est bien un nouveau champion du rapport qualité-prix, comme ses prédécesseurs.