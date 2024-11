Test Samsung Galaxy A16 5G : le grand frère du A15, avec les mêmes défauts

La famille de smartphones d'entrée de gamme de Samsung accueille déjà un nouvel arrivant avec le Galaxy A16 5G. Un modèle que le constructeur souhaite faire durer dans le temps sans toutefois lui donner les moyens d'y parvenir.

Six mois seulement après la sortie du Galaxy A15 5G sorti en avril dernier (lire notre test), Samsung livre déjà une nouvelle copie pour le remplacer. Un rythme étonnant pour ce smartphone d'entrée de gamme. D'autant que les changements qui accompagnent le Galaxy A16 5G marquent pour le constructeur une belle progression dans cette gamme.

Outre les quelques maigres améliorations matérielles, c'est surtout du côté du logiciel que le Coréen souhaite faire la différence. Pas la peine de chercher des outils d'intelligence artificielle, vous n'en trouverez pas à bord. Le processeur embarqué dans cet appareil n'est pas de taille à les faire tourner. Non, c'est plutôt sur le suivi des mises à jour que Samsung frappe un grand coup. Dans cette tranche de prix (moins de 250 euros), la plupart des constructeurs se contentent d'assurer deux voire trois ans de mises à jour. Pour ce A16, Samsung fait la promesse d'un suivi du système comme des correctifs de sécurité pendant 6 ans. C'est juste un an de moins que pour ses modèles premium de la gamme S. Une démarche suffisamment rare pour être saluée. Reste à savoir si le petit nouveau de la famille A pourra tenir physiquement la longueur. Pas sûr tant il semble déjà être à la peine avec la version Android actuelle. Nous avons testé le Galaxy A16 en version 5G (il existe également une déclinaison 4G moins chère à 219 euros) pendant plusieurs jours. Voici notre verdict.

Test Samsung Galaxy A16 5G : un gabarit plus grand pour un design identique

Ce Galaxy A16 5G débarque dans les rayons seulement six mois après son prédécesseur. Ne vous attendez donc pas à admirer un design radicalement différent. Pour tout dire, il est même rigoureusement identique à celui du A15 5G. Le cadre reste constitué d'aluminium quand le dos arbore une finition brillante qui retient toujours autant les traces de doigts. Les trois modules photo demeurent alignés sagement à la verticale dans le coin supérieur gauche. Pas de doute, c'est un mobile Samsung.

Pour autant, le Galaxy A16 5G parvient à se distinguer de son aîné sur quelques points. D'abord, Samsung a souhaité voir plus grand. L'appareil accueille ainsi un écran de 6,7 pouces contre 6,5 pouces pour le A15. Conséquence, il voit son gabarit prendre un peu d'ampleur en gagnant 4,3 mm en longueur et 1,1 mm en largeur. En revanche, cette croissance soudaine lui permet de s'amincir passant de 8,4 à 7,9 mm d'épaisseur. Un poil plus grand donc, il n'en demeure pas moins agréable en main. Ses tranches demeurent plates et légèrement biseautées. La tranche droite marque toujours une excroissance pour repérer facilement les boutons de volume et de mise sous tension/lecteur d'empreinte digitale.

De face, en revanche, c'est un peu la déception. La disposition de la caméra selfie au sommet de l'écran dans une encoche en goutte d'eau et le "menton" assez prononcé au bas de l'appareil rappelle que nous tenons entre les mains un modèle d'entrée de gamme. De même que les larges bordures noires qui entourent l'écran. Dommage car jusque-là, l'illusion était parfaite.

Notons enfin que le Galaxy A16 5G profite au passage d'une certification IP (absente sur le A15). Certes, ce n'est pas la plus haute avec l'indice IP54 qui assure une résistance aux poussières et aux projections d'eau, mais c'est déjà pas mal.

Test Samsung Galaxy A16 5G : un écran Oled au top

La dalle retenue par Samsung a beau être plus grande qu'auparavant (6,7 pouces contre 6,5), elle possède les mêmes caractéristiques que celle du A15 5G. On bénéficie d'une définition FHD+ soit 2340 x 1080 pixels, avec donc, un résolution un peu moindre (385 ppp contre 396 ppp) du fait de l'augmentation de la taille. Rien de dramatique, ce n'est pas perceptible à l'œil nu. Le taux de rafraîchissement est lui aussi identique et fixé à 90 Hz au maximum. Il n'est pas adaptatif. Il faudra choisir entre Standard (60 Hz) pour économiser de la batterie et Élevé (90 Hz) pour plus de fluidité.

Quant à la luminosité, elle nous a paru elle aussi similaire à celle du A15 5G, c'est à dire très bonne pour un smartphone de ce prix. De quoi y lire sans pépin ce qui s'y affiche en plein soleil. On regrette juste que la dalle prenne autant les reflets.

Test Samsung Galaxy A16 5G : des performances trop justes

Fiche technique

Taille écran 6,7 pouces Définition écran 2340 x 1080 pixels Technologie écran Amoled Taux de rafraîchissement 60-90 Hz SoC Exynos 1330 Mémoire vive 4 Go Stockage 128 Go Capteurs photos (dos) 50 + 5 + 2 Mpx Capteur photo (selfie) 13 Mpx Vidéo Jusqu'au FHD à 30 fps WiFi / Bluetooth 5 / 5.3 5G Oui Capteur d'empreinte Sur le côté Reconnaissance faciale Oui Batterie 5000 mAh Système Android 14 Dimensions 164,4 x 77,9 x 7,9 mm Poids 200 g

Ne tournons pas autour du pot : le A15 5G n'était pas un foudre de guerre…le A16 5G non plus. L'appareil se sépare de la puce MediaTek 6100+ au profit d'un SoC maison Exynos 1330. Une puce huit cœurs gravée en 5 nm composée deux cœurs Cortex-A78 à 2,4 GHz et six cœurs Cortex-A55 à 2 GHz. Elle est épaulée par un GPU Mali-G68 et toujours 4 Go de RAM. Seulement. En 2024, pour un appareil à 250 euros, c'est un peu court. Une configuration qui ne promet donc pas la lune et qui, sur le papier, devrait assurer le minimum. Malheureusement, il faut se rendre à l'évidence.

Ainsi équipé, le A16 5G est à la peine. Les résultats des différents benchmarks auxquels nous l'avons soumis montrent certes une légère progression par rapport au Galaxy A15 5G, mais les manipulations dans la réalité témoignent de quelques difficultés. L'interface manque souvent de réactivité. Passer d'une appli à une autre donne lieu à quelques saccades dans les animations et il faut parfois répéter les gestes à l'écran pour que la commande soit comprise. Autant de ralentissements qui provoquent de nombreuses frustrations et de l'agacement lorsque la commande souhaitée finit par s'exécuter avec un train de retard. Néanmoins, aucune des applis que nous avons lancées n'a jamais planté. Ouf !

En jeu, ne vous attendez pas à des miracles non plus. Avec notre titre de référence Genshin Impact, l'écran s'anime à 30 images par seconde avec un niveau de détails calé sur Très faible. En passant à une fréquence de 45 images par seconde, jouer devient compliqué. Bref, ce A16 5G permettra de s'amuser avec de petits jeux légers mais pas de se lancer dans des aventures épiques en 3D.

Test Samsung Galaxy A16 5G : des photos correctes de jour, médiocres de nuit

Pour le volet photo, Samsung ne s'est pas compliqué la tâche. Le A16 5G reprend rigoureusement la même monture que son prédécesseur. Elle s'appuie donc sur un grand-angle de 50 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 5 Mpx (f/2,2) et un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). En façade, la caméra selfie demeure elle aussi inchangée avec un capteur de 13 Mpx (f/2,0).

Sans surprise, on retrouve les qualités et défauts du A15 5G sorti au printemps dernier. Dans des conditions lumineuses favorables, le grand-angle fourni des clichés corrects avec un bon niveau de détails. La luminosité est gérée favorablement et les résultats sont globalement satisfaisants pour les clichés du quotidien.

Pas de zoom optique évidemment sur un appareil à ce prix. Le A16 5G propose donc plusieurs paliers de zoom numérique du 2x au 10x. En 2x, les résultats restent cohérents. On dénote une légère dégradation des couleurs mais rien de dramatique. Au-delà du zoom x2, les détails se perdent, le lissage devient plus agressif et les images de moins en moins exploitables. Par ailleurs, comme avec le Galaxy A15 5G, nous avons constaté une certaine latence de l'appareil au déclenchement comme pendant les changements de focale. Ce manque de réactivité peut vous faire rater un cliché. Dommage.

Le module ultra grand-angle fournit des images toujours acceptables tant qu'elles sont consultées sur un petit écran. Sinon, on pourra apprécier la perte de détails due à la faiblesse du capteur (5 Mpx).

En basse lumière, le A16 5G ne pourra pas vous satisfaire. Les images sont bruitées et les couleurs perdent de leur naturel avec le traitement logiciel un brin agressif là encore.

Test Samsung Galaxy A16 5G : une autonomie qui stagne

Le Galaxy A16 5G embarque, ô surprise, le même accu que le modèle précédent, soit une batterie de 5000 mAh. Lors de sa présentation, Samsung nous avait indiqué avoir optimisé son usage pour obtenir une demi-journée d'autonomie supplémentaire. Le benchmark PCMark auquel nous l'avons soumis ne semble pas valider la promesse, bien au contraire. Là où le Galaxy A15 5G avait tenu un peu plus de 19 heures, le A16 5G affiche de son côté près de 12 heures seulement pour le même exercice. Nous avons répété ce test deux fois sans plus de succès. On se demande donc dans quelle mesure s'est opéré cette optimisation. Dans la réalité, ce Galaxy A16 5G a tenu, comme son aîné, une journée et demie avec un usage normal et une séance photo de plus d'une heure. Pas de progrès donc de ce côté-ci.

En revanche, on constate une légère progression concernant la recharge. Pourtant, l'appareil reprend la puissance de charge de 25 W du A15 5G. Relié à un chargeur Anker 45 W (aucun chargeur n'est fourni), il a nécessité 84 minutes pour refaire le plein de 0 à 100 %. 30 minutes ont permis de récupérer 54 % d'autonomie. C'est mieux que sur le A15 5G.

Samsung Galaxy A16 5G : un smartphone conçu pour durer, vraiment ?

L'intention est bonne. Excellente même. S'attacher à prolonger la durée de vie des smartphones, même d'entrée de gamme, en étendant le suivi des mises à jour système et des correctifs de sécurité, va dans le bon sens. Néanmoins, en constatant les performances actuelles de ce Galaxy A16 5G, on se pose des questions. Le processeur Exynos 1330 semble déjà aujourd'hui à bout de souffle. Il faut dire qu'il n'est pas vraiment aidé dans sa tâche avec les maigres 4 Go de RAM qui l'accompagnent. Et si l'espace de stockage peut évoluer dans le temps (jusqu'à 1,5 To à l'aide d'une carte microSD), ce n'est pas le cas de la RAM. Si bien que l'on se demande s'il pourra faire tourner les six prochaines versions d'Android et tenir le rythme jusqu'en 2030. On en doute fortement.

En attendant, ce Galaxy A16 5G n'en demeure pas moins un smartphone correct pour le prix. On aurait apprécié un processeur plus puissant pour éviter les saccades qui jalonnent les animations à l'écran et les divers ralentissements en cours d'utilisation. Le volet photo, s'il n'est pas des plus performants, donne satisfaction si les conditions de lumière sont bonnes et l'autonomie est au rendez-vous. Si vous hésitiez à vous équiper d'un A15 5G (sorti il y a seulement 6 mois), le A16 5G peut représenter une bonne alternative avec son écran plus grand. C'est son principal atout. On se demande simplement pourquoi Samsung ne l'a pas simplement appelé A15 Plus tant les progrès sont mineurs…