Test RedMagic 10 Pro : la puissance à l'état brut pour un prix très sage

Nubia signe l'un des premiers téléphones équipés du tout nouveau processeur Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite. Et s'il est conçu principalement pour les joueurs, il ne néglige pas pour autant tout ce qui fait un bon smartphone.

Jusqu'alors assez peu connu en dehors de la Chine, RedMagic commence à acquérir ses lettres de noblesse dans le petit monde du gaming. Son catalogue se compose de PC, d'écouteurs mais aussi de tablettes et de smartphones. Tous ces appareils ont un point commun : ils sont spécialement taillés pour le jeu.

L'an dernier, à peu près à la même période, nous nous étions penchés sur le RedMagic 9 Pro. Il s'agissait alors du premier smartphone à accueillir la puissante puce qui allait faire tourner la grande majorité des modèles premium de 2024, toutes marques confondues : le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

Cette année, Nubia, la marque qui se cache derrière RedMagic (et qui produit également les smartphones Nubia), remet le couvert avec son nouveau modèle gaming, le RedMagic 10 Pro. Et elle inaugure à nouveau le plus performant des SoC de Qualcomm, le tout frais Snapdragon 8 Elite. Nubia joue ainsi au coude-à-coude avec Asus, l'autre spécialiste du smartphone gaming, qui vient tout juste de débarquer avec sa nouvelle série de ROG Phone, eux aussi animés par la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm.

Même si vous n'êtes a priori pas tenté par un mobile de ce type, il est toujours intéressant de se pencher sur l'appareil qui étrenne un nouveau processeur. Il permet d'en analyser les possibilités et de percevoir les progrès réalisés par le fondeur sur les performances et l'autonomie… et aussi de vérifier si les promesses sont tenues. Qualcomm a en effet annoncé l'arrivée de cette puce nouvelle génération en octobre dernier en évoquant au passage un changement dans sa structure (lire notre article) et des performances en nette progression. D'ailleurs, l'américain ne l'a pas baptisée 8 Gen 4 comme on aurait pu s'y attendre mais 8 Elite, une dénomination également utilisée dans ses récentes puces pour PC.

Mais le RedMagic 10 Pro ne se résume pas à son processeur. Nubia a retravaillé quelques éléments de son mobile gaming pour le rendre encore plus agréable à manipuler malgré son grand gabarit et surtout, a poussé, sur la papier, plus loin encore l'autonomie. L'appareil embarque une batterie de 7050 mAh ! Une première (et qui explique aussi en partie ses dimensions généreuses).

Dévoilé en Chine le 13 novembre dernier avec deux déclinaisons (Pro et Pro+) le nouveau mobile gaming de Nubia sera disponible en Europe à partir du 18 décembre. Nous avons pu tester le RedMagic 10 Pro pendant plusieurs jours. Voici notre verdict.

© RedMagic

RedMagic 10 Pro : l'avis de CCM Grand écran Oled réussi

Ergonomie pour le jeu au top

Excellentes performances

Volet photo satisfaisant

Recharge rapide Gabarit très imposant

Autonomie qui ne progresse pas

Le bruit du ventilateur parfois gênant

RedMagic 10 Pro : un design toujours massif

Ce nouveau smartphone gaming RedMagic en impose toujours autant. Pour jouer dans de bonnes conditions, il faut un matériel confortable. Ainsi, son gabarit se montre toujours aussi généreux avec ses belles dimensions de 76,2 x 163,2 x 9,8 mm. On tient en mains un beau bébé de 233 g à l'allure plutôt massive et dont le design général se rapproche du Galaxy S24 Ultra de Samsung. Pour toutes les manipulations (hors gaming) mieux vaudra donc avoir de grandes mains et de grandes poches bien solides pour le trimballer.

De gauche à droite : les RedMagic 10 Pro, 9S Pro et Samsung Galaxy S24 Ultra © CCM

Le RedMagic 10 Pro (à gauche), le Samsung Galaxy S24 Ultra (à droite) © CCM

Comme avec le modèle précédent, le dos se pare d'un plastique transparent laissant apercevoir ça et là quelques vis et pièces électroniques sans oublier le logo Snapdragon 8 Elite. Néanmoins, le RedMagic 10 Pro se veut plus sage que son prédécesseur. Lorsqu'il n'est pas allumé, il peut passer pour un smartphone classique.

Une fois réveillé cependant, le style gaming ressort. Les Led RVB s'illuminent à l'arrière pour mettre en valeur le X symbolisant la mouture de l'appareil ainsi que le petit ventilateur placé sous les deux capteurs photo.

À noter que l'intégralité du dos est recouverte d'une plaque de plastique transparent, y compris les capteurs photo (à l'exception du flash). Une technique qui donne un aspect complètement lisse et plat mais que l'on espère résistante aux assauts du temps. Il serait dommage que des rayures ne s'invitent devant les objectifs.

Le reste de l'appareil ne varie pas d'un iota par rapport à l'an passé. Les tranches sont toujours aussi plates. Celle de droite héberge les deux gâchettes tactiles, le bouton de mise sous tension et de réglage du volume, le bouton à glissière pour accéder directement au mode jeu et une ouïe pour l'évacuation de l'air chaud. La tranche opposée accueille sa petite sœur pour aspirer l'air frais. Enfin, au sommet, la prise jack reste de rigueur pour brancher un casque audio filaire et ainsi éviter la latence du Bluetooth.

Enfin, le RedMagic bénéficie d'une certification IP54 pour résister à la poussièreet aux projections d'eau mais pas à l'immersion. Normal avec tous les orifices répartis sur les tranches. Nubia continue par ailleurs de fournir une coque de protection dans la boîte.

RedMagic 10 Pro : un grand écran pour le spectacle

Pour l'affichage, RedMagic annonce quelques progrès. On dispose à présent d'une dalle Oled de 6,85 pouces (0,05 pouce soit 1,27 mm de plus qu'auparavant) avec une définition 1,5K soit 2688 x 1216 pixels. Le pic de luminosité grimpe également passant de 1600 nits à 2000 nits et ça se ressent. Une fois posé à côté du RedMagic 9S Pro (variante du modèle 9 Pro un peu plus véloce sortie en juillet dernier) le nouveau venu montre une luminosité bien supérieure.

À gauche, le RedMagic 10 Pro, à droite, le RedMagic 9S Pro © CCM

L'appareil propose une grand variété de réglages pour adapter couleurs et luminosité au goût de chacun. Le rafraîchissement progresse lui aussi et passe de 120 Hz à 144 Hz. Attention toutefois à la consommation d'énergie. Lorsque l'on active la gestion automatique du rafraîchissement, l'écran à tendance à rester bloqué à 144 Hz même lorsqu'il s'agit de simplement manipuler l'interface ou lire une page Web. C'est certes fluide et agréable mais pas sans conséquence sur la batterie.

Enfin, comme l'an passé, la caméra selfie est dissimulée derrière la dalle Oled. L'écran ne présente donc aucun poinçon disgracieux qui peut également gêner les joueurs exigeants.

RedMagic 10 Pro : une vraie console de poche

Comme son prédécesseur, le RedMagic 10 Pro fait bien sûr la part belle à l'univers du jeu vidéo. Il suffit d'activer le bouton à glissière sur la tranche droite pour entrer immédiatement dans le Game Space, l'interface maison de RedMagic dédiée au jeu. Il est ici possible de régler le comportement des gâchettes tactiles, la puissance du CPU et du GPU, de bénéficier d'enregistrements vidéo de sessions de jeu, etc. Nous ne reviendrons pas en détails sur tous les ajustements possibles tant ils sont variés. D'autant qu'ils sont identiques à l'an dernier. Pour en savoir plus, nous vous invitons donc à consulter le test du RedMagic 9 Pro.

Nous pouvons toutefois rajouter que ce nouveau smartphone gaming de RedMagic reste un petit bijou pour jouer dans d'excellentes conditions. Il se montre très confortable en mains une fois tenu à l'horizontale. Il chauffe aussi beaucoup moins que son prédécesseur, ce qui permet de jouer plus longtemps sans avoir les paumes qui brûlent. Enfin, nous avons noté que le bruit émis par le ventilateur était un peu plus présent qu'auparavant. Il se trouve néanmoins compensé par un excellent rendu audio qui couvre allègrement son sifflement. Toutefois, si vous jouer avec en public avec un casque, le sifflement permanent du ventilo pourra à la longue agacer vos voisins les plus proches.

RedMagic 10 Pro : un processeur qui carbure

C'est évidemment sur le terrain des performances que l'on attend le RedMagic 10 au tournant. Il figure parmi les premiers à exploiter le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Pour rappel, ce SoC s'appuie sur deux cœurs Oryon très haute performance cadencés jusqu'à 4,32 GHz et six cœurs haute performance cadencés, eux, jusqu'à 3,53 GHz. Une puce gravée en 3 nm qui sur le papier, et selon Qualcomm, doit se montrer 45 % plus performante que le précédent Snapdragon 8 Gen 3. La nouvelle puce de l'Américain est épaulée dans sa tâche par un GPU Adreno 830, 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage

Passé au grill de nos benchmarks habituels, le Soc témoigne bien d'une belle amélioration. Le score Antutu progresse ainsi de 31,2 % passant de 2 133 662 points sur le RedMagic 9 Pro ou 2 163 038 points sur le 9S Pro à 2 799 667 points ici. Une petite déception puisqu'il était question de dépasser les trois millions de points. Mais ne boudons pas notre plaisir, cela reste très satisfaisant.

Mauvaise surprise en revanche avec Geekbench qui permet d'établir les performances de la puce en traitement monocœur et multicœurs. Malgré nos essais répétés, nous avons toujours obtenu des scores inférieurs à ceux du RedMagic 9 Pro de l'an passé et son Snapdragon 8 Gen 3. Le meilleur score monocœur régresse ainsi de 16,6 % passant de 2308 points à 1924 points. Même constat pour le score multicœurs en baisse de 11,7 % (6518 points contre 7390 points précédemment). C'est même moins bon que sur un Samsung Galaxy S24 Ultra sorti en janvier 2024, lui aussi équipé d'un Snapdragon 8 Gen 3 (-15,6 % en monocœur et -7,78 % en multicœurs). Pour lever toute ambiguïté sur cette baisse qui aurait pu être liée à la version différente de Geekbench utilisée à presque un an d'intervalle, nous avons de nouveau effectué les mesures sur un RedMagic 9S Pro sorti l'été dernier. À quelques points près, les écarts sont identiques.

À y regarder dans le détail, on constate que la nouvelle puce de Qualcomm perd des points à peu près partout dans la variété d'opérations effectuées par Geekbench. Plus de 1000 points de moins par exemple dans le traitement de texte tant en monocœur qu'en multicœurs. Il n'y a qu'avec certaines opérations liées au traitement de l'image (la suppression d'objet, le HDR et le filtre photo) que le Snapdragon 8 Elite s'en sort mieux.

D'ailleurs, le GPU Adreno semble effectivement un poil plus à son aise. Le score Geekbench pour cet exercice témoigne d'une progression de 13,12 % passant de 14845 à 16793 points.

Avec le benchmark 3D Mark, qui permet de définir spécifiquement les performances graphiques de l'appareil, le RedMagic 10 Pro fournit des scores très honorables et dépasse son prédécesseur. Ouf. Pas quoi sauter au plafond toutefois. Comparé au RedMagic 9S Pro, le nouveau venu affiche une progression de 8,2 % avec le test Solar Bay (Raytracing), de 11,8 % avec Steel Nomad Light et 7 % avec Wild Life Extreme. On est loin des plus de 40 % promis par Qualcomm.

Surtout, nous avons pu constater un recul dans la stabilité des performances. Alors que le RedMagic 9S Pro affiche une stabilité à 92,1 % durant le Stress Test Steel Nomad Light (qui enchaîne une vingtaine de boucles de rendus 3D), le RedMagic 10 Pro a présenté une stabilité de seulement 62,7 % sur le même exercice mais avec des scores plus élevés. Des chiffres qui indiquent une baisse des performances sur la longueur pour éviter une surchauffe du processeur tout en maintenant une puissance supérieure. Néanmoins, nous avons aussi pu remarquer que la gestion de la température était bien mieux maîtrisée sur le nouveau modèle. Le RedMagic 9S Pro est ressorti très chaud de cette épreuve (49°C mesurés au dos avec des tranches difficilement tenables) contrairement au 10 Pro qui stagnait à 39°C. Il faut croire que le nouveau procédé de refroidissement baptisé ICE X qui repose, selon la marque, sur l'utilisation de métal liquide (sic) fait bien son travail.

Qu'en est-il en jeu ? Nous avons soumis le RedMagic 10 Pro au même protocole que tous les autres smartphones que nous testons sur CCM. Ainsi, avec notre titre de référence Genshin Impact, nous avons pu jouer avec un rafraîchissement de 60 images par seconde et les niveaux de détails calés sur élevés. Le jeu est resté parfaitement fluide… pendant une dizaine de minutes. Au-delà, quelques ralentissements ont commencé à se faire sentir notamment durant les phases de jeu comportant pas mal d'animation à l'écran. En abaissant le niveau de détails sur Moyens, la stabilité est revenue à la normale. De quoi donc assouvir sa passion du jeu dans d'excellentes conditions.

RedMagic 10 Pro : un volet photo à la hauteur

Le RedMagic 10 Pro n'est pas qu'une petite console de jeux portable. C'est avant tout un smartphone. Et Nubia n'a pas commis l'erreur de l'affubler d'un arsenal photo décevant. On retrouve ainsi à l'arrière un grand-angle de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 50 Mpx également. À l'avant, la caméra selfie cachée dernière le panneau Oled s'appuie sur un capteur de 16 Mpx.

De jour, le grand-angle donne pleinement satisfaction. Les clichés profitent d'un bon piqué et d'une bonne richesse de détails. L'exposition est correctement gérée mais les couleurs manquent parfois de naturel.

L'appareil ne dispose pas de téléobjectif optique. Néanmoins, les premiers niveaux de zoom délivrent des résultats plutôt corrects, comparables à ceux d'un smartphone de milieu de gamme actuel.

Le module ultra grand-angle se montre un peu moins performant avec une colorimétrie très perturbée qui tire parfois un peu trop sur le vert.

Lorsque la lumière décline, le RedMagic 10 Pro s'en sort plutôt bien. Là encore les détails répondent présents. Même si l'on distingue un peu de bruit numérique, l'ensemble reste cohérent.

On apprécie également la grande variété de modes de prise de vue proposée par l'interface de l'appareil photo. C'est riche et il y en a pour tous les goûts.

RedMagic 10 Pro : une autonomie pas si énorme

Le nouveau fleuron de RedMagic est le premier smartphone à se doter d'une batterie aussi généreuse : 7050 mAh. C'est 550 mAh de plus que sur les modèles précédents. Cependant, malgré cette batterie plus grande et la présence du Snapdragon 8 Elite censé se montrer moins gourmand que le 8 Gen 3 de l'an passé, nous n'avons pas constaté une montée en flèche de l'autonomie. Nous avons effectué plusieurs test à l'aide de PC Mark qui simule divers usages du smartphone écran allumé. Le meilleur score que nous avons obtenu est une longévité de 15h39 avec un écran calé à 60 Hz et le ventilateur éteint. À 90 Hz avec le ventilateur en branle, l'autonomie chute à 11h55. Des scores moins bons que le RedMagic S Pro. Avec un rafraîchissement de l'écran à 60 Hz et sans ventilateur, ce dernier a tenu 18h18 sur le même exercice. Nubia va devoir retravailler sa copie sur la gestion d'énergie de son nouveau fleuron gaming.

Côté recharge, la batterie a beau se montrer plus grande, le temps de chargement ne varie pas. L'appareil supporte la charge 120 W. Un chargeur (prise américaine) est fourni. Une heure aura été nécessaire pour refaire le plein. Ce n'est pas si mal.

RedMagic 10 Pro : un smartphone-console au prix serré

Nubia reste fidèle au concept de son RedMagic. Son nouveau fleuron reprend les bonnes idées de son prédécesseur et améliore encore un peu ses performances grâce à la nouvelle puce de Qualcomm. Même si nous avons été un peu décontenancés par des performances en demi-teinte sur certaines tâches, le RedMagic 10 Pro excelle dans son domaine de prédilection : le jeu. À n'en pas douter, il dispose de tous les arguments pour séduire les gamers qui ne peuvent s'empêcher de s'adonner à leur passion en toute circonstance avec u grand écran bien lumineux, un son d'exception, une fluidité remarquable et un confort indéniable.

Il n'oublie pas le reste pour autant avec une connectivité au goût du jour (Bluetooth 5.4, 5G et Wi-Fi 7) et un volet photo satisfaisant. L'autonomie, malgré la présence d'une batterie plus généreuse, aurait mérité un peu plus de soin pour jouer sans garder un œil sur la jauge de la batterie.

Mais surtout, le RedMagic 10 Pro s'annonce comme un smartphone ultra performant facturé largement sous la barre des 1000 euros. Nubia vient juste d'annoncer son prix officiel en Europe Comptez ainsi 649 euros pour la version 12-256 Go, 799 euros pour la version 16-512 Go et enfin 999 euros pour la version 24 Go-1 To. Soit bien moins que le modèle le plus abordable de la série ROG Phone 9 d'Asus facturé 1100 euros. Un modèle de haut vol pour les joueurs avertis.