Qualcomm Snapdragon 8 Elite : vers des smartphones plus puissants et plus endurants

Après avoir chambouler le marché des PC avec ses puces Snapdragon X Elite, Qualcomm signe une nouvelle génération de processeurs pour smartphones haut de gamme, toujours plus performants et moins énergivores.

Derrière la guerre que se livrent les nombreux constructeurs de smartphones, se joue une autre bataille : celles des concepteurs des processeurs qui les animent. Et sur ce terrain, les trois acteurs majeurs (MediaTek, Qualcomm et Apple) ne cessent de rivaliser de prouesses techniques pour séduire leurs clients. Profitant de sa conférence annuelle Snapdragon Summit qui se déroule en ce moment à Hawaï, le géant américain Qualcomm vient de dévoiler le SoC qui s'annonce déjà comme le processeur star des mobiles haut de gamme qui vont fleurir dans les rayons à partir du mois prochain et tout au long de l'année 2025, le Snapdragon 8 Elite. Celui-ci succède au déjà prestigieux Snapdragon 8 Gen 3 avec une dénomination qui le rapproche un peu des processeurs conçus pour les PC et inaugurés au printemps dernier, les Snapdragon X Elite. Et pour cause puisque ce SoC se place juste à mi-chemin entre le 8 Gen 3 de l'an passé et le X Elite des PC.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite : des performances en nette progression

Ce changement de nom n'est pas anodin. Il traduit en fait l'intégration d'une version optimisée pour smartphones des cœurs Oryon présents dans les puces X Elite. À la clé, des performances en hausse bien évidemment. Le fondeur annonce ainsi un bond de pas moins de 45 % de puissance par rapport au 8 Gen 3. Le SoC s'appuie pour cela sur deux cœurs Oryon très haute performance cadencés jusqu'à 4,32 GHz et six cœurs haute performance cadencés, eux, jusqu'à 3,53 GHz.

La partie graphique (GPU) reste confiée à un processeur Adreno qui affiche, selon le fondeur, une augmentation de performances de l'ordre de 40 % tout de même. Quant au processeur neuronal (NPU), c'est 45 % de plus par rapport au Snapdragon 8 Gen 3.

© Qualcomm

On note au passage l'absence de cœurs dits efficients conçus pour traiter les tâches simples en consommant moins d'énergie. Et pourtant, selon Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite serait moins gourmand que son prédécesseur. À tâche égale, le CPU consommerait ainsi 44 % d'énergie en moins, le GPU 40 % et le NPU 45 %. Au total, le SoC dans son ensemble serait 27 % plus économe que son aîné. La raison de cette petite prouesse tient en un chiffre : 3 nm. En effet, comme la puce A18 d'Apple et le tout frais MediaTek Dimensity 9400, le Snapdragon 8 Elite est gravé en 3 nanomètres. Un procédé de gravure qui permet de réunir plus de transistors sur une même surface et donc d'économiser de l'énergie. À ce procédé s'ajoute aussi une recette maison pour optimiser la gestion des données entre les cœurs. Néanmoins, Qualcomm n'a pas fait mention du niveau de chauffe de sa nouvelle puce. Un point essentiel dans les smartphones qui misent années après années sur des boîtiers toujours plus fins dans lesquels la dissipation de chaleur devient très compliquée.

© Qualcomm

Qualcomm Snapdragon 8 Elite : une débauche de puissance mais pour quoi faire ?

Chaque année, les smartphones se montrent un peu plus performants que leurs aînés. Une loi immuable qui tend depuis l'an passé à donner de plus en plus de latitude à l'intelligence artificielle. Équipés du nouveau moteur conçu par Qualcomm, les prochains smartphones haut de gamme devraient donc se sentir encore plus à l'aise dans le maniement de l'IA afin de la traiter plus efficacement en local, sur l'appareil, sans devoir recourir à des opérations effectuées dans le cloud. La génération d'images ou de textes devrait se montrer bien plus véloce. Par ailleurs, le coprocesseur d'images maison Hexagone profite d'une connexion directe au processeur neuronal. Selon Qualcomm, ce lien permettra d'appliquer la recette de la gomme magique — utilisée pour supprimer un élément sur une photo — dans les vidéos.

Enfin, le GPU qui profite lui aussi d'une belle progression de ses performances, devrait améliorer encore la gestion des jeux. Le Snapdragon 8 Elite est d'ailleurs le premier processeur pour smartphone à savoir gérer la technologie Nanite du moteur de rendu Unreal Engine 5. Présente sur les consoles de jeux comme la PS5, Nanite optimise le détail des rendus pixel par pixel ce qui donne des jeux visuellement très réussis.

© Qualcomm

Qualcomm Snapdragon 8 Elite : quels seront les premiers smartphones à en profiter ?

Comme le Snapdragon 8 Gen 3 l'an passé, le Snapdragon 8 Elite sera intégré à quelques smartphones haut de gamme. Le Chinois Honor a d'ores et déjà indiqué que la nouvelle puce de Qualcomm serait à la manœuvre dans ses prochains modèles premium de la gamme Magic7 dont la date de lancement en Chine est fixée au 30 octobre prochain. Le Snapdragon 8 Elite est aussi attendu dans le OnePlus 13, le ROG Phone 9 d'Asus tout comme le Xiaomi 15 ou encore certains modèles chez Vivo. Côté Samsung, il devrait faire son apparition au début de l'année 2025 dans les Galaxy S25.