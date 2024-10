Un smartphone réparé en moins d'une heure : la promesse inédite de SFR

SFR ouvre plusieurs ateliers de réparation express permettant à ses clients de faire réparer leur smartphone directement en boutique en moins d'une heure ! Une formule originale qui évite d'acheter un nouvel appareil en urgence.

Une des causes qui incitent majoritairement à acheter un nouveau smartphone, c'est la panne. Un phénomène particulièrement agaçant, car on se retrouve alors privé d'un outil absolument indispensable au quotidien. Dans ce genre de situation, deux choix s'offrent alors à nous : acheter un nouvel appareil ou confier l'ancien à un réparateur. Cela signifie donc passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans le précieux téléphone. Or, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un appareil de secours pendant ce temps-là.

Heureusement, SFR vient au secours des pauvres âmes en perdition en lançant une initiative qu'il qualifie d'"inédite". Comme le rapporte Made in Marseille, le groupe vient d'inaugurer trois "ateliers de réparation express" dans des boutiques situées à Paris, Marseille et Nantes. Les clients de l'opérateur pourront s'y rendre afin de faire réparer leur smartphone, et ce, en moins d'une heure !

Réparation SFR : une heure chrono

Le principe des ateliers de réparation express est simple : les possesseurs de smartphone peuvent se rendre en boutique, avec ou sans rendez-vous, afin de recevoir un diagnostic et ainsi évaluer le coût de la réparation. Il faut compter au minimum 49 euros pour remplacer une batterie ou une caméra et 74 euros pour un remplacement d'écran. Une fois le coût de la réparation validé par le client – qui aura droit à une garantie de 12 mois –, les équipes se chargent de remettre en état l'appareil.

SFR met en avant le gain de temps que cela représente. En effet, les opérateurs concurrents, comme Orange ou Bouygues, proposent des services de réparation en partenariat avec des entreprises spécialisées, dans un délai pouvant aller de deux heures à plusieurs jours. En plus, ce n'est pas directement en boutique.

Réparation SFR : prolonger la durée de vie des smartphones

La démarche de SFR est également écologique, puisqu'elle vise à encourager la réparation de l'appareil plutôt que son remplacement par un neuf. Il s'agir de prolonger la durée de vie des terminaux, alors que 95 % de la population possède aujourd'hui un smartphone et que sa durée de vie est de seulement 2,5 ans.

Car le renouvellement perpétuel d'un appareil a un coût non négligeable, à la fois en matière de ressources utilisées et en déchets. Sa production est la phase la plus polluante de son existence, à cause de l'extraction des matières premières, ce qui le rend responsable d'une partie des émissions de gaz à effet de serre mondiales. C'est pourquoi un équipement doit être utilisé longtemps afin que son impact environnemental soit le plus faible possible. "Conserver son smartphone deux ans supplémentaires permet de diviser par deux son empreinte carbone", estime Isabelle Simon, la déléguée régionale SFR pour la région PACA.

À l'heure actuelle, SFR garantit que 90 % des appareils pourront être réparés dans un délai d'une heure. À terme, selon la réussite de l'initiative, elle pourra être déployée plus largement à travers les 600 boutiques du pays.