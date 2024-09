Honor Magic V3 : le smartphone pliant le plus fin au monde

Le constructeur chinois Honor profite du salon IFA qui se tient à Berlin pour lancer son nouveau smartphone pliant : le Magic V3. Un petit bijou de technologie qui veut tenir tête aux géants Samsung et Google.

La guerre des smartphones pliables est définitivement lancée. Samsung a ouvert le bal il y a déjà quelques années et depuis, d'autres lui ont emboîté le pas. Huawei, Honor et Google. Or cet été 2024 s'affiche comme la période de renouvellement de gamme. Samsung s'est plié à l'exercice en juillet lors de son Galaxy Unpacked avec ses Z Fold 6 et Z Flip 6 suivi de Google avec son nouveau Pixel 9 Pro Fold dont nous reparlerons bientôt. C'est aujourd'hui au tour d'Honor de monter sur scène. L'an dernier déjà, le Magic V2 avait rencontré un joli succès auprès de la critique grâce à une finesse inégalée (9,9 mm). Pour cette édition 2024, le chinois remet le couvert. Il signe une fois de plus un smartphone pliable au format livre le plus fin du moment, sans se priver de railler Samsung au passage.

Plié le Honor Magic V3 ne mesure que 9,2 mm d'épaisseur quand le modèle de Samsung affiche près de 3 mm de plus (12,1 mm). Ces 9,2 mm se rapprochent donc du gabarit d'un smartphone haut de gamme classique. Google fait lui aussi un peu mieux que le coréen avec son Pixel 9 Pro Fold et ses 10,2 mm d'épaisseur. Côté poids aussi, le Magic V3 met le Z Fold 6 à l'amende avec ses 226 g contre 239 g pour Samsung et 257 g pour le Pixel 9 Pro Fold.

À gauche, le Honor Magic V3, à droite, le Pixel 9 Pro Fold © CCM

Côté photo, l'appareil assure ses arrières avec un trio de capteur convaincant (grand-angle de 50 Mpx, téléobjectif 3,5x de 50 Mpx et Ultra grand-angle de 40 Mpx. Le tout est épaulé aussi par le fameux traitement Harcourt dont nous avons pu apprécier la qualité lors du test du Honor 200 Pro.

Sous le capot, l'appareil de Honor n'a pas à rougir non plus. Il est bien sûr animé par le SoC phare du moment, le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm épaulé par12 Go de RAM comme chez Samsung. La différence se joue au niveau du stockage. Honor mise d'emblée sur 512 Go quand Samsung se contente, pour le modèle de départ, de 256 Go… pour le même prix.

Le prix justement, reste le point d'achoppement pour ce type de smartphone. Sur ce terrain, les constructeurs semblent accorder leurs violons. Le Honor Magic V3 se négocie à 1999 euros comme le Galaxy Z Fold 6 de Samsung (mais avec 256 Go d'espace de stockage en moins). Le Pixel 9 Pro Fold est quant à lui commercialisé à 1899 (en version 16-256 Go).

Comme à son habitude, pour faire un peu mieux passer la pilule, Honor propose une offre de lancement permettant d'abaisser le prix de son nouveau Magic V3 à 1699 euros jusqu'au 6 octobre à l'aide d'un coupon de réduction de 300 euros tout en offrant un stylet Magic Pencil ainsi qu'un chargeur 66 W (celui-ci n'est en effet pas livré dans la boîte).