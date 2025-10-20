Cette fonction peu connue de WhatsApp permet de localiser un proche sur une carte en temps réel

Vous souhaitez surveiller votre enfant lors de ses déplacements ou guider un proche perdu ? WhatsApp a une fonction très pratique et peu connue pour le localiser en temps réel sur une carte.

WhatsApp, la célèbre messagerie instantanée de Meta, comporte de nombreuses fonctions très pratiques, certaines étant parfois insoupçonnées. En plus d'offrir différents canaux de communication (messages texte, appels audio et vidéo), de permettre de gérer des conversations de groupes et de créer des événements, ou encore d'autoriser le partage de fichiers, elle peut être utilisée pour partager sa localisation.

Cette fonction est plutôt rassurante. Grâce à elle, vous pouvez garder un œil sur vos enfants lorsqu'ils rentrent de l'école. Elle peut également être utile si vous devez rentrer seul tard le soir, ou pour partager votre trajet avec un tiers de confiance qui pourra s'assurer que vous êtes arrivé sans encombre à votre domicile. Elle peut également servir si vous désirez que vos proches vous suivent à la trace pendant une sortie VTT en solitaire, au cas où vous auriez un problème.

Vous pouvez, au choix, partager votre position actuelle, partager l'adresse d'un lieu à proximité, ou encore partager la localisation en direct. C'est cette dernière option qui nous intéresse ici. L'opération s'effectue directement dans la conversation, dans les différentes options de publication et de partage que propose l'application. Il suffit d'appuyer sur le bouton + (sur iOS) ou sur l'icône de trombone (sur Android) affiché dans le champ de saisie du texte.

Choisissez ensuite "Localisation" et autorisez WhatsApp à utiliser votre position. Enfin, choisissez l'option "Partager la localisation en direct". Il ne vous reste plus qu'à définir une durée (15 minutes, 1 heure ou 8 heures) et à éventuellement ajouter un commentaire et à envoyer votre position en appuyant sur le bouton dédié à cet effet. Votre interlocuteur reçoit alors immédiatement une carte affichant votre position et vos déplacements en temps réel.

Une fois activée, votre position géographique reste visible par votre correspondant pendant toute la durée définie. Il est bien évidemment possible de stopper le partage de votre localisation sans avoir à attendre la fin de la durée choisie au départ, en appuyant sur "Arrêter le partage". Vous pouvez consulter notre guide pratique si jamais vous avez besoin d'être guidé pas à pas dans la manipulation.