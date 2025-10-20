Beaucoup de gens font ces erreurs grossières avec leur adresse mail

Vous avez tout intérêt à soigner des informations importantes associées à votre adresse mail. À défaut, vous risquez de faire un très mauvais effet auprès de vos dentinaires quand vous leur envoyez des messages.

Vous l'aurez sans doute remarqué : quel que soit votre service de messagerie (Gmail, Outlook, Yahoo Mail, Orange, Laposte, etc.), les mails que vous recevez dans votre boîte de réception s'affichent le plus souvent avec le nom et le prénom de leur expéditeur, en plus de leur objet. Des informations basiques, bien pratiques pour savoir qui vous écrit et faire rapidement dans du tri dans vos priorités de lecture.

Et qui sont indépendantes de l'adresse email utilisée : elles se définissent en principe lors de la création d'un compte. Ainsi, un utilisateur avec l'adresse gerard1956@machin.com peut parfaitement apparaître avec le nom Gérard Manvussa s'il le souhaite : c'est d'ailleurs préférable s'il veut être facilement identifié par ses destinataires, d'autant que le choix dans la composition des adresses email est généralement très limité, pour éviter les doublons et les confusions.

L'ennui, c'est que, par ignorance, par négligence ou simplement par manque de temps la plupart des gens remplissent mal les champs associés à leur nom et leur prénom lors de la création de leur compte. Et ils se retrouvent ainsi avec des libellés bizarres ou juste maladroits. Par exemple, avec leur nom et leur prénom inversés (Manvussa Gérard), dans l'ordre mais sans majuscule ou sans accent (gerard manvussa), avec une faute d'orthographe ou de frappe (Gérrad Mnavusa), ou avec un nom tout en capitales (Gérard MANVUSSA), ce qui est souvent considéré – à raison – comme une grossière faute de goût. Autant de petites erreurs ou maladresses qui peuvent faire mauvais effet dans vos correspondances, surtout dans un cadre officiel, professionnel ou administratif.

Fort heureusement, si vous ne pouvez pas changer d'adresse email, vous pouvez parfaitement modifier le nom et le prénom associés à votre compte a posteriori. Et corriger ainsi vos éventuelles erreurs de façon à apparaître "proprement" dans la liste de messages de vos correspondants. Toutes les messageries autorisent en effet ce type de modification : et même si le chemin pour y parvenir diffère d'un service à l'autre, il faut généralement accéder au paramètre du compte associé à l'adresse.

Dans le cas de Gmail, par exemple, il faut utiliser la version Web, de préférence sur ordinateur, cliquer sur la roue crantée en haut à droite de la fenêtre, puis sur Tous les paramètres dans le menu qui apparaît. Dans l'écran suivant, il faut cliquer sur l'onglet Comptes et Importation, puis, à la ligne Envoyer des e-mails en tant que :, cliquer sur le menu modifier les informations, affiché à droite de votre adresse email. Dans la fenêtre jaune qui s'affiche alors, le nom associé à votre adresse email est sélectionné par défaut. Dans le champ de texte affiché juste dessous, tapez le nouveau nom que vous souhaitez, puis cliquez sur Enregistrer les modifications pour valider el changement.

Notez que vous pouvez parfaitement utiliser ce réglage pour modifier temporairement votre nom et votre prénom, le temps de faire une blague, par exemple. Rien ne vous empêche ainsi d'apparaître comme Brad Pitt ou Service des impôts, voire sous le nom de votre chef, histoire de berner vos collègues. Le tout étant de ne pas jouer trop longtemps ni de vous en servir à des fins malveillantes. Et vous êtes également libre d'utiliser un surnom (Gégé Le Kéké) et même d'insérer des caractères spéciaux si vous préférez faire le pitre, vous distinguer ou garder un peu de mystère. Mais n'oubliez jamais que c'est avec ce nom que vos correspondants vous identifieront en premier lieu. Et en communication, la carté est toujours la meilleure clé !