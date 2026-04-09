Ces anciennes Kindle et tablettes Fire d'Amazon vont devenir inutilisables

Amazon va bientôt abandonner le support d'anciennes liseuses Kindle et de tablettes Fire. À partir du 20 mai, ces appareils ne pourront plus accéder au Kindle Store pour télécharger de nouveaux livres, même si elles fonctionnent toujours.

Mauvaise nouvelle pour les adeptes de la lecture numérique ! Comme le rapporte The Verge, Amazon a décidé de mettre fin au support d'une large partie de ses anciennes liseuses Kindle et tablettes Fire commercialisées entre 2007 et 2012.

À partir du 20 mai 2026, leurs utilisateurs ne pourront plus accéder au Kindle Store pour y acheter, emprunter ou télécharger des livres numériques. Une décision qui reste en travers de la gorge de nombreux utilisateurs, qui sont tout de même nombreux à utiliser quotidiennement ces appareils malgré leur âge…

Amazon Kindle : quels sont les appareils concernés ?

Concrètement, les liseuses concernées ne deviendront pas totalement inutilisables, mais leur fonctionnement sera fortement limité. Les utilisateurs pourront toujours lire les livres déjà téléchargés sur leur appareil, ce qui signifie que leur bibliothèque personnelle restera accessible. En revanche, ils ne pourront plus acheter, emprunter ni télécharger de nouveaux ouvrages directement depuis le Kindle Store, la boutique en ligne intégrée à ces appareils.

Cette décision concerne de nombreux modèles, allant des premières générations de Kindle lancées à partir de 2007 jusqu'aux appareils sortis en 2012, comme les Kindle Keyboard, Kindle Touch ou encore la première Kindle Paperwhite. Certaines tablettes Fire sont également touchées. Voici la liste complète des appareils dont le support va être abandonné :

Kindle 1ère Génération (2007)

Kindle DX et DX Graphite (2009 et 2010)

Kindle Keyboard (2010)

Kindle 4 (2011)

Kindle Touch (2011)

Kindle 5 (2012)

Kindle Paperwhite 1ère Génération (2012)

Kindle Fire 1ère Génération (2011)

Kindle Fire 2e Génération (2012)

Kindle Fire HD 7 (2012)

Kindle Fire HD 8.9 (2012)

Notons que les appareils Kindle Fire conservent leurs fonctions applicatives qui ne concernent pas les livres numériques. Amazon estime que cette décision ne concerne qu'une minorité d'utilisateurs, autour de 3 %, mais cela représente malgré tout plusieurs millions d'appareils dans le monde.

© Amazon

Amazon Kindle : que faire avec ces anciens modèles ?

Amazon justifie cette décision par l'évolution technologique. L'entreprise explique en effet que les appareils concernés ont entre dix et quinze ans, et que maintenir leur compatibilité avec les systèmes actuels représente un coût et des contraintes techniques importants. Elle tient également à souligner que ces produits ont bénéficié d'un support particulièrement long par rapport aux standards du secteur.

Amazon va contacter par e-mail les utilisateurs concernés avant l'échéance pour les informer des changements. L'entreprise va proposer des compensations pour encourager le renouvellement des appareils avec des modèles plus récents, à savoir une réduction d'environ 20 % sur l'achat d'une nouvelle Kindle et un crédit pour l'achat de livres numériques. Notons qu'en se connectant avec le même compte que celui de l'ancien appareil, les utilisateurs pourront retrouver leurs anciens ebooks sur les nouveaux modèles. Ils seront également toujours accessibles sur l'application mobile Kindle et le service Kindle sur le Web.

Pour ceux qui refuseraient de céder à la pression du géant du e-commerce et souhaiteraient utiliser leurs anciens appareils jusqu'à leur dernier souffle, il existe une solution alternative, même si elle nécessite quelques manipulations techniques et d'avoir accès à un ordinateur. En effet, il sera toujours possible de télécharger des fichiers ePub depuis n'importe quelle autre source que le magasin Amazon et de les transférer via le logiciel Calibre sur la liseuse (voir notre guide pratique).

Amazon Kindle : une fin de support qui pose question

Bien évidemment, l'annonce de cette nouvelle n'a pas manqué de déclencher la grogne de la communauté Kindle. En effet, de nombreux utilisateurs estiment que leurs liseuses remplissent toujours parfaitement leur fonction principale, à savoir lire des livres numériques. Contrairement aux smartphones, elles n'ont pas besoin d'une grande puissance de calcul ou d'innovations technologiques récurrentes pour fonctionner. Leur autonomie, leur simplicité d'utilisation et leur robustesse en font des produits avec une durée de vie particulièrement longue, bien plus que pour les autres appareils électroniques. C'est pourquoi la fin du support des anciennes liseuses et tablettes Fire est perçue comme une forme d'obsolescence logicielle, imposée non pas par une contrainte technique, mais par un choix stratégique d'Amazon.

Cette nouvelle vient également relancer la question de la propriété des contenus numériques. Même si les utilisateurs ont acheté leurs livres, leur accès dépend en grande partie des plateformes et des appareils compatibles – même si, dans le cas ici présent, l'accès aux ouvrages est toujours possible via l'application mobile et le service Web d'Amazon. La disparition de certaines fonctions rappelle que ces contenus restent liés à un écosystème contrôlé par une entreprise.

Enfin, cette obsolescence pose un sérieux problème au niveau environnemental. Remplacer des appareils encore fonctionnels contribue à l'augmentation des déchets électroniques, un problème particulièrement préoccupant à l'échelle mondiale. Entre l'extraction de matières premières, la fabrication et les déchets électroniques, le coût écologique d'un appareil est particulièrement élevé. Celui qui pollue le moins est celui qui dure le plus longtemps possible !