Test Blackview Active 12 Pro 5G : une tablette endurcie avec un vidéoprojecteur intégré

L'Active 12 Pro 5G n'est pas une tableltte Android ordinaire : c'est un modèle endurci, conçu pour résister aux pires traitements et combinant de multiples fonctions, dont un vidéoprojecteur. Un appareil hors normes très attachant !

Quand on parle de tablette tactile, on pense inévitablement à l'iPad – la reine emblématique du domaine – et aux Galaxy Tab, Redmi Pad et autres innombrables modèles Android qui inondent le marché. Pourtant, à côté d'Apple de Samsung, de Xiaomi et des multiples marques qui proposent des produits similaires à des prix divers, quelques rares constructeurs ont décidé de jouer la carte de la différence avec des modèles beaucoup réellement originaux. C'est le cas de Blackview, un fabricant chinois qui se distingue depuis des années avec sa gamme de smartphones rugged (robustes, en français) : des appareils renforcés, conçus pour résister à des chocs, aux chutes et aux intempéries, principalement destinés aux baroudeurs et aux utilisateurs travaillant dans des conditions difficiles, voire extrêmes, sur des chantiers par exemple.

Et Blackview ne se contente pas de proposer des smartphones "indestructibles" – ou presque. Outre des montres, des batteries et même des PC, le constructeur possède également de nombreuses tablettes à son catalogue, dont certaines également renforcées, prêtes à subir les pires traitements.

C'est le cas de l'Active 12 Pro 5G, un tout nouveau modèle taillé comme un tank. Mais ce n'est pas sa seule originalité, loin de là ! D'abord, elle est dotée de puissantes Led pour servir de véritable lampe en extérieur, en camping, par exemple. Ensuite, elle est équipée d'un énorme batterie d'une capacité impressionnante de 30 000 mAh, qui, non seulement lui offre une autonomie gigantesque mais en plus, permet de recharger d'autres appareils, notamment des smartphones. Enfin, et c'est le plus étonnant, elle intègre un… vidéoprojecteur ! Aussi incroyable que cela paraisse, l'Active 12 Pro peut en effet projeter des images fixes ou animées sur une surface plane (écran, mur, etc.) comme un modèle de salon, pour diffuser des diaporamas, des présentations ou des vidéos. On l'aura compris : l'Active 12 Pro est bien plus qu'une simple tablette, à tel point que l'on peut se demander comment la qualifier. Un appareil vraiment original que nous avons pu tester durant plusieurs semaines.

Blackview Active 12 Pro 5G : un design très original

La première – bonne – surprise survient au déballage. D'abord, parce que l'Active 12 Pro est accompagnée de plusieurs accessoires bienvenus : un solide pied métallique (en alliage d'aluminium) inclinable (de 0 à 180 degrés) à fixer avec des vis – le tournevis est même fourni ! –, un adapteur USB-C mâle en USB-A femelle pour brancher des périphériques, et un stylet spécial. Ensuite, parce qu'elle est également livrée avec un câble USB et un chargeur, ce qui est devenu extrêmement rare de nos jours. Et pas un gadget bas de gamme : il s'agit d'un modèle délivrant 120 W, avec deux prises USB, une en USB-A, l'autre en USB-C. Un accessoire bien pratique qui pourra servir à charger d'autres appareils, y compris des ordinateurs. Merci Blackview !

La deuxième surprise vient du design. À l'opposé des tablettes classiques de type iPad ou Galaxy Tab, qui misent sur la finesse et l'élégance, l'Active 12 Pro surprend par son côté massif et anguleux, et, surtout, par son épaisseur inhabituelle de près de 3 cm : elle mesure en effet 268 x 179 x 28 mm, sans son pied. Avec sa coque noire renforcée qui semble indestructible, elle semble tout droit sortie d'un film de SF guerrier, prête à affronter les pires combats – d'où cet aspect tank vraiment impressionnant.

Mais ce qui surprend le plus quand on prend l'Active 12 Pro en main, c'est son poids : 1,7 kg avec son pied, et 1,5 kg sans ! On est très loin des tablettes classiques, qui pèsent entre 300 et 700 g selon les modèles. De fait; l'Active 12 Pro s'approche plus d'un PC portable de 15 pouces, ce qui est loin d'être négligeable. Pas question donc de la tenir longtemps avec une main – à moins de vouloir faire des exercices de musculation… –, notamment pour l'utiliser dans un canapé. Et encore moins de la confier à un enfant !

En pratique, ce n'est heureusement pas rédhibitoire. Car si l'Active 12 Pro n'est effectivement pas facile à porter – ou à appréhender, au sens propre –, elle se révèle très agréable à utiliser posée, grâce à son pied, à condition, évidemment, d'avoir un support stable, comme une table.

Comme sur toute les tablettes, le nombre de boutons est très limité. Sur le côté droit, un trouve juste un interrupteur pour allumer l'Active 12 Pro, la mettre en veille ou l'éteindre – d'autres options sont proposées dans les paramètres, par exemple pour lancer l'assistant Gemini par une pression. Sur le dessus, à côté du bouton double pour le réglage de volume, on dispose d'une touche rouge dont la fonction est paramétrable : on peut la programmer pour déclencher directement une action sur pression courte ou longue (capture d'écran, allumage de la touche ou de la lampe de camping, lancement d'un enregistrement sonore…) ou lancer une application (à définir). Le genre de bouton bien pratique que l'on aimerait trouver sur toutes les tablettes et tous les smartphones !

Blackview Active 12 Pro 5G : un écran Full HD+ très convenable

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre, l'Active 12 Pro dispose d'un écran de 11 pouces de diagonale. Un modèle au format 16:10 exploitant une dalle de type IPS avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 90 Hz et une définition FHD+ (1920 x 1200 pixels). Certes, c'est moins que d'autres tablettes de la même taille – l'iPad classique monte à 2 360 x 1 640 pixels, par exemple –, mais, contrairement à ce que certains geeks peuvent prétendre, c'est amplement suffisant au quotidien, que ce soit pour utiliser des applications ou pour regarder des vidéos : la Full HD reste la norme pour la plupart des contenus affichés sur les téléviseurs et la grande majorité des PC portables jusqu'à 15 pouces.

Et c'est d'autant plus suffisant que cet écran s'avère de belle facture, avec de larges angles de vision, des couleurs naturelles, un contraste tr-s et, surtout, une bonne luminosité qui permet de l'utiliser même en extérieur, en pleine lumière – Blackview annonce 650 nits, ce qui est plus que l'iPad standard limité à 500 nits. Certes, il est logiquement moins bon que les écrans Oled qui équipent certaines tablettes haut de gamme comme l'iPad Pro – et qui atteint les 1000 nits en standard –, mais il s'avère très agréable et suffisant au quotidien, pour utiliser des applications comme pour regarder des vidéos. Seuls petits défauts : son revêtement, très brillant, est sensible aux reflets et aux traces de doigts. Il faut ainsi le nettoyer fréquemment ou recourir plutôt au stylet fourni, très agréable au demeurant, avec son embout plat en silicone.

Après l'image, le son ! Très classiquement, l'Active 12 Pro dispose de deux haut-parleurs placés, en bas de ses larges flancs latéraux, et d'un micro omnidirectionnel situé sur la tranche supérieure. Sans surpromesse comme on en voit trop souvent dans ce domaine – avec le fameux "son immersif" et des effets Dauby pour gogo… –, le son produit s'avère très correct, avec un rendu stéréo limité mais présent, et un bon équilibre général, sans "grosses basses" ni extrêmes aigus, mais sans distorsion et avec une bonne restitution des voix. On n'en demande pas plus sur ce genre de produit : c'est tout à fait convenable pour regarder des vidéos, écouter de la musique ou passer des appels.

Blackview Active 12 Pro 5G : un appareil vraiment robuste

On l'a dit, l'Active 12 Pro est un appareil renforcé, conçu pour résister aux pires traitements. Blackview met d'ailleurs l'accent sur sa robustesse, en insistant sur ses protections : certifiée IP69, MIL-STD-810H et même UL94 HB, elle résiste à la poussière, à l'humidité, aux températures extrêmes – elle fonctionne de -20 à 60 °C –, à l'immersion – 30 minutes à 1,5 m de profondeur –, à la corrosion marine, aux chutes de 12 m, aux jets haute pression, à une compression de 2 tonnes, etc. Même si son écran ne profite "que" d'un verre Corning Gorilla Glass 5, moins élaboré que le Victus plus récent, elle donne l'impression d'être indestructible avec sa coque en composite ultra solide, ses coins biseautés renforcés et ses prises protégées par des capuchons étanches. On pourrait même s'en servir comme marteau – nous n'avons pas essayé…

Lors de nos tests, nous avons tout de même soumis la tablette à quelques "accidents contrôlés", comme des chocs, des chutes de quelques dizaines de centimètres, des projections d'eau et même une immersion dans une baignoire : des épreuves banales, dont l'Active 12 Pro est ressortie intacte, sans marque, et toujours parfaitement fonctionnelle. Cela ne vaut certes pas des tests industriels normalisés, mais c'est plutôt bon signe quant à sa robustesse.

Blackview Active 12 Pro 5G : des modules photo pas très convaincants

Comme toutes les tablettes, l'Active 12 Pro est équipée de modules photo-vidéo. En façade, on trouve ainsi un capteur 50 Mpx – un modèle Samsung S5KJN1 –, qui, sans briller, suffit largement suffisant pour des selfies ou des visios. Et, à l'arrière, on a droit à un capteur 108 Mpx – également un modèle Samsung S5KJN1 de type Isocell – associé à un capteur de vision nocturne de 20 Mpx – un Sony IMX376 Exmor RS. Originalité amusante, grâce à sa conception étanche, l'Active 12 Pro permet de filmer et de photographier sous l'eau, en mode caméra sous marine ! Toutefois, ç cause de son poids et de son format, on imagine mal des plongeurs nager longtemps avec la tablette…

Toutefois, malgré ces chiffres impressionnants et la présence de modes, de fonctions et de réglages classiques – Portrait, Vision nocturne, Beauté, Pro, etc. –, les résultats ne sont pas à la hauteur des smartphones spécialisés en photo, avec des couleurs fades, un manque de piqué et des contours trop artificiels – un défaut de traitement numérique –, y compris sur des clichés en plein jour, avec une très bonne lumière.

Rien de trop gênant pour des images "ordinaires", prises à la volée pour mémoriser un moment ou un lieu. Mais pour des photos artistiques ou techniques, on repassera. Idem pour la vidéo, même si l'Active 12 Pro est capable de filmer en 2K (2560 x 1440 pixels) avec le module arrière et en Full HD en mode frontal : c'est tout à fait convenable pour des visios, mais pas adapté à de véritables productions vidéo. On reste globalement au niveau d'un smartphone banal.

Rien de surprenant ni de honteux à ce constat, surtout quand on songe au prix des photophones haut de gamme comme les Pixel de Google, les iPhone Pro d'Apple ou les Galaxy S de Samsung : les tablettes ne sont pas réellement destinées à la photo et à la vidéo en général. ET avec son poids élevé, l'Active 12 Pro est encore moins adaptée à cet usage ! En dehors de la visio, très pratique grâce au pied, il vaut mieux réserver ces fonctions à du dépannage.

Blackview Active 12 Pro 5G : des composants bien équilibrés

Sur le plan électronique, l'Active 12 Pro est plutôt bien lotie. Elle est en effet motorisée par un Dimensity 7300 (MT6878), un processeur tout-en-un MediaTek de milieu de gamme qui n'a pas grand chose à envier aux puces Snapdragon de Qualcomm équivalents. Ce SoC est en outre accompagné d'une mémoire vive de type LPDDR5 de 12 Go et d'un stockage en UFS3.1 de 256 Go en standard, ce qui est très confortable – une version en 16 Go - 1 To est également proposée. Une capacité de stockage qu'il est possible d'augmenter encore en installant une carte mémoire dans le tiroir prévu à cet effet – jusqu'à 2 To.

Signalons qu'à l'instar de constructeur comme Realme, Blackview permet d'augmenter artificiellement la mémoire vive, en utilisant une partie du stockage comme Ram virtuelle, ce qui permet d'afficher trois fois plus que la mémoire physique installée. Une option utile quand on utilise des applications très gourmandes en parallèle, mais pas indispensable au quotidien, Android gérant très bien la Ram en standard.

Du côté des interfaces physiques, justement, on dispose en plus de ce tiroir d'une prise USB-C, qui peut basculer en mode OTG grâce au petit adaptateur fourni. Pas de sortie audio analogique en mini jack, en revanche : il faut passer par l'USB-C pour brancher un casque ou un ampli en filaire, y compris pour servir d'antenne à la radio FM intégrée en standard.

Quant aux communications sans fil, c'est un sans faute avec du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.4 et de la 5G, pour passer des communications et se connecter à Internet sur un réseau mobile. Signalons que l'Active 12 Pro gère toutes les fréquences 4G et 5G utilisées par les opérateurs en France, y compris la bande n78 (3500 MHz) employée pour la fameuse 5G SA (dite 5G+), ce qui est très appréciable. Bref, la totale pour un appareil nomade ! Notons que le tiroir accepte soit deux cartes au format Nano SIM, soit une carte Nano SIM et une carte micro SD.

Pour le reste, on retrouve les capteurs et modules classiques des tablettes et smartphones actuels (GPS, NFC, boussole, etc.), sans capteur d'empreinte – pas indispensable –, mais avec une radio FM : un petit bonus devenu rare, mais bien pratique sur un produit destiné aux baroudeurs.

Blackview Active 12 Pro 5G : des performances très correctes

En termes de performances "pures", l'Active 12 Pro n'est évidement pas taillé pour la compétition avec son processeur moins puissant que les puces qui motorisent les tablettes très haut de gamme comme l'iPad Pro (Apple M4) ou la Galaxy Tab S10 Ultra (MediaTek Dimensity 9300+). Mais les scores du Dimensity 7300 aux benchmarks traditionnels sont plus que corrects : 711 915 points en global sur AnTuTu 10, 1071 points en monocœur et 3204 points en multicœurs pour le CPU et 2647 points pour le GPU avec Geekbench 6. Des résultats dans la moyenne, loin des ténors du marché, mais pas du tout ridicules.

Car, en pratique, l'Active 12 Pro se comporte très bien dans tous les usages quotidiens, qui s'agisse de naviguer sur le Web, de lire des vidéos, de rédiger des mails, de consulter des réseaux sociaux ou de jouer, tout fonctionne de façon fluide, et sans surchauffe – le processeur reste autour de 25 ̈C en général, ce qui est très appréciable. Elle s'avère en outre très réactive dans les manipulations classiques d'Android : les applis se lancent rapidement, les écrans s'affichent et défilent sans accroc et sans latence, bref, c'est du tout bon ! Et à moins de vouloir faire tourner des applications très exigeantes en calcul, ce qui n'est pas la vocation première d'une tablette, c'est amplement suffisant pour un usage classique.

Notons que l'on peut mettre l'Active 12 Pro en mode hautes performances via un réglage dans les paramètres. Un turbo qui augmente la fréquence de fonctionnement processeur, mais qui élève la chaleur dissipée et qui réduit très logiquement l'autonomie. Il convient donc de le réserver à des applications très gourmandes en ressources, notamment à des jeux exigeants, sachant qu'en raison de son poids et de son format, l'Active 12 Pro n'est pas vraiment destinée à remplacer une console de jeu – sauf pour ceux qui veulent se muscler e même temps.

En pratique, nous n'avons rencontré aucun problème de connexion lors de nos tests : la 5G fonctionne bien, comme le Bluetooth, et les transferts via Wi-Fi sont rapides. Rien à redire !

Blackview Active 12 Pro 5G : un système propre et réactif

Sur le plan logiciel, l'Active 12 Pro repose sur le système maison, baptisé DokeOS, ici en version 4.2. En pratique, il s'agit d'une surcouche à Android, légère, réactive et jolie, qui souffre simplement de quelques traductions approximatives – et parfaois amusantes ! –, comme souvent avec les systèmes chinois.

Sous le capot, c'est Android 15 qui est actuellement à la manœuvre, et Blackview promet trois ans de mises à jour majeures, soit jusqu'à Android 17. Un peu juste quand on sait que d'autres constructeurs garantissent un suivi beaucoup plus long aujourd'hui – sept ans chez Samsung.

En plus des applications classiques, comme celles de Google (Play Store, Messages, Meet, YouTube, Photos, Maps, etc.) et d'utilitaires pour la gestion de fichiers ou la sécurité, Blackview a installé quelques logiciels comme la suite bureautique chinoise WPS Office, et quelques applis maison. En particulier Caisse à outils – sic ! –, qui regroupe plusieurs fonctions plus ou moins accessoires (Miroir, Torche, Boussole), mais aussi des modules ̂plus originaux principalement destinés aux bricoleurs : un fil à plomb, un rapporteur, des outils de mesure d'inclinaison et de taille ou encore une loupe qui exploitent astucieusement le zoom de l'appareil photo et même un sonomètre – rudimentaire mais très efficace. De façon amusante, mais agaçante, cette boîte à outils ne s'affiche qu'en mode portrait, alors que certains de ses modules mais pas tous, hélas – fonctionnent parfaitement en mode paysage. C'est ce genre de petit détail de finition qui montre que Blackview a encore un peu de travail sur le plan logiciel.

Blackview Active 12 Pro 5G : un vidéoprojecteur limité mais sympathique

Surtout, à côté de quelques applis mystérieuses ou futiles comme Chambre froide ou SmartArt, on trouve Projecteur. Comme son nom le suggère, elle permet d'activer et de contrôler le vidéoprojecteur intégré. Et c'est clairement l'un des autres points forts de l'Active 12 Pro. Les réglages principaux sont simples : un bouton d'activation du projecteur et un curseur pour ajuster la luminosité.

Mais, surtout, on dispose d'un système d'autofocus, capable, comme son nom l'indique, d'effectuer une mise au point automatique selon la distance de l'écran, et qui peut être désactivé pour un ajustement manuel. Et, mieux encore, d'un système de correction de trapèze, qui se charge de modifier automatiquement les proportions selon l'angle de projection afin d'afficher un rectangle parfait, système également désactivable pour un réglage manuel.

En pratique, ce vidéoprojecteur fonctionne plutôt bien. Certes, à seulement 200 lumens, sa puissance lumineuse demeure très limitée : on est loin de la luminosité des véritables vidéoprojecteurs estampillés home cinema ou des modèles bureautiques professionnels, qui dépassent allègrement les 2 000 voire les 4 000 lumens et qui peuvent s'utiliser dans des pièces très lumineuses. Idem pour son contraste, qui ne permet pas d'obtenir des noirs profonds. Er l'autofocus et la correction de trapèze ne sont pas parfaits, avec un peu de flou et quelques déformations pas toujours faciles à compenser.

Il n'empêche, le résultat reste tout à fait regardable, d'autant que l'on peut profiter facilement d'un grand format à seulement 1,80 m de distance, on obtient une image de 1,80 m de diagonale. Pas mal pour une simple tablette ! D'autant que l'installation reste simple et rapide, notamment grâce au pied qui peut pivoter de 0 à 180 ° et qui maintient parfaitement l'Active 12 Pro sur le sol, une table ou tout autre supporte horizontal.

Autre petit détail très appréciable : contrairement à la plupart des vidéoprojecteurs dédiés, l'Active 12 Pro fait très peu de bruit quand on l'utilise en projection. On n'entend son ventilateur que quand on pousse la luminosité à un niveau élevé, ou au bout d'un moment, pendnat une longue projection. À propos de son, on peut se contenter des petits haut-parleurs intégrés pour sonoriser une vidéo, ou alors connecter une enceinte Bluetooth autonome placée sous l'écran, pour mieux coller à l'image, en ajustant si besoin le décalage audio pur compenser la latence du sans fil.

Blackview n'indique pas la durée de vie estimée de la lampe, ni la procédure pour son remplacement, mais comme il s'agit d'une fonction accessoire et que sa luminosité est assez faible, on peut raisonnablement supposer qu'elle tiendra aussi longtemps que la tablette elle-même.

Soyons bien clairs : l'Active 12 Pro ne rivalise pas avec un véritable vidéoprojecteur de salon, et notamment pas avec les modèles haut de gamme à plusieurs milliers d'euros qui offrent une qualité d'image bien supérieure en termes de contraste, de luminosité et de colorimétrie. Mais, sans parler home cinema, elle est comparable avec les petits appareils portables, très à la mode en ce moment, et suffit pour faire des présentations ou regarder des vidéos dans des lieux pas trop lumineux, y compris pour des soirées ciné dans un jardin – ou même pendant des vacances en pleine nature, à condition de trouver un support servant d'écran.

Pour en finir avec le chapitre lumineux, notons que les deux modules de Led situés à l'arrière de l'Active 12 Pro peuvent effectivement servir pour un éclairage mobile. Produisant une lumière blanche neutre, il s'avèrent assez puissants – Blackview annonce 400 lumens –, s'ajustent selon trois niveaux d'intensité en mode continu ou en mode clignotant, pour un SOS ou un stroboscope. Détail bienvenu : l'application associée dispose d'un réglage d'arrêt automatique paramétrable selon une durée. Pratique pour programmer une extinction des feux !

Cela dit, aussi utile soit-elle dans certaines situations, cette fonction accessoire ne justifie pas à elle seule l'achat de l'Active 12 Pro : on trouve des lampes de camping ou de chantier fonctionnant sur piles ou sur batterie à des tarifs bien inférieurs ! Mais c'est l'un des nombreux petits plus qui font tout le charme cette tablette multifonctions.

Blackview Active 12 Pro 5G : un mode PC bien pratique

Une des autres originalités de l'Active 12 Pro, c'est son mode PC. Un mode qui s'active directement dans les paramètres système et qui permet d'utiliser la tablette comme un véritable ordinateur. Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ce mode n'a rien d'un gadget. Car une fois que l'on a connecté un clavier et une souris en Bluetooth, de nombreuses manipulations deviennent plus faciles. On peut ainsi taper du texte plus confortablement qu'avec le clavier virtuel et utiliser les boutons et la molette de la souris pour naviguer plus rapidement dans l'interface. Et pas besoin d'acheter des accessoires dédiés de Blackview : des claviers et de souris PC Bluetooth ordinaires conviennent parfaitement, comme nous l'avons vérifié lors de nos tests, y compris des modèles "no name" premier prix, qui ont été parfaitement reconnus.

Surtout, en basculant en mode PC, l'interface change radicalement. Fini le mode Android classique, on bascule directement sur un bureau à la manière de Windows ou plutôt de Linux – car il s'agit effectivement d'une distribution personnalisée du système libre – avec une barre des tâches et des fenêtre indépendantes, déplaçables et redimensionnables, qui peuvent s'afficher en plein écran ou se réduire à volonté. De fait, malgré la taille modeste de l'écran – mais ce n'est pas pire que sur certains ultrabooks –, on se sent vite très à l'aise dans ce mode, surtout pour utiliser des applications bureautiques comme WPS Office ou pour rédiger des mails – l'intérêt est plus limité pour la navigation Web et les applis pensées pour un usage tactile. Et si ce mode ne transforme pas l'Active 12 Pro en véritable PC portable, il s'avère réellement bien pratique au quotidien, et pas seulement en dépannage. Un atout de plus pour cette tablette décidément pas comme les autres !

Blackview Active 12 Pro 5G : une autonomie extraordinaire

L'un des points fort de l'Active 12 Pro, c'est son autonomie, réellement extraordinaire. Avec ses deux batteries de 15 000 mAH totalisant 30 000 mAh, elle surpasse toutes les tablettes classiques, qui doivent se contenter d'accumulateurs de moins de 10 000 mAh. Blackview annonce plus de 110 jours en veille, ce que nous n'avons pas encore eu le temps de vérifier. Mais nous l'avons utilisé intensivement durant trois semaines sans avoir à passe par la case recharge.

En pratique, les applications classiques n'entament que très peu son autonomie. En combinant Wi-Fi et 5G, nous avons cumulé 50 heures d'utilisation continue en navigation Web et sur des réseaux sociaux, ce qui est spectaculaire : on peut l'emporter en vacances, même loin d'une prise de courant, sans craindre la panne.

Et en vidéo, un usage généralement très gourmand, une heure de streaming en Wi-Fi consomme seulement 2% de batterie. De quoi assurer plus de 30 heures de lecture tout en conservant une bonne réserve pour les autres applications. C'est beaucoup plus que toutes les tablettes classiques. Seul le mode vidéoprojecteur se montre gourmand, ce qui est logique puisqu'il faut fournir de la puissance à la lampe : selon nos mesures, l'Active 12 Pro tient près de 6 heures de projection en streaming et presque 8 heures sur une vidéo stockée localement, avec une luminosité moyenne, ce qui est déjà très bon.

Bien évidemment, une batterie de 30 000 mAh réclame davantage de temps qu'un modèle classique de 8 ou 10 000 mAh. Mais grâce au chargeur de 120 W et à la charge rapide, l'opération n'est pas trop longue : lors de nos tests, il nous a fallu 2 heures 30 pour passer de 0 à 100 %, ce qui bien meilleur que la concurrence en ratio temps/capacité.

Dernier détail : la recharge d'appareils externes fonctionne bien, comme prévu. L'Active 12 Pro peut donc vraiment servir de batterie de se cours, même si cela réduit évidemment son autonomie pour ses besoins propres.

Blackview Active 12 Pro 5G : une tablette multifonctions hors normes

Au final, l'Active 12 Pro est un appareil hors normes, à la fois étonnant, convaincant et attachant. Étonnant, évidemment pour son côté multifonctions, qui en fait bien plus qu'une tablette, mais aussi, bien sûr, par son design et par son poids, qui ne plairont pas à tout le monde. Convaincant, par sa robustesse, indéniable, son écran, de belle qualité, sa batterie gigantesque, qui lui procure une autonomie exceptionnelle, et par les performances de son processeur, largement suffisantes pour une foule d'utilisations. Sans parler de son vidéoprojecteur, qui, s'il ne remplace pas un bon modèle de salon, s'avère à la fois pratique et efficace dans nombre de situations. Enfin, attachant justement pour ses multiples usages et sa facilité d'emploi.

Certes, l'Active 12 Pro ne remplace pas vraiment une tablette classique : ceux qui cherchent un appareil léger, facile à glisser dans un sac pour l'utiliser dans les transports ou pour regarder des vidéos et consulter des sites Web dans un canapé auront tout intérêt à se tourner vers un modèle classique de type iPad ou Galaxy Tab.

En revanche, malgré son poids et son format, elle est adaptée à de nombreuses autres situations, dans lesquelles elle peut rendre d'appréciables services. Et si elle semble naturellement adaptée aux environnements difficiles comme des chantiers, elle s'avère très utile en vacances ou en randonnée, notamment pour son côté multifonctions, où elle peut servir de tablette, de lampe d'appoint, de batterie de secours et de vidéoprojecteur, d'autant qu'elle trouve facilement place dans un coffre de voiture, une sacoche de vélo ou un sac à dos. Mais elle s'avère également très agréable à utiliser à la maison, dans un jardin, dans une chambre ou même dans un atelier, dans une cuisine ou dans une salle de bain, dans la mesure où elle ne craint ni les chocs, ni l'eau, d'autant qu'elle est très facile à manipuler posée sur son trépied.

Quant à son prix, il reste très raisonnable compte tenu de ses multiples fonctions : car si son tarif officiel de 750 euros peut sembler un brin élevé, on la trouve actuellement à 575 euros sur le site de Blackview, ce qui est nettement plus abordable. On peut même l'acheter moins cher encore grâce au code de réduction VYE835J2C7Y6 valable jusqu'au 31 octobre. Cela reste plus élevé que des tablettes classiques signées Xiaomi, Realme, OnePlus, Honor ou Huawei, par exemple, mais c'est le prix pour s'offrir un modèle renforcé bourré de fonctions… et sortir du lot : clairement, l'Active 12 Pro est tout sauf banale !