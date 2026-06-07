Rachat de SFR : comment Bouygues, Free et Orange vont se partager le gâteau

C'est fait ! Dans la soirée du 6 juin 2026, Orange, Bouygues Telecom et Free ont signé le rachat de SFR pour 20,35 milliards d'euros. La France va passer de quatre à trois opérateurs mobiles. Mais ce n'est pas pour tout de suite.

Il aura fallu huit mois de négociations, deux offres et un sprint final de 48 heures pour y parvenir. C'est la plus grosse opération du marché télécom français depuis l'arrivée de Free Mobile en 2012. Samedi 6 juin 2026, quelques minutes avant minuit, Orange, Bouygues Telecom et Free ont annoncé avoir signé un protocole d'accord avec Altice France pour l'acquisition de SFR.

La transaction valorise SFR à 20,35 milliards d'euros – auxquels pourrait s'ajouter un complément de prix pouvant aller jusqu'à 650 millions selon les performances de l'opérateur avant la finalisation du dossier. Au bout du processus, l'opérateur au carré rouge, second acteur du marché français avec 25 millions de clients, cessera d'exister en tant qu'entité indépendante.

Rachat de SFR : un sprint après de longues négociations

Pour comprendre pourquoi cette opération a abouti, il faut revenir sur la situation d'Altice France, la maison mère de SFR. SFR était plombé par la dette colossale d'Altice, le conglomérat de Patrick Drahi, qui avait multiplié les acquisitions à crédit jusqu'à se retrouver dans une impasse financière.

Plusieurs tentatives de consolidation du marché télécom français à trois opérateurs avaient échoué par le passé – notamment le projet de rapprochement entre SFR et Bouygues en 2016. Cette fois, c'est un découpage négocié à trois qui a permis de débloquer la situation : aucun acteur unique ne prend un poids démesuré, ce qui rend l'opération politiquement et réglementairement plus défendable.

La première offre du consortium, à 17 milliards, avait été déposée à l'automne 2025. Une deuxième offre à 20,35 milliards a été déposée le 17 avril 2026 et acceptée par Altice. Les négociations finales se tenaient dans les sous-sols d'un cabinet d'avocats boulevard Haussmann ou dans un appartement parisien du huitième arrondissement, pour éviter toute fuite avant l'annonce officielle. Vendredi 5 juin au soir, un ultime délai de 48 heures a été accordé – et le protocole a été signé le lendemain peu avant minuit.

Rachat de SFR : Bouygues, Free, Orange, qui prend quoi ?

La répartition financière du prix entre les trois acquéreurs est la suivante : Bouygues Telecom représente environ 42 % de l'opération, Free (groupe Iliad) 31 % et Orange 27 %. Ces proportions pourraient évoluer légèrement d'ici la finalisation, en fonction de l'évolution des bases clients.

Bouygues Telecom est le grand gagnant de l'opération. L'opérateur récupère 3,8 millions de clients mobiles SFR grand public, dont les 500 000 abonnés du MVNO Prixtel, ainsi que 2,6 millions de clients fixes. Bouygues hérite également de toute l'activité SFR Business, soit l'ensemble des clients professionnels et entreprises. Il récupère également le réseau mobile de SFR en zones non denses via l'accord Crozon, et les infrastructures B2B fixe. Bouygues deviendrait ainsi le numéro 2 du marché français des télécoms, avec une hausse de près de 50 % de sa base clients fixe.

Free, de son côté, mise sur le volume dans le grand public. C'est la totalité de la base RED by SFR qui est reprise, soit 6 millions de clients. L'opérateur récupère également 1,6 million de clients B2C SFR ainsi que 400 000 clients TPE sous la marque SFR. Avec ces transferts, Free atteindrait les 31 millions d'abonnés en France. Le choix de RED n'est pas anodin : créé en 2016 comme marque low-cost de SFR, RED est devenu l'un des opérateurs virtuels les plus populaires de France, avec un positionnement tarifaire proche de celui de Free. Les deux marques se battaient sur le même terrain depuis des années.

Orange reprendrait une autre partie des clients grand public de SFR ainsi que les MVNO Réglo Mobile, Syma Mobile et Coriolis. Au total, 4,9 millions de clients supplémentaires rejoindraient l'opérateur historique. Orange récupérerait également 47 MHz de fréquences supplémentaires, renforçant encore sa position de premier détenteur de spectre mobile en France. Sa part est volontairement plus limitée que celle de ses concurrents, pour tenir compte de sa position déjà dominante sur le marché.

Rachat de SFR : que vont devenir les MVNO et leurs abonnés

L'une des questions les moins médiatisées – mais qui concerne des millions de clients – est celle des opérateurs virtuels – les MVNO, danss le jargon des télécoms, pour Mobile Virtual Network Operators hébergés sur le réseau SFR. De fait, à côté de la filiale low cos de SFR, RED by SFR, Altice avait absorbé ces dernières années plusieurs MVNO comme Prixtel et Réglo Mobile (rachetés en 2021), puis Syma et Coriolis (en 2022). Tous changent d'opérateur de rattachement dans le cadre de cet accord.

Prixtel, avec ses quelque 500 000 abonnés connus pour leurs forfaits à prix variable selon la consommation, rejoint Bouygues Telecom. Réglo Mobile – la marque de téléphonie basique très populaire chez les seniors, distribuée notamment en grande surface – passe chez Orange, avec Syma Mobile et Coriolis. RED by SFR, lui, va intégralement chez Free.

Le cas de Lebara est différent : cet opérateur virtuel indépendant n'appartient pas à SFR, il loue simplement son réseau mobile. Il n'est donc pas directement concerné par le rachat, mais devra renégocier son accord d'accueil pour basculer vers le réseau de l'un des trois opérateurs restants. Même chose pour les MVNO indépendants qui s'appuient aujourd'hui sur l'infrastructure SFR, comme Auchan Telecom : leur sort dépendra des négociations commerciales à venir avec leurs futurs hébergeurs.

Les actifs non directement répartis entre les trois opérateurs – notamment certaines infrastructures réseau, une partie de l'informatique et plusieurs activités opérationnelles – resteraient regroupés au sein de SFR SA pendant une phase transitoire d'au moins 30 mois. La disparition du carré rouge ne sera donc pas immédiate ni brutale.

Rachat de SFR : un calendrier long, des incertitudes majeures

Pour les abonnés SFR, RED ou des MVNO concernés, rien ne changera dans l'immédiat. Cartes SIM, box, réseau et factures demeureront identiques pendant encore de longs mois, et les offres en cours restent valables quelle que soit l'issue des négociations actuelles. La signature de la documentation juridique définitive est attendue au second semestre 2026 et la réalisation de la transaction pourrait intervenir au second semestre 2027.

Mais la route est encore longue et parsemée d'obstacles. L'opération doit encore passer devant les autorités de la concurrence, à Paris ou à Bruxelles, qui peuvent prendre jusqu'à dix-huit mois et n'ont aucune obligation de dire oui. Orange et Bouygues déposeront leur dossier à Paris quand Iliad doit passer par Bruxelles, et plusieurs acteurs espèrent voir l'examen rapatrié côté français, jugé plus accommodant. L'Autorité de la concurrence pourra imposer des cessions de fréquences, des engagements d'investissement ou des obligations tarifaires pour autoriser l'opération.

La grande question qui hante les abonnés et les observateurs est celle des prix. Passer de quatre à trois opérateurs, c'est tuer une partie de la guerre des prix lancée par Free en 2012, celle-là même qui a fait fondre les factures depuis plus de dix ans. Moins de concurrence rime rarement avec forfaits moins chers. L'exemple autrichien est souvent cité : après le passage de quatre à trois opérateurs en 2012, les tarifs avaient sensiblement augmenté.

Sur le plan social, le syndicat UNSA, majoritaire chez SFR, estime que l'opération engage directement l'avenir de 10 000 salariés, en intégrant les quelque 3 000 employés des filiales techniques d'Altice France très dépendantes de SFR. La CFDT alerte de son côté sur des suppressions qui pourraient atteindre jusqu'à 7 000 ou 8 000 postes.

Les trois acquéreurs ont annoncé une garantie d'emploi pour l'ensemble des salariés concernés jusqu'au début de l'année 2029, sous forme de maintien dans leur poste ou de proposition d'emploi au sein des structures repreneuses. Un engagement que les syndicats jugent insuffisant et temporaire.

Un risque moins visible mais tout aussi réel plane déjà sur l'opération : le départ progressif des salariés clés de SFR. Ingénieurs réseau, experts cybersécurité, architectes fibre, techniciens backbone, commerciaux grands comptes – les profils les plus recherchés du marché reçoivent déjà des propositions d'embauche. Et tant que l'opération n'est pas validée, les repreneurs ne peuvent légalement rien faire pour les retenir.