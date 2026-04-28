Bouygues veut contrer Free avec son forfait international Mega BiG

En réponse à Free Max, Bouygues Telecom lance Mega BiG, un forfait mobile lui aussi taillé pour les grands consommateurs de data en France et à l'étranger. Mais est-ce suffisant pour faire de l'ombre à son concurrent ?

Au début du mois, Free révélait en grande pompe Free Max, un nouveau forfait qui marquait une évolution notable dans la stratégie de l'opérateur. Commercialisé à 29,99 euros par mois ou 19,99 euros par mois pour les abonnés Freebox, ce forfait inclut Internet sans restriction en 5G et 5G+ en France, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités. Il se distingue surtout par son ouverture internationale, avec une data illimitée dans plus de 135 destinations et des communications incluses dans plusieurs dizaines de pays, ce qui en fait une offre particulièrement généreuse sur le papier (voir notre article).

Jusqu'ici, aucun opérateur ne proposait de solution équivalente. C'était donc un sacré coup de pied dans la fourmilière ! Bouygues Telecom a été le premier à répondre avec le forfait Mega BiG, une formule riche en data et tournée elle aussi vers l'international. Voyons ce qu'il en est.

Bouygues Mega BiG : un large panel de destinations

Le forfait Mega BiG propose les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 250 Go de data en France métropolitaine, dans les DOM, en Suisse ainsi qu'en Europe, auxquels s'ajoutent 40 Go utilisables dans plus de 150 destinations internationales, dont le Maroc, la Tunisie, les États-Unis, le Canada et la Turquie. Les appels, SMS et MMS illimités sont également valables pour les échanges vers la France métropolitaine, les DOM, la Suisse et l'Europe. Enfin, les appels sont illimités vers les fixes de 120 destinations.

Ce forfait est proposé à 19,99 euros par mois pour les clients abonnés à une offre BiG – c'est un pack économique permettant de regrouper plusieurs forfaits mobiles autour d'une offre Bbox, avec une structure tarifaire dégressive dès qu'un nouvel abonnement est souscrit –, et à 29,99 euros par mois pour les autres. L'offre est disponible sans engagement ou avec un engagement de 24 mois en cas d'acquisition d'un smartphone.

Alors, que vaut l'abonnement Mega BiG de Bouygues par rapport à Free Max ? Au niveau du prix, les deux formules se rejoignent : 29,99 euros par mois pour le grand public, 19,99 euros par mois pour les clients "maison". Là où il y a une différence fondamentale, c'est au niveau de la data. En France, Free en propose en illimité, là où Bouygues Telecom ne propose "que" 250 Go – ce qui est tout de même très confortable et, dans la grande majorité des cas, largement suffisant.

À l'étranger en revanche, là où l'opérateur alternatif propose une data illimitée en 5G ou 4G dans plus de 135 destinations, sans quota à gérer, Bouygues répond avec 40 Go inclus dans plus de 150 destinations. C'est suffisant pour un usage modéré, mais pour ceux qui travaillent en mobilité internationale, pour les travailleurs transfrontaliers, ou même les créateurs de contenu, cela risque d'être juste. Après, le nombre de destinations est aussi plus élevé. Notons que Free inclut également davantage de services puisque le forfait intègre une option eSIM Watch, un VPN mobile (Free mVPN) et l'accès à Free TV avec plus de 300 chaînes.

Alors, Bouygues Mega BiG ou Free Max ? En réalité, le choix dépend surtout des usages. Mega BiG apparaît comme une offre équilibrée, avec une enveloppe confortable en France et une couverture internationale étendue en nombre de destinations, mais encadrée par un quota. À l'inverse, Free Max mise sur une logique plus radicale avec de la data illimitée, particulièrement attractive pour les gros consommateurs, tout en enrichissant son forfait de services additionnels. Au final, cela dépend du profil de l'utilisateur, s'il est plutôt un gros voyageur ou un gros consommateur de data.

Enfin, il y a toujours une troisième solution : le forfait B&You Voyage de Bouygues, qui propose 250 Go de data en France et compagnie, et 40 Go dans 110 pays pour 15,99 euros.