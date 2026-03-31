Forfait Free Max : le premier forfait mobile avec Internet illimité dans plus de 135 pays

Une fois de plus, Free change les codes dans la téléphonie mobile avec son tout nouveau forfait Free Max, qui apporte les appels et Internet en illimité en Europe et dans de nombreux pays pour moins de 30 euros par mois. Une nouvelle révolution !

Il y a quelques jours, Free envoyait aux journalistes une invitation mystérieuse accompagnée d'un message énigmatique : "Prêt pour la nouvelle révolution mobile ?" Une formule volontairement sobre, mais qui, venant de Free, a immédiatement suscité une immense curiosité tout en nourrissant de nombreuses hypothèses et rumeurs. Nicolas Thomas, le directeur général de l'opérateur, avait été annoncé pour dévoiler la nouvelle révolution mobile de Free lors d'une conférence tenue le 31 mars à 9 h 30. Le secteur retenait son souffle

Plusieurs pistes circulaient dans les couloirs de la tech : intégration de l'intelligence artificielle, lancement d'un nouveau terminal, extension du réseau à l'étranger… Sur ses comptes officiels, Free avait même publié une image montrant une main tenant un téléphone associée à une valise, sur fond de rue asiatique nocturne, laissant présager que la grande annonce concernerait les usages à l'international. Le 31 mars au matin, le voile s'est enfin levé : il ne s'agit ni d'un gadget ni d'une promesse floue, mais bel et bien d'un nouveau forfait mobile sans précédent et sans équivalent baptisé Free Max.

© Free

Forfait Free Max : une nouvelle révolution dans les télécoms françaises

Pour comprendre le poids symbolique de ce lancement, il faut revenir à l'histoire. Le 10 janvier 2012, Free Mobile entrait sur le marché avec deux forfaits devenus emblématiques : un forfait à 2 euros et une offre à 19,99 euros par mois, sans engagement. Une révolution tarifaire qui avait contraint l'ensemble des opérateurs historiques à revoir en profondeur leurs grilles de prix.

À cette époque, Xavier Niel convoque un par-terre de journalistes pour une conférence de presse qui rentrera dans les annales. Avec une mise en scène digne d'une keynote d'Apple, il présente son offre : un forfait mobile tout illimité et sans engagement, et le coup de maître : un forfait à 2 euros, gratuit pour les clients Freebox. La conférence est restée célèbre pour les tacles de Xavier Niel contre ses rivaux, qui expliquait, comparatif à l'appui, qu'Orange, SFR et Bouygues Telecom avaient pris leurs clients pour des "pigeons".

Depuis, Free n'a jamais augmenté le prix de ces deux offres fondatrices. En revanche, son contenu a profondément évolué : lancé avec seulement 3 Go de données en 3G, le forfait phare a progressivement intégré la 4G, puis la 5G, jusqu'à proposer 350 Go de data par mois, ainsi qu'un large éventail de services inclus. Une montée en gamme continue, à prix constant. En janvier 2026, à l'occasion de son 14e anniversaire, Free Mobile avait répété son engagement de prix bloqués et souligné sa prise en charge de la 5G+, qu'il avait été le premier à déployer à l'échelle nationale dès septembre 2024.

Cette réputation de disrupteur sérieux – et pas seulement de trublion – est précisément ce qui donnait du crédit à l'annonce du 31 mars. Car chez Free, une conférence de presse avec son directeur général n'est pas une opération de communication anodine.

Forfait Free Max : zéro limite, presque partout

Avec le Forfait Free Max, Free lance un forfait avec une ambition simple : zéro limite. Il permet aux Français de profiter d'Internet mobile autant qu'ils le souhaitent, en France et presque partout dans le monde, à prix Free. Concrètement, le Forfait Free Max est le premier forfait mobile à inclure l'Internet en illimité en France et dans plus de 135 destinations à travers le monde à 29,99 euros par mois, et même 19,99 euros par mois pour les abonnés Freebox.

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En France, cela signifie une navigation 5G et 5G+ sans aucune limite de volume – une grande première sur le marché national. Mais c'est à l'international que le forfait marque le plus nettement la rupture. D'après une étude YouGov réalisée en 2026, 95 % des voyageurs français utilisent leur téléphone à l'étranger, mais la majorité d'entre eux – soit 81 % – désactivent leurs données par précaution, et un tiers reconnaissent avoir déjà eu une mauvaise surprise en découvrant la facture à leur retour. C'est ce comportement anxieux, bien connu des habitués des voyages, que Free entend éliminer d'un trait.

Les abonnés bénéficient de l'Internet illimité en 4G ou 5G dans plus de 135 destinations, notamment en Europe, dans les DOM, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, aux Émirats arabes unis, au Sénégal, au Mali, à l'île Maurice, en Tanzanie, en Chine, en Thaïlande, en Indonésie, au Japon, à Singapour, au Laos, en Inde, en Australie, au Mexique, en Colombie, en Équateur ou encore au Brésil. Une liste impressionnante qui couvre la quasi-totalité des grandes destinations touristiques et professionnelles mondiales. Xavier Niel, fidèle à son style, résume la chose à sa manière dans le communiqué officiel : "On me dit souvent "le 15 du mois, j'ai déjà plus de data". On me dit aussi "tes 35 gigas à l'étranger, c'est bien, mais c'est pas assez, et il manque des pays". Alors on a trouvé une solution radicale : data illimitée, presque partout. Oui, on sait, c'est fou. Aucun opérateur dans le monde ne propose ça… sauf Free."

Forfait Free Max : un tarif sans concurrrence

Au-delà de la data, le forfait s'attaque également aux frontières de la téléphonie voix. Le Forfait Free Max inclut les appels en illimité depuis la France vers les mobiles d'Europe, de Suisse, d'Andorre, en complément des appels illimités en France métropolitaine vers les mobiles des États-Unis, du Canada, de la Chine, des DOM et vers les fixes de France et de 100 destinations. Les abonnés bénéficient aussi des SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers l'Europe, la Suisse, Andorre et les DOM.

Avec le Forfait Free Max, Free est ainsi le premier opérateur de France et d'Europe à lancer un forfait sans engagement 100 % européen à ce tarif, incluant l'Internet mobile, la voix, les SMS et les MMS illimités en Europe. Ce positionnement mérite d'être mis en perspective. Chez Orange, la marque ultra-premium Parnasse propose certes un accès illimité, mais à un tarif de l'ordre de 1 000 euros par mois. Free, lui, vise le grand public à moins de 30 euros.

Le forfait inclut également des services comme l'option eSIM Watch, l'application Free TV+ – la version la plus complète du service vidéo – et Free mVPN. Ce dernier point est notable : Free avait introduit son VPN intégré au réseau mobile il y a quelques mois, une première en France, et le reconduit ici comme standard. L'eSIM Watch permet d'associer une montre connectée compatible à l'abonnement, sans frais supplémentaires. Quant à Free TV, elle donne accès à un bouquet de chaînes directement depuis le mobile, en France et dans l'Union européenne.

Comme tous les forfaits mobiles Free, le Max est sans engagement. Les abonnés Freebox bénéficient du tarif réduit à 19,99 euros par mois, et avec Free Family, ils peuvent souscrire jusqu'à quatre forfaits à ce tarif. Les abonnés mobiles actuels peuvent migrer vers cette nouvelle offre sans frais depuis leur espace abonné. Pour les professionnels qui voyagent régulièrement, le Forfait Free Pro Max décline la même offre au tarif de 29,99 euros HT par mois, lui aussi sans engagement.

11.99 € 350 Go Appels illimités SMS illimités 350 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 12.99 € 300 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 300 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 12.99 € Le géant 300 go Appels illimités SMS/MMS illimités 300 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 12.99 € 300 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 300 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 12.99 € Le premium 300 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 300 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 12.99 € Le douze 300 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 300 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 19.99 € Free 5G+ Appels illimités SMS/MMS illimités 350 Go Internet 5G Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement 19.99 € B&You 300 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 300 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 19.99 € SIM 300 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 300 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 20.99 € 300Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 300 Go Internet 5G Réseau: Orange Sans engagement Voir Réseau: Orange Sans engagement 29.00 € pendant 12 mois puis 34.99 € / mois Pack Ultra mobile Appels illimités SMS/MMS illimités 300 Go Internet 5G Réseau: SFR Avec engagement 285 jours restants Voir Réseau: SFR Avec engagement 39.99 € Forfait + mobile Appels illimités SMS/MMS illimités 350 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Avec engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Avec engagement 59.99 € Forfait 300 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 300 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Avec engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Avec engagement

Ce lancement marque le début d'un troisième cycle dans l'histoire de Free Mobile. Après avoir cassé les prix en 2012, puis enrichi ses offres sans jamais les augmenter, l'opérateur supprime aujourd'hui les dernières limites qui pesaient sur les usages nomades. Le pari est audacieux, mais cohérent avec l'ADN de l'entreprise. Il reste à voir si la concurrence – Orange, SFR et Bouygues Telecom – parviendra cette fois encore à suivre sans trop tarder, comme elle l'avait fait, bon gré mal gré, il y a quatorze ans.