Pack ado protégé SFR : un smartphone avec un forfait mobile sans réseaux sociaux

Pour accompagner les jeunes qui débutent dans le monde numérique et rassurer leurs parents, SFR lance le "pack ado protégé", associant un smartphone sans réseaux sociaux et un forfait mobile à petit prix.

Les adolescents entrent de plus en plus tôt dans des environnements connectés, souvent sans avoir acquis les compétences ou la maturité nécessaires pour éviter certains pièges du Web. À l'occasion du Safer Internet Day, SFR dévoile son "pack ado protégé", une solution conçue spécialement pour accompagner les adolescents dans leurs premiers usages numériques tout en répondant aux préoccupations des parents en matière de sécurité et de contrôle, et en limitant les risques associés à l'usage d'Internet et des réseaux sociaux. Il se compose du Neow Safe Plus, un smartphone solide aux usages volontairement restreints, et d'un forfait mobile sans engagement.

Pack ado protégé : un smartphone à l'usage volontairement restreint

Le "pack ado protégé" donne accès au Neow Safe Plus, un smartphone compact et résistant initialement commercialisé par SFR Réunion et dont le lancement a été une réussite. Il est désormais disponible en métropole. De couleur noire, il est composé d'un écran de 6,5 pouces, de 128 Go de stockage, d'une batterie de 5 150 mAh et d'un capteur principal de 13 Mpx pour la photo, il donne accès au réseau 4G et tourne sous Android 14. Bref, ce n'est pas un foudre de guerre, il est conçu avant tout pour être fonctionnel.

"Conçu pour répondre aux préoccupations des parents comme des adolescents", le Neow Safe Plus propose un environnement volontairement restreint, qui exclut l'accès aux réseaux sociaux et à la navigation Web libre. En revanche, il donne accès aux applications essentielles au quotidien, comme celles liées aux transports ou les outils scolaires. Une mesure pensée pour protéger le jeune utilisateur des contenus inappropriés, du cyberharcèlement, de l'exposition à des interactions potentiellement dangereuses et des distractions permanentes associées aux réseaux sociaux.

Une interface spéciale pour le contrôle parental intégrée directement dans le smartphone permet aux parents de définir le temps d'écran autorisé et de le limiter sur certaines applications, de visualiser la géolocalisation en temps réel du téléphone, de bloquer ou d'autoriser l'installation de nouvelles applications, et même d'activer ou de désactiver certaines fonctions telles que la connexion Wi-Fi ou la possibilité de passer des appels. Tout ce qu'il faut pour rassurer les familles !

Pack ado protégé : plusieurs forfaits mobiles au choix

Le pack Ado protégé est disponible dès à présent sur SFR.fr. Le Neow Safe Plus proposé à 129 €, accompagné d'un forfait avec 2 heures d'appels et 1 Go de data qui est lui-même facturé 1,99 € par mois pour les clients box SFR, et 5,99 € par mois pour les autres. Notons que l'offre "pack ado protégé" est également compatible avec l'ensemble des forfaits SFR, et le smartphone peut être acheté seul pour 149 €. De plus, en prenant un forfait avec 24 mois d'engagement, il est possible de profiter de la 5G+, des appels et d'Internet en illimité et d'obtenir le smartphone pour 1 € seulement. Il faudra en revanche débourser 39,99 € par mois, ou 31,99 € par mois pour un abonné box.

© SFR

Le Pack Ado Protégé s'inscrit dans une tendance plus large de responsabilité numérique, offrant un compromis entre connectivité et sécurité. Avec cette initiative, l'opérateur entend renforcer son positionnement sur le numérique responsable. SFR explique ainsi vouloir "réaffirmer son rôle de partenaire de confiance pour les familles, en proposant des solutions concrètes en matière de sécurité, de bien-être numérique et d'apprentissage progressif de l'autonomie digitale".

Cette offre s'inscrit dans la prolongation des initiatives déjà engagées par SFR, notamment à travers son programme de fidélisation SFR Multi et son système de partage de gigas au sein du foyer, qui aide les parents à mieux encadrer l'accès à Internet de leurs enfants (voir notre article). L'opérateur s'appuie également sur l'action de la Fondation SFR, qui sensibilise chaque année plus de 25 000 jeunes aux enjeux du numérique responsable, à la prévention du cyberharcèlement et à la lutte contre la désinformation, grâce à des ateliers pédagogiques menés en partenariat avec le monde associatif.