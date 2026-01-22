Ce forfait mobile illimité avec 60 Go de data à 4,99 euros par mois est la meilleure offre du moment

Besoin d'un forfait mobile pas cher avec appels et SMS illimités et une bonne enveloppe de données ? Ne cherchez plus : cette nouvelle offre à seulement à 4,99 euros par mois avec 60 Go de data est la meilleure du moment. C'est même du jamais vu. Mais ne tardez pas !

Trouver le forfait mobile idéal n'est pas un chose simple. Non seulement, l'offre est pléthorique en France, avec une multitude de formules et d'opérateurs, mais en plus, elle fluctue en permanence avec la concurrence féroce à laquelle se livrent tous les acteurs sur le marché. De fait, il ne se passe pas une semaine sans que l'on voie apparaître des promotions plus ou moins alléchantes qui brouillent les pistes et les esprits.

Surtout, il n'existe pas d'offre idéale universelle, chacun ayant ses propres besoins et priorités. Pour certains, c'est uniquement le prix. Pour d'autres, c'est l'enveloppe de data disponible pour l'Internet mobile, en France ou à l'étranger. Pour d'autres encore, c'est la qualité du réseau ou les services associés. Difficile, dans ces conditions, de dénicher l'offre capable de satisfaire tout le monde !

Pourtant, il en existe une qui pourrait faire le bonheur de la plupart des utilisateurs. On la doit à Bemove, spécialiste des abonnements Internet, téléphonie, gaz et électricité appartenant au groupe Le Figaro - CCM Benchmark, comme CCM, qui a mis en place un partenariat exclusif avec Auchan Telecom. Et elle est réellement exceptionnelle, à tout point de vue. Jugez plutôt !

Ce forfait spécial comprend des appels et des SMS/MMS en illimité avec 60 Go de data – dont 19 Go utilisables dans l'Union européenne et dans les DOM – pour seulement 4,99 euros par mois, le tout en 4G. Oui, vous avez bien lu : moins de 5 euros ! Ne cherchez pas : il n'y a rien de mieux en ce moment ! C'est le prix pour 40 Go ailleurs, et pas avec les mêmes avantages.

D'abord, parce que ce forfait est sans engagement : vous pouvez l'interrompre quand vous le souhaitez, à n'importe quel moment. Ensuite, parce que la carte SIM est à seulement 1 euro : un prix symbolique quand d'autres le facturent 10 euros. Enfin, parce qu'Auchan Telecom s'appuie sur le réseau de Bouygues Telecom, qui vient d'être sacré meilleur opérateur opérateur en France pour l'Internet fixe comme pour le mobile par le célèbre baromètre nPerf. L'assurance donc de communications de qualité, avec des débits élevés et une excellente couverture géographique, y compris en milieu rural.

Petit détail très appréciable, il n'y pas de frais caché. Si vous dépassez l'enveloppe de 60 Go en Internet mobile, vous ne serez pas facturé : seul le débit sera limité. Ce n'est pas le cas chez d'autres opérateurs qui font payer les données supplémentaires au prix fort, voire très fort…

Enfin, il est toujours utile de le rappeler, grâce à la portabilité, vous conservez évidemment votre numéro de téléphone. Et sans rien faire : c'est Auchan Telecom qui s'occupe de tout, y compris de la résiliation auprès de votre opérateur actuel.

Découvrez le forfait Auchan Telecom 60 Go à 4,99 euros par mois

Pour le dire clairement, avec de telles caractéristiques et à ce prix, c'est du jamais vu en France. Mais attention : comme tout ce qui est exceptionnel, cette offre n'est pas éternelle ! C'est une promotion à durée limitée, qui ne durera que quelques jours à compter du jeudi 22 janvier. Alors, si vous êtes intéressé – et il y a de quoi ! –, ne tardez surtout pas à en profiter, et à en faire profiter vos proches. Vous ne trouverez pas de meilleure affaire en ce moment.