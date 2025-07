Orange lance un pack Protection Enfant inédit pour son offre SaferPhone

Dans le cadre de son offre SaferPhone, qui comprend un forfait mobile et un smartphone à prix abordable, Orange rajoute un pack Protection Enfant gratuit. Pour faire en sorte que connectivité rime avec sécurité !

En novembre 2024, Orange lançait SaferPhone, une "offre qui réconcilie parents et adolescents" grâce à un forfait mobile, une suite de sécurité et la possibilité d'acquérir un bon téléphone pour pas cher (voir notre article). Une façon d'encourager des pratiques numériques saines et de donner un rôle actif du parent dans les pratiques numériques de leurs enfants. Une excellente initiative, à l'heure où les plus jeunes sont de plus en plus exposés aux dangers numériques – bien que l'offre était beaucoup trop chère pour ce qu'elle avait à offrir. L'opérateur remet le couvert et lance une nouvelle offre SaferPhone, cette fois assortie d'un pack Protection Enfant, qui inclut un contrôle parental avancé, de l'anti-spam pour les appels et même une solution anti-harcèlement, le tout à un tarif beaucoup plus abordable.

SaferPhone : le prix de l'offre est revu à la baisse

Avec SaferPhone, Orange propose un forfait comprenant les appels et SMS/MMS illimités et 5 Go d'internet mobile bloqué par mois depuis la France et l'Europe pour 9,99 euros par mois pour les moins de 18 ans sans engagement – au lieu d'un tarif standard de 17,99 euros par mois. Le forfait descend même à 5,99 euros pour mois pour les clients Orange Internet. Il est possible de rajouter une option de 35 Go, pour les adolescents plus âgés par exemple, moyennant un supplément de 4 euros par mois – en étant client fixe Orange, ce forfait 40 Go revient ainsi à 9,99 euros par mois. On est bien loin des 50 à 21,99 € par mois pour les clients Livebox ou 28,99 € par mois pour les nouveaux clients, avec un engagement de 24 mois, qui étaient initialement proposés. Bref, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant financièrement ! Attention, cette offre est valable jusqu'au 16 juillet 2025 seulement, même s'il est possible que l'opérateur la reconduise.

L'offre SaferPhone donne également droit, de façon totalement facultative, à un téléphone à un prix préférentiel. Avant, Orange proposait seulement un iPhone 12 reconditionné 64 Go, un Honor 70 Lite 5G ou un Xiaomi Redmi Note 12, non reconditionnés. L'opérateur enrichit son catalogue avec 50 euros remboursés par l'opérateur sur une sélection d'appareils.

Le Redmi A5 tombe ainsi à 59 euros, le Samsung A16 à 149 euros et l'iPhone 16e à 599 euros, tandis que l'iPhone SE 2022 reconditionné s'affiche à 169 euros, l'iPhone 12 reconditionné à 299 euros et le Samsung A32 reconditionné à 149 euros. Des produits qui tiennent tout à fait la route aujourd'hui encore. Après, c'est totalement facultatif et, avec les promotions qui ont lieu tout au cours de l'année – et pas seulement pendant les soldes –, on peut trouver de très bons smartphones à des prix très intéressants, y compris en reconditionné.

Pack Protection Enfant : un service de sécurité de pointe

En plus du forfait mobile, Orange propose gratuitement sur demande un pack Protection Enfant, qui intègre plusieurs options intéressantes :

Une solution de contrôle parental : elle permet de gérer le temps d'écran par jour et par plage horaire, de couper complètement la connexion Internet en Wifi et en 4G / 5G, de bloquer 43 catégories de contenus inappropriés, et même de géolocaliser l'appareil en temps réel – une fonction disponible ç partir d'octobre 2025 ;

Un service de détection et d'alerte pour lutter contre le cyberharcèlement : Orange offre 12 mois de ce service créé en partenariat avec la start-up française "SafeBear". Avec l'accord de l'adolescent, l'outil analyse toutes ses communications sur les réseaux sociaux afin de repérer tout risque. Le parent est averti lorsque des messages de harcèlement sont détectés et ils sont alors stockés pour faciliter un dépôt de plainte si nécessaire ;

Un anti-spam appels mobile pour bloquer les appels indésirables ;

Un accompagnement à l'installation et à l'usage du pack Protection Enfant sur rendez-vous, avec des spécialistes Orange disponibles 7j/7 de 8 h à 22 h.

Ce pack Protection Enfant vient remplacer l'accès à l'offre Orange Cybersecure, qui n'était gratuite que la première année. Là, au moins, les utilisateurs n'ont pas à repasser par la caisse pour profiter de ces services, à l'exception de l'option alerte anti-harcèlement, qui n'est offert que pendant 12 mois. Au-delà, il faudra débourser 10 euros par mois sans engagement ou 48 euros par an avec un engagement d'un an.

En complément de l'offre technologique, Orange met à disposition de la famille un espace dédié sur son site Bien vivre le digital. Les parents pourront y trouver des conseils, astuces et ateliers gratuits pour guider leurs plus jeunes dans une utilisation saine et équilibrée du numérique. Des ateliers numériques gratuits, développés en partenariat avec Internet Sans Crainte, complètent le dispositif d'accompagnement.