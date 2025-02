Abonnés Sosh, surveillez bien vos mails pour éviter cette augmentation surprise

Attention si vous avez un forfait mobile Sosh ! L'opérateur augmente discrètement certains de ses tarifs en en informant ses clients par mail. Heureusement, il est possible de contester cette hausse… à condition de réagir vite !

Comme tout le monde ou presque, vous recevez sans doute régulièrement des courriels de votre opérateur Internet ou mobile. La plupart du temps, il s'agit simplement de messages liés à votre forfait mensuel, avec la facture associée. Des courriers classiques et habituels auxquels vous ne prêtez plus attention. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas, et certains mails apparemment anodins peuvent receler des informations bien plus importantes ayant des conséquences directes sur vos finances. C'est notamment le cas des messages qui annoncent une "amélioration" de l'offre.

Il s'agit là d'une très mauvaise habitude chez les opérateurs téléphoniques. SFR et Bouygues sont les grands spécialistes de cette pratique discutable qui fait grincer leurs abonnés des dents, mais Orange s'y adonne également. Aussi, si vous avez un forfait téléphonique chez Sosh, surveillez bien vos mails en ce moment ! L'opérateur mobile envoie en effet des mails pour informer ses clients d'une évolution de leur forfait. Et celle-ci est loin d'être anodine, puisqu'elle dissimule ni plus ni moins qu'une hausse de prix.

Bien entendu, et comme souvent dans ce genre de situation, Sosh ne présente pas l'augmentation telle qu'elle : le mail met l'accent sur une hausse de l'enveloppe de data. Ainsi, les détenteurs d'un forfait Série Limitée Sosh 20 Go vont voir leurs données mensuelles doubler pour passer à 40 Go. Une belle augmentation, qui s'accompagne toutefois d'un petit effort financier supplémentaire à la hauteur de 2 € de plus chaque mois. Mais que vous n'avez rien demandé et vous n'avez peut-être pas besoin de ces données mobiles supplémentaires !

Le changement sera effectif à partir du 21 mars 2025. Fort heureusement, si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez décliner cette offre et conserver votre abonnement actuel au même tarif, sans l'ajout de données. Il suffit de cliquer sur le lien intégré dans le mail, au niveau de "votre espace client", et de suivre les indications.

Attention, vous n'avez que jusqu'au 18 mars 2025 pour ce faire, après quoi l'augmentation sera définitivement appliquée. Pensez à bien vérifier votre dossier de spams, car ce type de message peut facilement atterrir dedans. Ce serait dommage de passer à côté !