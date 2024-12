C'est le moment de changer de forfait mobile - les prix n'ont jamais été aussi bas !

En cette fin 2024, les opérateurs téléphoniques se livrent une véritable guerre des prix avec des forfaits généreux proposés à des tarifs jamais vus. C'est vraiment le moment d'en profiter !

Ces derniers années, l'inflation généralisée a fait grimper les prix de manière très sensible dans tous les secteurs. Seule exception : celui de la téléphonie. Certes, quelques opérateurs bien connus – Orange, SFR et Bouygues Telecom pour ne pas les citer – ont augmenté assez régulièrement et souvent discrètement leurs tarifs, au prétexte justement de l'inflation et des hausse de prix de l'énergie, provoquant la grogne de leurs clients.

Mais, contre toute attente, la situation s'est calmée ces derniers mois. Et depuis la rentrée de septembre, on assiste même à des baisses spectaculaires, les opérateurs se livrant à une véritable guerre commerciale. D'après la dernière enquête de la Fédération française des télécoms, les prix ont baissé de 5 % sur un an. Mais ce chiffre reflète mal la réalité, car il prend en compte tous les forfaits, y compris les plus chers. En fait, à caractéristiques égales, les réductions atteignent souvent 30 ou 50 % par rapport aux offres de l'an dernier, notamment sur les forfaits les moins chers. Et les tarifs pratiqués en France, déjà très inférieurs à ceux en Allemagne ou au Royaume-Uni, atteignent aujourd'hui des niveaux historiquement bas.

Et si Free a longtemps fait figure de pionnier en matière de prix, ce n'est plus le cas aujourd'hui, plusieurs opérateurs proposant des tarifs parfois plus intéressants encore ! Des MVNO, ces "opérateurs virtuels" comme Reglo Mobile, Auchan Mobile, NRJ Mobile, Coriolis ou Prxietel, mais aussi les autres "grands" opérateurs via leurs filiales low cost, comme B&YOU de Bouygues Telecom, RED de SFR ou Sosh d'orange. Et pas uniquement sur des promotions ponctuelles !

2.00 € Forfait 5 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 2.99 € Forfait 6 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 6 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 2.99 € Forfait option Booster Appels illimités SMS/MMS illimités 3 Go Internet 4G+ Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement 3.99 € Forfait 10 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 3.99 € Forfait 10 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 4.99 € Forfait 20 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 20 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 4.99 € Le petit Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 4.99 € Forfait 40 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 4.99 € Le basic Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 4.99 € 5 Go Appels illimités 5 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 5.99 € 60 Go Appels illimités 60 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 5.99 € Forfait 60 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement

Le plus étonnant, c'est que l'on en a toujours plus pour moins cher. Ainsi, alors que les forfaits les moins chers étaient il y a peu encore avec des appels limités à 2 ou 2 heures, on trouve en ce moment des offres avec appels illimités, en plus des SMS et des MMS illimités pour 2 ou euros par mois, sans engagement ! C'est le cas chez B&YYOU et chez NRJ Mobile. Mieux encore, pour moins de 5 euros par mois, soit à peine plus cher, on bénéficie d'enveloppes de data – les fameux "gigas" dont raffolent les adolescents et les publicitaires – très confortables, de 20 voire de 40 Go. C'est plus que suffisant pour une utilisation normale, avec de la navigation Web, du GPS, du mail et des réseaux sociaux. On trouve ainsi des offres très généreuses à 4,99 euros par mois chez Cdiscount Mobile, Coriolis et Prixtel.

7.99 € RED 130 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 130 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 7.99 € Oxygène Appels illimités SMS/MMS illimités 150 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 7.99 € Forfait 200 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 7.99 € Lyca S Plus Appels illimités 200 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 7.99 € Le Turbo Appels illimités SMS/MMS illimités 150 Go Internet 4G Réseau: SFR Orange Sans engagement Voir Réseau: SFR , Orange Sans engagement 8.99 € 180 Go Appels illimités 180 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 8.99 € pendant 12 mois puis 19.99 € / mois Série Free 140 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 140 Go Internet 5G Réseau: Free Sans engagement 19 jours restants Voir Réseau: Free Sans engagement 8.99 € L'infinity Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go Internet 5G Réseau: SFR Orange Sans engagement Voir Réseau: SFR , Orange Sans engagement 8.99 € Le Turbo Appels illimités SMS/MMS illimités 150 Go Internet 4G Réseau: SFR Orange Sans engagement Voir Réseau: SFR , Orange Sans engagement 8.99 € Forfait 160 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 160 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 9.99 € L'infinity Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go Internet 5G Réseau: SFR Orange Sans engagement Voir Réseau: SFR , Orange Sans engagement 9.99 € Forfait 300 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 300 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 9.99 € RED 300 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 300 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 9.99 € Le neuf Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 9.99 € Le géant Appels illimités SMS/MMS illimités 300 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement

Les gros consommateurs amateurs de jeu, de musique et de vidéo en streaming ne sont pas oubliés. En ce moment, on peut s'offrir un forfait illimité avec 100, 200 et même 300 Go de data pour moins de 10 euros par mois chez Reglo Mobile, You Price, RED, Cdiscount Mobile ou Auchan Télécom, entre autres. Sosh a même proposé il y a quelques jours un forfait avec 130 Go à moins de 8 euros : c'est dire si la guerre fait rage ! Mieux encore, alors que la 5G était réservée aux forfaits les plus chers il y a peu, elle est de plus en plus souvent offerte en standard !

Nous ne saurions donc trop vous recommander de comparer les offres e ce moment, en utilisant notre guide permanent. Car c'est vraiment le moment de prendre un nouveau forfait. D'autant qu'il est très simple de changer d'opérateur. Vous n'avez même pas à résilier votre ancien contrat : c'est le nouvel opérateur qui s'occupe de toutes les démarches ! Et en optant pour la portabilité, vous conservez votre numéro de téléphone. Il vous suffit de souscrire un nouvel abonnement en fournissant les informations nécessaires (nom, adresse, mail, RIB, etc.) et quelques jours après, votre ligne bascule automatiquement chez le nouvel opérateur sans rupture de service. faites donc jouer la concurrence : vous ferez des économies en profitant d'un forfait encore mieux adapté à vos besoins.