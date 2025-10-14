Cette option gratuite méconnue améliore vraiment la qualité sonore des appels téléphoniques

Vous en avez assez de ces conversations téléphoniques inaudibles, avec un son médiocre, étouffé et parasité ? Il suffit pourtant d'activer une option gratuite incluse dans votre forfait pour profiter d'une haute qualité sonore…

Vous souhaitez passer des appels téléphoniques dignes du XXIe siècle avec votre smartphone, avec un son de haute qualité ? Bonne nouvelle, c'est possible, et gratuitement. En effet, les opérateurs télécoms proposent depuis plusieurs années déjà une option permettant de profiter d'un son "haute définition", sans les parasites et les déformations qui perturbent la bonne compréhension des conversations. Ils s'appuient pour cela sur deux techniques bien rôdées : la VoLTE et la VoWifi.

Ces deux modes utilisent en fait Internet pour véhiculer la voix, mais de façons différentes. Le premier, la VoLTE (pour Voix sur le réseau LTE) exploite le réseau mobile 4G et peut ainsi être utilisé en extérieur et en déplacement, via les antennes des opérateurs. Le second, la VoWifi (pour Voix sur Wi-Fi), exploite pour sa part le réseau sans fil local d'une connexion Internet fixe : il ne peut donc être utilisé que le téléphone est connecté a un réseau Wi-Fi public ou privé, à la maison, au bureau, dans un hôtel, dans un restaurant, etc. Dans les deux cas, la voix est transformée à la volée en paquets de données afin de circuler via Internet.

La VoLTE comme la VoWifi ne présentent que des avantages. D'abord, la qualité audio est bien supérieure à celle des appels passés par le réseau mobile standard, en 2G ou en 3G. Le son est clair et sans coupure ou parasite et ce, que l'on utilise le haut-parleur et le micro du smartphone ou un casque avec ou sans fil. Ensuite, passer un appel en VoLTE ou en VoWIfi ne prive pas de la connexion à Internet durant la conversation contrairement aux appels classiques. Vous pouvez donc rechercher une information sur le Web avec votre smartphone tout en restant en communication avec votre correspondant. Pratique.

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de souscrire une option payante pour profiter de la VoLTE et de la VoWifi. Si votre forfait mobile comprend une enveloppe data pour la connexion à Internet, il y a toutes les chances que vous puissiez bénéficier sans frais supplémentaires des appels téléphoniques HD. Il suffit de vérifier que l'option est bien active chez votre opérateur depuis votre espace personnel. C'est désormais le cas par défaut chez Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR. Mais chez les MVNO (les opérateurs virtuels comme Auchan Telecom, NRJ Mobile, La Poste Mobile, Réglo Mobile, etc.), il faut souvent appeler le service client pour en bénéficier, quand ils la proposent.

Notez au passage que les appels passés en VoLTE ou en VoWifi ne grignotent pas votre forfait data mobile. Ils sont comptabilisés comme des appels classiques. Ensuite, il faut aussi utiliser un smartphone compatible (c'est le cas de tous les modèles récents) et, bien sûr, être dans une zone couverte en 4G ou en Wi-Fi. Enfin, il faut vérifier sur le mobile que l'option est bien activée dans les paramètres (lire notre fiche pratique). Il suffit pour cela de chercher l'option dans les paramètres d'Android ou d'iOS et d'activer l'interrupteur associé. Attention, selon les cas, le nom change : elle peut s'appeler Voix 4G, Voix LTE ou même Voix HD pour la VoLTE, et Voix Wi-Fi ou Appels Wi-Fi pour la VoWifi. Et quand vous voyez l'icône VoLTE affichée dans la barre d'état en haut, c'est bon, l'option est activée !

Pour profiter pleinement de la voix haute définition durant un appel, votre correspondant doit lui aussi disposer de la VoLTE ou de la VoWifi. Dans le cas contraire, le son s'ajuste automatiquement sur la plus basse qualité. Par ailleurs, si vous veniez à perdre la connexion au réseau 4G pendant la conversation, l'appel ne sera pas interrompu. Le mobile basculera automatiquement, sans coupure, sur le réseau 2G ou 3G, en revenant à la qualité normale. Et la différence de qualité vous sautera immédiatement aux oreilles !