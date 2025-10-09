Google veut utiliser son intelligence artificielle Gemini pour analyser vos messages dans Gmail et vous envoyer de la publicité ciblée. Vous pouvez bloquer cette fonction en désactivant une option, mais il faut faire vite !

Ces derniers temps, Google met les bouchées doubles pour intégrer son IA maison, Gemini, dans ses principaux services comme Gmail, Drive, Chat ou Meet. L'idée est de rendre ces outils plus "intelligents" : résumer vos messages, proposer des réponses automatiques, voire analyser certaines de vos activités pour vous suggérer des contenus. Mais tout cela suppose que l'IA puisse accéder en profondeur à vos données.

Jusqu'à maintenant, l'activation de ces fonctions restait optionnelle : l'utilisateur devait manuellement activer les réglages dits "intelligents" pour autoriser Gemini à intervenir. À partir du 10 octobre, Google compte renverser cette logique dans certaines zones : ces réglages deviendront actifs par défaut, sauf si vous les désactivez au préalable. Cela signifie qu'en l'absence d'action de votre part, Gemini pourra "lire" vos mails pour alimenter des publicités ciblées.

Que signifie "lire" ? En clair, l'IA pourra parcourir le contenu de vos messages – vos échanges, vos pièces jointes, vos rendez-vous, etc. – pour extraire des thèmes, des centres d'intérêt ou même des intentions. Ces informations pourront ensuite orienter l'affichage d'annonces publicitaires. Google reste vague sur la manière exacte dont cette monétisation interviendra, mais l'alerte est claire : sans désactivation, vos communications Gmail seront exploitées à des fins publicitaires. Face à ce virage et à cette intrusion dans votre vie privée, il est possible de reprendre la main. Mais à condition d'agir vite

Pour cela, ouvrez Gmail, et cliquez en haut à droite sur la roue crantée pour accéder aux paramètres de l'application. Dans le menu qui s'affiche, cliquez en haut sur Voir tous les paramètres. Dans la page qui s'affiche, cliquez sur l'onglet Général en haut à gauche. Faites ensuite défiler la page vers le bas jusqu'à la section Fonctionnalités intelligentes. Décochez alors la case devant Activer les fonctionnalités intelligentes dans Gmail, Chat et Meet et validez votre choix. L'analyse par IA sera alors désactivée.

Pour aller plus loin encore, cliquez sur le bouton Gérer les paramètres des fonctionnalités intelligentes de Google Workspace et désactivées les options proposées pour couper l'IA dans d'autres services Googler. Enfin, sur mobile Android, pensez également vérifier les réglages de l'application Gemini et les permissions d'accès accordées aux applications Google.

À cela s'ajoute un risque technique récent : des chercheurs ont montré qu'on peut injecter dans un mail des instructions cachées (texte en couleur invisible, police de taille zéro…) que Gemini "lira" mais que l'œil humain ne verra pas. L'IA pourrait alors être manipulée pour générer de faux messages d'alerte ou conduire à des actions non désirées.

Vous avez donc jusqu'au 10 octobre pour couper ce basculement automatique. Après cette date, si vous n'avez rien fait, Gmail pourrait activer l'accès de Gemini par défaut selon votre zone géographique, sans que vous soyez alerté et exploiter librement vos données privées. Agissez maintenant pour préserver un minimum de confidentialité dans votre boîte mail.