Test Xiaomi Smart Band 10 : la nouvelle référence des bracelets connectés à petit prix

Avec le Smart Band 10, Xiaomi peaufine la recette qui a fait le succès de ses bracelets connectés en intégrant un écran plus grand et de nouvelles fonctions. Et avec toujours une excellente autonomie et un prix très doux.

Réglé comme un coucou suisse, Xiaomi profite de la période estivale pour délivrer la nouvelle version de son bracelet connecté star, le Smart Band. Cette version 10 ne renouvelle pas le genre mais améliore quelques points pour plus de confort et plus de précision. Surtout, Xiaomi ne change pas (trop) sa politique tarifaire.

Si ses Smart Band sont aussi populaires, c'est également en raison de leur prix, très bas. Certes, cette année, on constate une augmentation de 10 euros par rapport au Smart Band 9 sorti l'an passé. Il n'empêche, à 50 euros, le Smart Band reste une valeur sûre pour un tarif raisonnable. À noter que pour la première fois, la déclinaison dotée d'un boîtier en céramique (en test ici) est également disponible sur notre territoire et non plus réservée au marché chinois. Une version un poil plus élégante pour laquelle il faut débourser 10 euros supplémentaires.

Nous avons porté le Smart Band 10, dans sa déclinaison céramique justement, pendant une quinzaine de jours. Voici notre verdict.

Xiaomi Smart Band 10 : un écran plus grand et plus lumineux

Le gabarit du Smart Band 10 change à peine par rapport à son prédécesseur. Le boîtier mesure à présent 46,57 x 22,54 mm contre 46,53 x 21,63 mm pour le Smart band 9. Son épaisseur quant à elle ne varie pas d'un iota et demeure figée à 10,95 mm.

Le confort reste aussi au rendez-vous. Le poids du boîtier en alliage d'aluminium ne varie presque pas et les quelques 7,25 g d'embonpoint récupérés avec le boîtier céramique ne se font absolument pas ressentir au poignet. L'ensemble demeure très léger avec le bracelet en polyuréthane thermoplastique livré dans la boîte (y compris pour la version céramique).

Cette petite poussée de croissance profite surtout à l'écran. La dalle Oled qui équipe de Smart Band 10 affiche maintenant 1,72 pouce contre 1,62 pouce sur la version 9 de l'an dernier. Un léger gain qui améliore le confort et la lisibilité d'autant que les bordures autour de l'écran sont réduites à 2 mm. Sur le papier, cette amélioration semble insignifiante et pourtant, elle est immédiatement visible une fois le bracelet porté. Sur une dalle aussi étroite, chaque dixième de millimètre compte.

La dalle se montre également plus lumineuse avec un pic à 1500 nits contre 1200 nits auparavant. De quoi lire sans difficulté ce qui s'y affiche en plein soleil. La définition augmente également par rapport au Smart Band 9 passant de 192 x 490 pixels à 212 x 520 pixels pour une résolution équivalente de 326 ppp. Que du mieux… sauf pour le capteur de luminosité. Il manque toujours un poil de réactivité. Lorsque l'on tourne le poignet en extérieur, quelques secondes restent nécessaires pour le voir s'illuminer à pleine puissance. Xiaomi n'a donc pas corrigé le tir depuis l'an passé.

Xiaomi Smart Band 10 : encore plus de fonctions

Le Smart Band 9 revendiquait déjà plus de 150 modes sport. Le Smart Band 10 les reprend à son compte mais améliore encore la recette. Pour la natation par exemple, il est capable de capturer la fréquence cardiaque même sous l'eau. Il reconnaît également automatiquement le type de nage pratiqué avec l'aide de l'IA. Par ailleurs, pour les fans de cyclisme ou de course sur tapis, il peut transmettre les données à l'appareil s'il est doté d'un récepteur Bluetooth prévu pour cet usage. Pratique.

En revanche, le petit bracelet est toujours dépourvu de module GPS. Une spécificité encore réservée au modèle Pro plus massif mais aussi plus cher. C'est donc le smartphone qui sera mis à contribution pour le suivi du parcours. Le NFC n'est pas non plus de la partie. Vous ne pourrez donc pas payer votre baguette de pain avec en revenant de votre footing.

Côté précision, c'est un sans-faute. Nous l'avons porté en compagnie d'une Apple Watch Ultra et force est de constater que le Smart Band 10 offre un suivi de la fréquence cardiaque tout aussi précis que le tocante d'Apple.

Les données récoltées dans l'appli Mi Fitness, sur Android et iOS, peuvent ensuite être récupérées dans Strava, Apple Santé ou encore Santé Connect de Google.

Xiaomi Smart Band 10 : une excellente autonomie

L'endurance a toujours été l'un des points forts des Smart Band de Xiaomi. Malgré une augmentation de la taille de l'écran et un brin de luminosité supplémentaire, cette version 10 ne déroge pas à la règle. Il a tenu un peu plus d'une dizaine de jours sur une charge. Durant cette période, nous avons activé l'Always On Display (écran toujours allumé) dans la journée et effectué des activités quotidiennes. Sans l'Always On Display (confortable pour lire l'heure sans avoir à réveiller l'écran mais qui consomme de la batterie), il est donc possible de tenir bien plus. La marque estime ainsi l'autonomie à 21 jours. Pas mal ! La recharge quant à elle s'opère à l'aide du petit chargeur fourni. Comptez un peu moins d'une heure pour refaire le plein de 0 à 100 %.

Xiaomi Smart Band 10 : la nouvelle référence

Les Smart Band de Xiaomi ont la réputation de présenter un très bon rapport qualité prix. Et malgré une augmentation de 10 euros par rapport au Smart Band 9 (et même 20 euros avec la version céramique plus élégante), le Smart Band 10 conserve cet avantage. Son écran un poil plus grand demeure très confortable au quotidien. L'autonomie reste au rendez-vous et ne déçoit nullement. Le suivi des activités sportives présente une belle précision et les améliorations apportées, notamment pour la natation, sont très appréciables. Ce que l'on regrette, c'est toujours l'absence de module GPS et de puce NFC qui pourrait permettre de se séparer du smartphone. Le Smart Band 10 n'en demeure pas moins un excellent bracelet connecté pour un prix abordable.