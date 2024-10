Test Apple Watch Series 10 : une évolution douce mais appréciable

Si elle change très peu en apparence par l'Apple Watch Series 10 apporte plusieurs améliorations subtiles mais appréciables par rapport au modèle précédent. Une évolution en douceur qui marque une certaine maturité.,

« Je ne sais pas pourquoi, mais elle est un peu plus confortable à porter que l'autre ». Tels sont les mots prononcés par quelqu'un à qui nous avons demandé de passer au poignet une Apple Watch Series 10, comparée à une Series 7. Immédiatement, le ressenti a été en faveur du dernier modèle d'Apple Watch. Les deux montres utilisaient le même type de bracelet, à savoir le traditionnel modèle en caoutchouc que l'on connaît depuis la toute première Apple Watch. Et nous n'avons évidemment pas indiqué à notre gentil testeur le modèle qu'il essayait. Tout de suite après, notre testeur nous a demandé si l'écran de la Series 10 n'était pas un peu plus grand.

Autrement dit, les deux nouveautés principales du nouveau modèle 2024 ont été remarqués sans délai. Un bon point pour Apple qui a donc réussi à faire évoluer le design de l'Apple Watch en donnant pourtant l'air de ne pas y toucher, tellement l'Apple Watch semble ne pas avoir changé depuis la première fois qu'elle a été dévoilée publiquement le 9 septembre 2014, il y a donc dix ans ! Certains s'attendaient, parmi les fans tout de moins, à une Apple Watch Series 10 "anniversaire" qui introduirait un tout nouveau design. Ce sera peut-être pour l'année prochaine, puisqu'en réalité la première Apple Watch n'a été commercialisée qu'en avril 2015. Cela dit, il ne faut donc pas négliger les réelles améliorations de l'Apple Watch Series 10 qui progresse plus que ce que n'avait proposé la Series 9 (lire notre test). Nous avons pu tester le grand modèle pendant quelques semaines. Voici notre verdict.

Apple Watch Series 10 : plus fine, plus légère et pourtant plus grande

C'est vrai que posée à côté d'une Apple Watch d'un précédent modèle, y compris donc d'une Series 7 de 2021, on aurait bien du mal à retrouver l'Apple Watch Series 10 du premier coup d'œil. Pourtant, la Series 10 a rarement autant évolué. Et notamment au niveau de ses dimensions. Le plus grand confort immédiatement ressenti par notre testeur vient sans conteste de la réduction non négligeable de l'épaisseur qui passe de 10,7 mm à 9,7 mm, soit près de 10% de moins. Cela se sent tout de suite, aussi bien dès qu'on la passe au poignet que sous une manche de chemise. Un vrai progrès donc, d'autant plus que l'épaisseur de l'Apple Watch n'avait pas changé depuis la Series 4, avec même un passage à 11,4 mm pour les Series 2 et 3.

La taille du boîtier et donc de l'écran évoluent également. Depuis les débuts on désigne les deux tailles proposés chaque année, petite et grande, par leur hauteur en mm. La Series 10 existe en 42 et 46 mm, contre 41 et 45 pour la Series 9 et d'ailleurs tous les modèles précédents jusqu'à la Series 7. On note au passage que le petit modèle d'aujourd'hui correspond au grand modèle d'il y a 10 ans au lancement de la première Apple Watch. L'évolution de la taille d'écran de l'Apple Watch a suivi celle de nos smartphones. Chaque modèle gagne également un mm en largeur pour passer de 35 mm à 36 pour le petit modèle, et de 38 mm à 39 pour le grand modèle.

Cette augmentation des dimensions permet également aussi d'améliorer la résolution des écrans : 374 x 446 pixels pour le modèles 42 mm et 416 x 496 pixels pour le modèle 46 mm. Avec une définition qui augmente elle aussi très légèrement de 326 à 330 points par pouce. Disons-le tout de suite, ça ne change pas grand chose en réalité à part peut-être, pour ceux qui ont de bons yeux, de donner la possibilité de choisir dans les Réglages une plus petite taille de caractères puisque l'écran est plus grand. Ce qui permet alors d'afficher un peu plus d'information à la fois comme une ligne de texte supplémentaire dans l'application Messages par exemple.

Autre amélioration qui participe au plus grand confort au poignet : malgré son plus grand écran, l'Apple Watch Series 10 est plus légère que le modèle précédent. Et l'avantage se creuse avec les modèles cellulaires (4G) car, curieusement, le modèle Cellulaire + Wi-Fi de la Series 10 est plus léger que le modèle Wi-Fi uniquement, alors que c'est l'inverse pour la Series 9 et d'ailleurs tous les modèles jusque là.

Apple Watch Series 10 : de l'aluminium et du titane

On note aussi que le modèle haut de gamme n'est plus en acier mais en titane, comme l'Apple Watch Ultra. Et le titane étant bien plus léger que l'acier, la différence de poids entre le haut de gamme de cette année et celui de l'année dernière est encore plus à l'avantage de la Series 10. Ça se ressent très vite au poignet notamment au niveau du vibreur que l'on sent bien mieux sur une montre plus légère. L'autre avantage du modèle titane, c'est son écran en cristal de saphir plus résistant aux rayures que le verre ion-X du modèle aluminium.

En revanche, rappelons que choisir le modèle haut de gamme ne vous apporte aucune fonction supplémentaire. De ce point de vue, aluminium ou titane, les deux modères d'Apple Watch Series 10 sont identiques en tout point. Il faut juste savoir que si vous optez pour le modèle titane, il s'agit forcément du modèle Wi-Fi + Cellulaire. Autrement dit, si vous ne comptez pas utiliser votre Apple Watch indépendamment de votre iPhone, ce serait dommage de dépenser 350 euros de plus, pour une question esthétique. D'autant plus que cette année le modèle aluminium propose notamment une finition dite noir de jais, celle que nous avons testée, du plus bel effet, et qui n'a rien à envier aux modèles en titane.

Si la fonction cellulaire vous intéresse, sachez que seuls les opérateurs Orange et SFR proposent la eSIM compatible avec l'Apple Watch. Si c'est votre cas, il vous suffit de payer 5 euros supplémentaires par mois pour que votre Apple Watch puisse recevoir des appels téléphoniques sur le même numéro, même si vous n'avez pas votre iPhone avec vous. Vous pouvez donc parfaitement partir de chez vous sans votre iPhone et répondre avec vos AirPods ou n'importe quels écouteurs Bluetooth que vous avez jumelés à votre Apple Watch. Ou même directement en parlant à votre poignet. Attention, le mode cellulaire consomme beaucoup plus d'énergie que lorsque la montre est directement reliée à votre iPhone. C'est pour ça que le mode cellulaire est automatiquement activé/désactivé en fonction de la présence de votre iPhone à proximité.

Pour comparer rapidement tous les modèles de l'Apple Series 10 à ceux de la Series 9, voici un tableau récapitulatif des principales caractéristiques.

Series 10 - 46 mm Series 9 - 45 mm Series 10 - 42 mm Series 9 41 mm Hauteur x Largeur x épaisseur (en mm) 46 x 39 x 9,7 45 x 38 x 10,7 42 x 36 x 9,7 41 x 35 x 10,7 Poids modèle aluminium Wi-Fi (Cellulaire) 36,4 g (35,3 g) 38,7 g (39 g) 30 g (29,3 g) 31,9 g (32,1 g) Matériau du dos Métal et verre saphir Céramique et verre saphir Métal et verre saphir Céramique et verre saphir Poids modèle Titane Series 10 et Acier Series 9 (Cellulaire uniquement) 41,7 g 51,5 g 34,4 g 42,3 g Résolution d'écran (en pixels) 496 x 416 484 x 396 446 x 374 430 x 352 Rafraichissement de l'écran de veille 1 i/s 10 i/s 1 i/s 10 i/sm Profondimètre Jusqu'à 6 m Non Jusqu'à 6 m Non Capteur de température d'eau Oui Non Oui Non Haut-parleur Appels et médias Appels seulement Appels et médias Appels seulement Charge rapide, 0 à 80% 30 minutes 45 minutes 30 minutes 45 minutes Prix Alu Wi-Fi / Alu Cellulaire / Titane (Avec bracelet de base) 479€ / 599€ / 849€ N/A 449€ / 569€ / 799€ N/A

Apple Watch Series 10 : un capteur aquatique inspiré de l'Ultra

Il n'y a pas qu'à l'extérieur que l'Apple Watch change. La nouvelle Series 10 embarque aussi de nouveaux capteurs, qui manquent à la Series 9 et qui la rapprochent un peu plus de l'Apple Watch Ultra. Il y a d'abord un profondimètre qui s'active automatiquement dès que vous entrez dans l'eau d'une piscine ou dans la mer. L'écran affiche alors en temps réel la profondeur à laquelle se trouve votre poignet. Le profondimètre de la Series 10 s'arrête à 6 mètres, contre 40 pour l'Ultra, mais celle-ci est évidement plus résistante et vraiment adaptée pour les sportifs de plus haut niveau. Mais cela signifie que les plongeurs occasionnels en basse profondeur ou les adeptes de explorations aquatiques à l'aide d'un tuba n'ont plus besoin de casser leur tirelire pour obtenir quelques informations supplémentaires. D'autant plus que la Series 10 vous renseignera aussi sur la température de l'eau.

Apple Watch Series 10 : watchOS 11 très axé sur le suivi du sommeil

Comme chaque année, en même temps que le nouveau modèle de montre connectée, Apple propose aussi la nouvelle de watchOS, le système de l'Apple Watch. Et watchOS progresse sur plusieurs points et notamment dans le suivi des activités physiques. Et disons le sans tarder, les nouveautés présentées ici sont toutes disponibles sur l'Apple Watch Series 9 également.

Il est maintenant possible, enfin, de mettre en pause les anneaux Bouger, M'entraîner et Me lever pendant quelques jours (jusqu'à 90). Cela faisait très longtemps que les plus sportifs des utilisateurs de l'Apple Watch attendaient ça afin de pouvoir préserver leur chance d'obtenir les trophées d'activité décernés par la montre, par exemple lorsque l'on réussit à boucler ses trois anneaux pendant une semaine, un mois, voire un an d'affilée. En mettant en pause le suivi, on peut laisser passer une période de maladie par exemple, pendant laquelle on fait moins de sport ou plus du tout, pour le reprendre une fois la forme revenue.

On note également quelques nouveaux cadrans photo et un affichage plus proactif des widgets. On peut toujours y accéder en faisant tourner vers le haut la couronne digitale, mais le système fait aussi automatiquement apparaître le widget audio par exemple lorsque l'on est en train d'écouter de la musique ou un podcast sur son iPhone ou même directement sur sa montre (voir plus loin).

La version 11 de watchOS inclut également la nouvelle application Signes vitaux qui vous donne des indications sur votre état de santé en s'appuyant sur les données récoltées pendant sommeil. Au bout de quelques jours, puis ensuite en continu, la montre est capable d'estimer vos niveaux habituels de fréquence cardiaque, de fréquence respiratoire, de température au poignet, d'oxygénation et de durée de sommeil. Et elle vous alertera si elle détecte un changement surprenant, peut-être un signe avant-coureur d'une maladie à venir. De même, si vous portez votre Apple Watch toutes les nuits, vous pouvez demander à watchOS 11 de détecter une éventuelle apnée du sommeil. Une fois que vous avez activé l'option, l'Apple Watch a besoin de suivre voter sommeil pendant 30 jours avant de vous donner un avis sur le sujet et de vous alerter en cas de détection d'un éventuel problème d'apnée du sommeil.

Attention : l'Apple Watch n'est pas un dispositif médical et Apple se garde bien d'ailleurs de le qualifier comme tel. Autrement dit, en cas d'alerte concernant l'apnée du sommeil ou de modifications anormales de vos signes vitaux, elle vous conseillera toujours de vous rapprocher de votre médecin. Ne passez pas outre ce conseil !

Apple Watch Series 10 : le meilleur des baladeurs ?

Depuis la toute première Apple Watch de 2015, il est possible de passer des appels téléphoniques ou FaceTime audio depuis son poignet, sans même avoir besoin de porter d'écouteurs. Et, on l'a vu, on peut même le faire sans iPhone à proximité si on dispose d'une Apple Watch cellulaire, avec l'abonnement qui va avec. La montre est en effet munie d'un micro et d'un haut-parleur pour engager la conversation avec son correspondant. La nouveauté de l'Apple Watch Series 10 c'est que l'on peut maintenant utiliser le haut-parleur aussi pour écouter de la musique ou des podcasts. On remarque d'ailleurs que la fente du haut-parleur des version précédentes de la montre a été remplacée par deux petites grilles du plus bel effet. Ne vous méprenez pas cela dit, le son ne sort pas en stéréo !

On pouvait bien sûr déjà le faire via des écouteurs Bluetooth, AirPods ou autres. Mais le fait de ne plus avoir à sortir ses écouteurs pour écouter un morceau ou pour finir un podcast s'avère vraiment pratique et rend la montre connectée d'Apple encore un peu plus autonome par rapport à l'iPhone. D'autant plus que le son, sans être d'une grande ampleur forcément, est étonnamment bon pour un haut-parleur d'une taille aussi mini et permet un volume assez fort pour bien entendre mais avec le bras le long du corps. À ne pas faire, évidemment, si vous n'êtes pas seul dans la pièce…

Si vous avez une Apple Watch et que vous écoutez régulièrement des podcasts, on ne peut que vous conseiller de penser à la montre comme un baladeur audio. Aussi bien l'application Musique que l'application Podcasts d'Apple vous permettent de synchroniser des morceaux ou des épisodes pour les stocker directement dans la mémoire de l'Apple Watch.

Apple Watch Series 10 : une charge plus rapide mais une autonomie toujours trop juste

Certains regretteront forcément que le design de l'Apple Watch n'ait pas évolué un peu plus que ce que propose la Series 10, malgré la réduction de l'épaisseur et du poids que nous avons évoquée. Mais il y a un autre point sur lequel la dixième édition de la montre déçoit, c'est l'autonomie. Officiellement, Apple la présente toujours comme ayant une autonomie théorique de 18 heures. En pratique, cela signifie que l'on n'a pas de mal à tenir une journée complète, à condition toutefois de ne pas faire un suivi d'exercice de deux heures ou plus, ni de l'utiliser en mode 4G, donc loin de son iPhone, si on utilise une Apple Watch cellulaire. Et c'est bien dommage, parce que cela signifie quand même que non seulement il faut la charger tous les jours, mais qu'il faut aussi régulièrement penser au pourcentage de batterie restant en milieu d'après-midi par exemple si on veut pouvoir garder sa montre en dormant. Et, on l'a vu, Apple ajoute régulièrement des options qui nous suggèrent d'utiliser la montre pour suivre notre sommeil.

Pour tenter de remédier à ce problème, l'Apple Watch Series 10 est capable de se recharger un peu plus vite que la Series 9. On peut ainsi la charger de 0 à 80% en 30 minutes, contre 45 minutes pour la Series 9. Le problème c'est que cette charge plus rapide s'accompagne aussi d'une augmentation de chaleur qui parfois, justement, bloque la recharge, le temps de laisser la batterie refroidir.

On le sait, la chaleur est l'ennemi numéro 1 d'une batterie : plus elle chauffe plus elle se détériore rapidement. Et dans le cas de l'Apple Watch Series 10, c'est probablement un cercle vicieux : on la charge plus vite, mais en chauffant plus vite, donc la batterie se détériore, donc il faut la charger plus souvent, et donc elle se détériore encore un peu plus. Et ainsi de suite. L'avenir nous dira si après quelques mois d'utilisation, la capacité de la batterie de l'Apple Watch Series baisse plus vite que celle du modèle précédent. En tout état de cause, l'autonomie est vraiment le talon d'Achille de l'Apple Watch, car au bout de 18 mois à deux ans d'utilisation, on a souvent du mal à tenir une journée complète, même en utilisation modérée. Espérons donc que la Series 11 s'attaque vraiment à ce problème.

Apple Watch Series 10 : une montre mature mais sans surprise

Cette nouvelle Apple Watch ne manque pas d'atouts pour séduire : plus fine et plus légère, elle s'avère véritablement plus confortable au poignet, tout en se payant le luxe d'offrir un écran légèrement plus grand. On note aussi les nouveaux capteurs de profondeur et de température d'eau. Et nous avons aussi apprécié de pouvoir utiliser le haut-parleur pour écouter des podcasts directement depuis la montre même si, admettons-le facilement, cela ne concerne pas tout le monde. Autrement dit, toutes ces nouveautés ne sont vraiment pas suffisantes pour justifier de remplacer une Series 9 de l'année dernière par l'Apple Watch Series 10 de cette année. D'autant plus quel la Series 9 bénéficie aussi de toutes les nouveautés de watchOS 11. Si vous avez une Series 8, elle est probablement encore en bonne forme. La question du remplacement se pose plutôt à partir de la Series 7, dont la batterie, après trois ans d'utilisation doit montrer quelques signes de faiblesse. Cela dit, n'oubliez pas que si Apple ne propose pas de remplacement de la batterie d'une Apple Watch, vous pouvez tout de même bénéficier d'un échange standard, pour le même modèle, pour 129 euros, à condition que la capacité de la batterie de votre Apple Watch soit descendue en dessous de 80%. À savoir, si vous souhaitez patienter encore un peu au cas où l'Apple Watch Series 11 se révèle plus intéressante encore…