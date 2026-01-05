Ce chargeur USB-C Ikea est à un prix défiant toute concurrence

Si vous en avez assez de payer des fortunes pour vos chargeurs USB-C, cette offre devrait vous plaire ! Ikea propose désormais un modèle 20 W à 2,99 euros seulement. Une solution fiable et économique pour charger vos appareils.

Ikea s'est progressivement lancé sur le marché des chargeurs USB-C en proposant des modèles aux tarifs particulièrement accessibles. Et, cette fois, l'enseigne a fait particulièrement fort avec sa nouvelle gamme Sjöss. C'est bien simple, le chargeur 20 W est à 2,99 euros seulement, ce qui en fait l'un des plus accessibles du marché à ce jour. Des chargeurs similaires chez des marques comme Samsung ou Apple se négocient souvent bien au-dessus des 10 ou 20 euros sans même inclure de câble. Il s'agit donc là d'une solution très économique pour charger ses appareils !

Chargeur USB-C Ikea : un prix tout simplement imbattable

Ce chargeur USB-C d'Ikea possède un design des plus classique, puisqu'il s'agit d'un simple bloc blanc mat. La marque le commercialise avec six autocollants colorés qui permettent de marquer son chargeur pour ne pas se le faire "emprunter" par un proche. Notons toutefois que le câble USB-C n'est pas inclus – mais là encore Ikea en commercialise des peu onéreux, comme le SITTBRUNN d'un mètre à 2,49 euros.

Le chargeur est compatible avec les principaux standards modernes comme Power Delivery (PD 3.0) et Quick Charge (QC 3.0), ce qui garantit une compatibilité assez large avec les appareils récents et autorise une vitesse de charge correcte pour cette gamme de puissance. Il ne s'agit pas de battre un quelconque record, mais de proposer un produit accessible financièrement, que l'on peut acheter en plusieurs exemplaires pour différents endroits (sac, bureau, maison...).

Pour ceux qui voudraient un modèle un peu plus puissant, Ikea propose aussi un modèle 30 W à 5,99 euros, un 45 W avec deux ports à 9,99 euros et un 65 W à 12,99 euros. Des tarifs encore bien inférieurs à ceux que l'on observe chez des spécialistes de l'accessoire ou chez les fabricants de smartphones eux-mêmes. Chez Samsung par exemple, le chargeur 15W est vendu à 14,90 euros sur le site de la marque. Même les spécialistes de l'accessoire comme Anker ou Belkin ont du mal à s'aligner !

Les seuls appareils qui peuvent concurrencer ce prix sont ceux que l'on trouve sur les boutiques chinoises comme Temu ou AliEpress– mais qui ne présentent pas toutes les garanties européennes en termes de sécurité – ou chez Action – comme le chargeur USB-C double port de 20 W à 3,99 euros. Mais avec Ikea, les consommateurs ont la certitude que le modèle répond aux normes en vigueur et que le service client est facilement joignable en cas de problème – même si l'enseigne a déjà rappelé certains appareils pour risque d'incendie, le risque zéro n'existe pas.