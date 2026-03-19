Ce réglage secret d'Android vous fera économiser plusieurs gigaoctets par mois sur votre forfait

Des applications consomment des données mobiles même quand vous ne les utilisez pas, en grignotant discrètement votre forfait. Android dispose bien d'un réglage pour éviter ce gaspillage, mais presque personne ne le connaît !

Au troisième trimestre 2025, un abonné mobile français consomme en moyenne 18,7 Go de données par mois, selon l'Arcep – soit plus du double d'il y a cinq ans. Cette progression reflète une réalité que beaucoup sous-estiment : une part non négligeable de cette consommation ne provient pas de ce que vous regardez ou téléchargez consciemment, mais de ce que vos applications font à votre insu, dans votre dos, à longueur de journée, pendant que votre écran est éteint.

Réseaux sociaux qui rafraîchissent leurs fils, applis météo qui actualisent leurs données, services d'actualités qui préchargent leurs articles, plateformes de streaming qui mettent en cache du contenu… Lorsqu'un appareil est connecté à un réseau mobile, certaines applications continuent d'échanger des données en arrière-plan, même quand on ne les utilise pas activement. Sur un forfait limité à 20 ou 30 Go, ces échanges silencieux peuvent représenter plusieurs gigaoctets grignotés avant même d'avoir ouvert une seule application !

La solution existe depuis Android 7, sorti en 2016. Elle s'appelle l'Économiseur de données, et elle permet à l'utilisateur de bloquer la consommation de données en arrière-plan pour toutes les applications, ou de n'autoriser que celles qu'il choisit explicitement. Résultat : seules les applis que vous utilisez activement, écran allumé, peuvent accéder au réseau. Les autres attendent que vous les ouvriez. Puisque les applis ne consomment pas de données en arrière-plan, l'activation de cette option peut aussi avoir un impact positif sur l'autonomie du smartphone – deux bénéfices pour le prix d'un seul réglage.

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Pour l'activer, le chemin varie légèrement selon la marque du téléphone. Sur un Google Pixel ou un Android "pur" : Paramètres → Réseau et Internet → Économiseur de données. Sur un Samsung : Paramètres → Connexions → Utilisation des données → Économie des données. Sur un Xiaomi : Paramètres → Cartes SIM et réseaux mobiles → Économiseur de données. Sur OnePlus ou Oppo : Paramètres → Wi-Fi et réseaux mobiles → Utilisation des données. Sur certains appareils, l'économiseur de données est également accessible directement depuis le panneau de notifications en faisant glisser vers le bas. Dans le doute, ou si vous ne le trouvez pas, tapez simplement Économiseur dans le champ de recherche des Paramètres pour dénicher l'option correspondante.

Une fois activé, le réglage n'est pas "tout ou rien". Vous pouvez choisir les applications qui conservent le droit d'utiliser des données en arrière-plan malgré l'économiseur – une liste blanche que vous définissez vous-même. Il est conseillé d'y ajouter au minimum vos applis de messagerie – WhatsApp, Signal, Messenger – pour continuer à recevoir vos messages et appels en temps réel. Les autres peuvent attendre sans que cela change quoi que ce soit à votre usage.

Quelques réglages complémentaires renforcent encore l'effet. Dans le Play Store, pensez à désactiver la mise à jour automatique des applications sur données mobiles : Paramètres → Mise à jour automatique des applications → Wi-Fi uniquement. Sur YouTube, une option permet de limiter automatiquement la qualité vidéo hors Wi-Fi, évitant de consommer plusieurs centaines de mégaoctets pour regarder une vidéo en 4K sur un écran de 6 pouces. Android permet également de définir un seuil de données à ne pas dépasser sur le mois : une fois la limite atteinte, le téléphone coupe automatiquement l'accès aux données mobiles – un filet de sécurité particulièrement utile en fin de période de facturation.

Ces réglages ne demandent que quelques minutes, ne coûtent rien et ne nécessitent aucune application tierce. Pour beaucoup d'utilisateurs, surtout ceux dont le forfait plafonne à 20 ou 30 Go, l'Économiseur de données seul peut faire la différence entre finir le mois sereinement et se retrouver bloqué parce que le quota est épuisé.