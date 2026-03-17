Changer de fournisseur d'électricité ou de gaz peut faire économiser plusieurs centaines d'euros par an. Encore faut-il utiliser le bon comparateur, c'est-à-dire celui qui n'a aucun intérêt financier à vous orienter vers l'un ou l'autre.

Depuis l'ouverture totale du marché de l'énergie à la concurrence en 2007, le nombre de fournisseurs d'électricité et de gaz en France n'a cessé d'augmenter. En mars 2026, on compte 24 fournisseurs d'électricité et 17 fournisseurs de gaz actifs sur le marché, proposant respectivement 35 offres d'électricité à prix fixe et 23 offres de gaz à prix fixe.

Face à cette profusion, les comparateurs en ligne ont fleuri. Problème : la plupart sont des sites commerciaux qui perçoivent une commission chaque fois qu'un utilisateur souscrit une offre via leur plateforme. Leur classement n'est donc pas nécessairement le plus avantageux pour le consommateur.

Il existe pourtant un comparateur qui échappe entièrement à cette logique. Le médiateur national de l'énergie, en charge du site Energie-Info et de son comparateur d'offres, est une autorité publique indépendante. Il n'a aucune relation contractuelle ou lien capitalistique avec les fournisseurs référencés et ne perçoit aucune rémunération de leur part. C'est la garantie d'un classement fondé uniquement sur les prix et les conditions contractuelles, sans mise en avant payante ni partenariat commercial caché.

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Le comparateur permet de comparer gratuitement les offres disponibles actuellement sur le marché, proposées par les fournisseurs dans votre commune. Il est possible de filtrer selon les critères importants : types de tarifs – réglementés, indexés ou à prix fixe – préférences environnementales, ou encore offres incluant une énergie verte certifiée. En quelques clics, on obtient une liste ordonnée des offres disponibles à son adresse, avec le coût annuel estimé pour chaque contrat selon son profil de consommation. En indiquant son code postal, on accède également à la liste et aux coordonnées de l'ensemble des fournisseurs desservant la commune, ainsi qu'aux coordonnées du gestionnaire de réseau de distribution local.

La simulation prend moins de cinq minutes. Il faut indiquer son type de logement, sa consommation annuelle en kilowattheures – chiffre disponible sur les dernières factures – et la puissance de son compteur en kilovoltampères ainsi que le mode préféré – base ou heurnes pleines - heures creuses. Si ces données sont inconnues, le site propose un estimateur intégré basé sur une dizaine de questions simples sur les équipements du logement. Le résultat s'affiche sous forme de tableau comparatif, avec le coût annuel toutes taxes comprises pour chaque offre.

Bien sûr, les données varient selon l'équipement, les besoins et els habitudes de chacun. Mais, comme nous (lavons constaté, en changeant pour les offres les moins chères du marché, il est possible d'économiser plusieurs centaines d'euros par an sur l'électricité comme sur le gaz.

En outre, changer de fournisseur d'énergie est aujourd'hui très simple, notamment grâce au compteur Linky qui permet de récupérer et de transférer facilement de nombreuses informations techniques. C'est le nouvel opérateur qui gère l'intégralité des démarches administratives, y compris la résiliation chez l'ancien, et il n'y a aucune coupure de courant et aucune intervention physique sur le compteur. C'est encore plus simple que de changer d'opérateur téléphonique ou Internet !

Le site Energie-Info ne se limite pas à la comparaison des prix. Il donne aussi la possibilité de saisir le médiateur national de l'énergie en cas de litige avec un fournisseur ou un distributeur – un service gratuit, accessible après vérification de la recevabilité du dossier. Une ressource précieuse à conserver en favori, avant et après le changement de fournisseur.