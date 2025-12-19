La torche de votre smartphone va devenir plus pratique avec Android 16

Il était temps ! Une mise à jour Android 16 va enfin permettre de régler l'intensité du faisceau lumineux de la lampe torche des smartphones. Une fonction qui arrivera d'abord sur les Google Pixel avant d'être déployée sur d'autres téléphones.

Google prépare une mise à jour importante de son système d'exploitation Android 16, qui apporte plusieurs nouveautés notables à destination des téléphones Pixel, comme l'ont relevé nos confrères de 9to5google. Cette mise à jour, appelée Android 16 QPR3 (pour Quarterly Platform Release, c'est-à-dire une mise à jour trimestrielle), est actuellement en phase bêta et devrait être déployée dans sa version stable au printemps 2026, avec un lancement probable en mars pour les appareils Pixel. Une des améliorations les plus visibles concerne la lampe torche des smartphones, dont on va enfin pouvoir régler l'intensité du faisceau. Si seuls les Google Pixel seront concernés dans un premier temps, les autres smartphones Android devraient pouvoir bénéficier de cette nouveauté par la suite.

Torche avec Android 16 : l'intensité du faisceau lumineux devient enfin réglable

Jusqu'à présent, l'activation de la lampe torche depuis les paramètres rapides se limitait à un simple marche/arrêt, sans aucune possibilité de régler l'intensité. Si l'on souhaitait s'éclairer sans mettre la lampe à pleine puissante, l'astuce consistait à mettre la luminosité de son écran en clair à fond, mais c'était peu pratique et assez énergivore. Avec Android 16 QPR3, un appui long permet désormais de faire apparaître un curseur vertical qui permet d'ajuster l'intensité de la lumière. Cette fonction, longtemps attendue par les utilisateurs et déjà présente sur iOS depuis des années, rend l'usage de la lampe bien plus pratique, par exemple lorsqu'on cherche un objet dans l'obscurité sans vouloir éclairer toute la pièce à pleine puissance. Il était temps que Google rattrape son retard !

© 9to5google

Notons que le fonctionnement de ce réglage change selon le format de tuile choisi dans les réglages rapides. Dans sa version 2×1, un simple appui sur l'icône circulaire suffit à allumer la lampe, l'icône prenant alors la forme d'un carré aux angles arrondis. En touchant la partie droite de la tuile, la torche s'active tout en affichant le panneau de réglage de l'intensité. Il est ensuite possible d'ajuster la puissance en touchant le curseur ou en le faisant glisser, jusqu'à l'éteindre complètement en le descendant au minimum. Avec le format 1×1, le fonctionnement reste plus classique : une pression brève permet d'allumer ou d'éteindre la lampe, tandis qu'un appui prolongé donne accès au réglage de la luminosité, un peu comme avec la tuile Bluetooth.

Mais ce n'est pas la seule nouveauté qu'introduit la mise à jour. Elle ajoute également une option de personnalisation de la barre de navigation à trois boutons, qui permet aux utilisateurs d'inverser l'ordre des boutons "Retour" et "Applications récentes", ainsi qu'une meilleure gestion de la localisation, grâce à un indicateur qui indique quelles applications accèdent à la position de l'appareil, ainsi qu'à la caméra et au microphone. La mise à jour améliore aussi la gestion du débogage (ADB) sans fil, qui peut se réactiver automatiquement lorsqu'un appareil se connecte à un réseau Wi-Fi de confiance, et autorise le partage d'écran pour les écrans externes. Les Pixel seront les premiers à bénéficier de ces nouveautés, mais certaines d'entre elles pourraient ensuite être reprises plus largement par d'autres fabricants utilisant Android 16.