Le lecteur de QR Code d'Android devient plus clair et plus pratique

Le lecteur de QR Code d'Android se refait une beauté, en profitant d'une interface remaniée et de nouvelles fonctions, notamment de boutons d'action. De quoi le rendre beaucoup plus pratique à utiliser !

Longtemps réservé à quelques adeptes, le QR code a gagné en popularité ces dernières années, au point qu'il pourrait bientôt remplacer les codes-barres. S'il a beaucoup été utilisé pour le fameux pass sanitaire pendant la pandémie de Covid-19, il s'est vraiment popularisé depuis mais on le retrouve aujourd'hui un peu partout : dans les emballages d'appareils pour récupérer un mode d'emploi, sur les tables des restaurants pour consulter un menu, dans les lieux publics pour obtenir un code Wi-Fi, pour télécharger directement une application ou encore pour renvoyer vers un site Web.

Sa démocratisation a été rapide car le QR code est très simple d'utilisation, puisque tout se fait automatiquement, de façon transparente, sans manipulation complexe. Afin de le rendre encore plus accessible, Google intègre une nouvelle interface pour son scanner de QR codes sur Android, avec nouvelles fonctions en prime, comme l'entreprise l'avait déjà annoncé en mai dernier.

Ancienne interface © 9to5google

QR Code Android : de nouvelles fonctions au programme

Selon les informations de 9to5google, le scanner de QR code sur Android s'ouvre avec une jolie animation d'un carré arrondi à son lancement – via la mosaïque des paramètres rapides ou le raccourci de l'écran de verrouillage. Désormais, l'ensemble des commandes est regroupé sous une forme arrondie en bas de l'écran. C'est bien mieux que la version précédente, où certaines, comme l'activation du flash ou l'accès à la galerie, étaient dispersées un peu partout. De plus, la fonction "Numériser à partir d'une photo" n'est plus isolée car elle est intégrée dans ce nouveau bandeau, et la croix de fermeture a été supprimée afin d'alléger l'interface. Enfin, l'option "Scanner le code QR" est plus petite et se situe désormais en haut de l'écran afin de ne pas gêner l'aperçu de la caméra.

Nouvelle interface © 9to5google