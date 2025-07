Google prépare une boîte vocale intelligente pour Android

Google travaille sur une boîte vocale intelligente pour ses smartphones Pixel. En plus de prendre le message vocal, l'IA se chargera de les retranscrire en temps réel, et même de les résumer, comme un véritable réceptionniste.

De plus en plus de personnes, en particuliers les adolescents et les jeunes adultes issus de la génération Z, ne répondent plus au téléphone, surtout s'il s'agit d'un numéro inconnu. En cause : la multiplication des arnaques téléphoniques et une forme d'anxiété sociale. Aussi, en cas d'appel important, les correspondants n'ont d'autres choix que de laisser un message vocal, espérant que cela leur suffira pour être rappelés.

Pour faciliter les échanges, Google est en train de développer une nouvelle fonction pour la messagerie vocale de ses smartphones Pixel. Nos confrères d'Android Authority ont en effet découvert, dans la version bêta 184.0.785204977 de l'application Téléphone, un outil baptisé Call Message qui permettrait de prendre les messages vocaux des appels manqués ou refusés, et de les retranscrire en temps réel, et même de les résumer. Une sorte d'équivalent au Live Voicemail sur l'iPhone, mais en mieux.

© Android Authority

Call Message : quand l'IA devient un réceptionniste personnel

Le fonctionnement de Call Message, également appelé Beesly dans le code de l'application, est simple. Si quelqu'un vous appelle et que vous ne répondez pas, que ce soit en refusant directement l'appel ou en ne décrochant pas, votre smartphone lui demandera de laisser un message. Jusqu'ici, rien de nouveau. Là où Google innove, c'est que l'IA – certainement Gemini Nano – se charge ensuite de retranscrire le message en question. Vous aurez alors le choix de consulter l'audio, le résumé et la transcription dans l'onglet "Récents" de l'application Téléphone. Une notification vous confirmera que l'IA est en train de prendre un message. L'ensemble du processus se déroule en local sur votre appareil, car la fonction n'utilise ni Wi-Fi ni données mobiles.

Attention, étant donné que Call Message est alimenté par un modèle d'IA en local sur le smartphone, les appareils compatibles seront forcément limités. Et pour cause, les mobiles disposant d'un processeur capable de faire tourner une IA localement, sans s'appuyer sur un service connecté au cloud sont encore assez rares. Il est même probable que, dans un premier temps, cette une fonction soit réservée exclusivement aux Google Pixel 10, qui seront dévoilés le 20 août prochain, d'autant plus que la fonction semble reposer sur Gemini Nano.

Mais comme c'est souvent le cas avec les innovations de Google — on pense par exemple à la fameuse fonction Entourer pour chercher –, il est tout à fait possible que Call Message soit ensuite intégrée à des Pixel plus anciens, voire à une future mise à jour d'Android ou de l'appli Téléphone, et qu'elle devienne ainsi accessible à tous els smartphones Android compatibles.